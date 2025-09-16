In einem spektakulären Champions-League-Auftaktspiel zwischen Juventus Turin und dem BVB geben die Dortmunder in den Schlussminuten einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.

Am 1. Spieltag der Champions League liefern sich der BVB und Juventus Turin ein Duell für die Geschichtsbücher.

Nach einer torlosen ersten Hälfte fallen in der zweiten Halbzeit gleich acht Treffer. Nach dem 4:2 durch Ramy Bensebaini in der 86. Minute sieht Borussia Dortmund wie der klare Sieger aus, ehe Juve in der Nachspielzeit mit zwei Toren noch den Ausgleich erzielt.

Die Stimmen zum Spiel (Quelle: Amazon Prime).

Niko Kovac (Trainer Borussia Dortmund) ...

... über die Diskussion zwischen Ramy Bensebaini und Serhou Guirassy vor dem Dortmunder Elfmeter: "Das war so festgelegt. Ich verstehe natürlich, dass Serhou zuvor geschossen hat. Er will das Tor machen. Es war aber klar definiert. Alles okay. Da machen wir keinen Elefanten aus einer kleinen Mücke."

... über seinen Eindruck vom Spiel: "Sehr nervenaufreibend. Ich muss der Mannschaft ein Kompliment aussprechen, vor heißblütigen Zuschauern so zu spielen. In der zweiten Halbzeit haben wir gesagt, dass wir mehr ins letzte Drittel kommen und mal aufs Tor schießen müssen. Die letzten Minuten waren nicht gut. Das ist, was wehtut. Dieses Spiel darfst du nicht 4:4 spielen. Wir sehen, dass da eine immens große Qualität ist und deshalb müssen wir mit diesem Punkt leben."