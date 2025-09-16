Nach einem Spektakel in der zweiten Hälfte verspielt Borussia Dortmund bei Juventus Turin den Dreier. Dabei geht der BVB dreimal in Führung.

Nach dem Spektakel von Turin standen die Dortmunder Spieler völlig fassungslos vor ihren Fans. Aufmunternder Applaus prasselte auf sie nieder, doch es war kein Trost: Borussia Dortmund hatte im spektakulären ersten Härtetest der neuen Saison einen Sieg leichtfertig verspielt und die Champions-League-Reise nach zwei Gegentreffern in der Nachspielzeit mit einem ganz bitteren Unentschieden eröffnet.

Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac kam nach einem wilden Schlagabtausch nur zu einem 4:4 (0:0) beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin und gab einen sicher geglaubten Erfolg noch aus der Hand.

Karim Adeyemi (51.), Felix Nmecha (65.), Yan Couto (74.) und Ramy Bensebaini per Handelfmeter (86.) trafen für den BVB. In verrückten Minuten waren Kenan Yildiz (63.) und Dusan Vlahovic (67.) für Juve erfolgreich. Ganz spät entrissen Vlahovic (90.+4) und Lloyd Kelly (90.+6) dem BVB noch den Sieg. "Das Spiel müssen wir zu 100 Prozent gewinnen und nichts mehr anbrennen lassen", sagte Adeyemi bei Prime Video, "wir sind enttäuscht."

Um in der hitzigen Atmosphäre im kleinen, aber stimmungsvollen Stadion Turins zu bestehen, hatte Kovac auf Erfahrung gesetzt. Im zentralen Mittelfeld begannen Felix Nmecha und Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham musste dagegen auf der Bank Platz nehmen. Dort saß auch überraschend Pascal Groß, der zunächst wegen Magen-Darm-Problemen in Dortmund geblieben und am Spieltag nachgereist war. Kurz vor Schluss wurde er noch eingewechselt.