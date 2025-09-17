bayern aussenseiter in der cl?
FC Bayern greift in der Champions League an: Karl-Heinz Rummenigge widerspricht Uli Hoeneß nach wildem Vergleich
- Aktualisiert: 17.09.2025
- 10:55 Uhr
- ran.de
Vor dem Champions-League-Auftakt gegen den FC Chelsea wagt Uli Hoeneß einen gewagten Vergleich seines FC Bayern zur TSG Hoffenheim. Da widerspricht sogar Karl-Heinz Rummenigge.
Ein Vergleich des FC Bayern und der TSG Hoffenheim? Erscheint im ersten Moment utopisch.
Ein Dorfverein, dem viele Fans in Deutschland kaum Beachtung schenken und der meist im Mittelfeld der Bundesliga unterwegs ist. Auf der anderen Seite steht der große deutsche Rekordmeister, der die Schlagzeilen bestimmt.
- Die Highlights der Partie zwischen dem FC Bayern und Chelsea am Mittwoch ab 23 Uhr live auf Joyn!
- FC Bayern vs. FC Chelsea heute live: Champions League im TV, Livestream und Ticker
Aber genau diesen Vergleich hat Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß jetzt gewagt. "Ich kann nur sagen, dass ich mich auf die kommende Saison freue, weil wir so wie Hoffenheim in die Champions-League-Saison gehen. Und genau das ist unsere Chance", erklärte Hoeneß am Rande einer DFL-Ehrung und spielte damit angesichts der finanzstarken Premier-League-Klubs auf die Außenseiterrolle seines Klubs an.
FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge über Chancen in der Champions League
Angesprochen auf die Aussage meldet sich Klub-Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge zu Wort – und widerspricht dem Ehrenpräsidenten deutlich.
"Nein. Da stimme ich Uli Hoeneß ausnahmsweise nicht zu, wenn er sagt, wir seien das Hoffenheim der Champions League", sagte Rummenigge gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Und betonte: "Außenseiter sind wir nie! Wir sind vielleicht nicht immer Topfavorit, aber das ist gar nicht schlecht."
Rummenigge bewertet die Lage anders. Er verweist auf die knappen Viertelfinal-Duelle gegen Inter Mailand in der vergangenen Saison: "Das war nicht unser bestes Niveau. Trotzdem hätten wir ins Halbfinale kommen können – und womöglich wie Inter sogar ins Finale."
Für den langjährigen Vorstandschef ist klar: Mit der richtigen Einstellung ist für die Bayern viel möglich. "Man darf nicht überheblich auftreten, sonst bekommt man schnell ein paar Watschn. Wenn wir konzentriert und mit der nötigen Demut in den Wettbewerb gehen, können wir sehr weit kommen."
FC Bayern: HSV-Ärger nach FCB-Tor - Kameramann plötzlich auf dem Platz
Externer Inhalt
Lothar Matthäus zeigt ebenfalls Unverständnis für Uli Hoeneß
Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hatte bereits Zweifel am Hoeneß-Vergleich geäußert. In seiner "Sky"-Kolumne schrieb er: "Ich kann Uli nicht ganz folgen. Hoffenheims Chancen auf die Meisterschaft in der Bundesliga sind weitaus geringer als die des FC Bayern in der Königsklasse."
Die Bayern haben direkt zum Start der Gruppenphase einen echten Härtetest vor sich: Am Mittwoch geht es gegen den amtierenden Klub-Weltmeister Chelsea. Rummenigge sieht darin eine Chance: "Wir können gleich zeigen, dass wir in der Lage sind, diesen Gegner zu schlagen. Das ist doch schön."