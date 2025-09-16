Anzeige
Champions League

Champions League: Borussia Dortmund  verpasst Sieg bei Juventus Turin nach Horrer-Nachspielzeit

  • Aktualisiert: 17.09.2025
  • 09:39 Uhr
  • SID

Nach einem Spektakel in der zweiten Hälfte verspielt Borussia Dortmund bei Juventus Turin den Dreier. Dabei geht der BVB dreimal in Führung.

Nach dem Spektakel von Turin standen die Dortmunder Spieler völlig fassungslos vor ihren Fans. Aufmunternder Applaus prasselte auf sie nieder, doch es war kein Trost: Borussia Dortmund hatte im spektakulären ersten Härtetest der neuen Saison einen Sieg leichtfertig verspielt und die Champions-League-Reise nach zwei Gegentreffern in der Nachspielzeit mit einem ganz bitteren Unentschieden eröffnet.

Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac kam nach einem wilden Schlagabtausch nur zu einem 4:4 (0:0) beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin und gab einen sicher geglaubten Erfolg noch aus der Hand.

Karim Adeyemi (51.), Felix Nmecha (65.), Yan Couto (74.) und Ramy Bensebaini per Handelfmeter (86.) trafen für den BVB. In verrückten Minuten waren Kenan Yildiz (63.) und Dusan Vlahovic (67.) für Juve erfolgreich. Ganz spät entrissen Vlahovic (90.+4) und Lloyd Kelly (90.+6) dem BVB noch den Sieg. "Das Spiel müssen wir zu 100 Prozent gewinnen und nichts mehr anbrennen lassen", sagte Adeyemi bei Prime Video, "wir sind enttäuscht."

Um in der hitzigen Atmosphäre im kleinen, aber stimmungsvollen Stadion Turins zu bestehen, hatte Kovac auf Erfahrung gesetzt. Im zentralen Mittelfeld begannen Felix Nmecha und Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham musste dagegen auf der Bank Platz nehmen. Dort saß auch überraschend Pascal Groß, der zunächst wegen Magen-Darm-Problemen in Dortmund geblieben und am Spieltag nachgereist war. Kurz vor Schluss wurde er noch eingewechselt.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Der Spieltag in der Übersicht

  • Die aktuelle Tabelle

Anzeige
Anzeige

Dortmund in Turin: Kobel früh gefordert

Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken, der einst im Champions-League-Finale 1997 gegen Turin entscheidend getroffen hatte, hatte ein Duell mit Juve als "eine der größten Herausforderungen" in Europa bezeichnet. Doch in den ersten Minuten gelang es dem BVB, mit druckvollem und frühen Anlaufen den Aufbau der Turiner zu stören.

Allerdings verließ Dortmund schnell der Mut, weil sich eine erste Nachlässigkeit fast gerächt hätte: Khephrem Thuram durfte ungestört durchs Mittelfeld spazieren - seinen wuchtigen Distanzschuss hielt Gregor Kobel stark (4.).

Nach dem verheißungsvollen Beginn nahm das Spiel nicht so recht Fahrt auf. Beide Teams leisteten sich Fehler im Aufbau und kamen gar nicht erst in die Position, gefährliche Angriffe zu starten. Währenddessen versuchten die Juve-Fans ihr Team mit "Forza"-Rufen aus der Lethargie zu wecken. Dies zeigte kurzzeitig Wirkung: Jonathan David (31.) schoss übers Dortmunder Tor, zuvor hatte sich Yildiz stark gegen Couto durchgesetzt.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

CL: Bayern ohne Musiala?! Kane sieht Unterschiede

Champions League: Tore satt nach der Pause in Turin

Der BVB war hingegen sehr auf Sicherheit bedacht und störte längst nicht mehr so forsch wie noch zu Beginn. Stattdessen überließ er nun den Italienern meist die Kontrolle, um bei Ballgewinnen schnell umzuschalten. Gefährlich war aber weiter nur Turin, etwa bei einem Abschluss des früheren Leipzigers Lois Openda (39.).

Auch die zweite Halbzeit begann schleppend, doch dann wurde es wild. Maximilian Beier (51.) kam noch mit der Fußspitze an den Ball, der an den Pfosten des Turiner Tors trudelte. Wenig später zog Adeyemi wuchtig von der Strafraumgrenze ab und schockte die Italiener. Fast hätte Guirassy (56.) direkt nachgelegt.

Turin antwortete mit wütenden Angriffen. Doch Dortmund sorgte immer wieder für Entlastung. Hätte Adeyemi (62.) seinen Querpass auf Nmecha sauberer gespielt, wäre wohl das 2:0 gefallen - so blieb das Spiel umkämpft: Yildiz traf sehenswert, Nmecha konterte eiskalt, dann schlug auch Vlahovic zu.

Mehr aus der Champions League
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 17.09.2025
  • 10:14 Uhr
Entlassen bei Benfica: Bruno Lage
News

Nach Niederlage gegen Qarabag: Benfica entlässt Trainer Lage

  • 17.09.2025
  • 10:02 Uhr
FUSSBALL CHAMPIONS LEAGUE SAISON 2025 2026 1. Spieltag Juventus Turin - Borussia Dortmund 16.09.2025 Torwart Gregor Kobel (Borussia Dortmund) *** FOOTBALL CHAMPIONS LEAGUE SEASON 2025 2026 1 Matchd...
News

BVB-Noten: Kobel überragend, Bensebaini tragisch

  • 17.09.2025
  • 09:41 Uhr
Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
News

CL-Roundup: Real glücklich, Benfica desaströs

  • 17.09.2025
  • 09:38 Uhr
Maximilian Beier (Borussia Dortmund) schaut enttaeuscht, UEFA Champions League 2025 26 League Phase MD1, Juventus v Borussia Dortmund, Juventus Stadium am 16. September 2025 in Turin, Italien. (Fot...
News

Kommentar: Diese Schwäche muss der BVB schnell abstellen

  • 17.09.2025
  • 09:16 Uhr
Pressestimmen zu Juventus vs. BVB
News

Pressestimmen: "BVB-Spektakel mit unfassbarem Ende"

  • 17.09.2025
  • 08:59 Uhr
Kovac will in der Liga nachlegen
News

Kovac über Elfer-Zoff beim BVB: "War klar definiert"

  • 17.09.2025
  • 08:36 Uhr
FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga
News

FC Bayern München vs. FC Chelsea heute live: Champions League im TV, Livestream und Ticker

  • 17.09.2025
  • 08:30 Uhr
GER, 1.FBL. Bayer 04 Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt 12.09.2025, BayArena, Leverkusen, GER, 1.FBL. Bayer 04 Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt, im Bild: die Frankfurter verabschieden sich von de...
News

Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray live: Champions League im TV, Livestream und Ticker

  • 17.09.2025
  • 08:29 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 heute live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 17.09.2025
  • 08:26 Uhr