Der siebte Spieltag der neuen Champions-League-Saison steht an. Wie sieht das Kräfteverhältnis im höchsten europäischen Wettbewerb aktuell aus? Von Chris Lugert Nach mehreren Wochen Pause startet jetzt auch die Champions League in das Jahr 2026. Und in der Königsklasse geht es Schlag auf Schlag, denn mit zwei Spieltagen in zwei Wochen nacheinander wird die Ligaphase abgeschlossen. Zunächst steht am Dienstag und Mittwoch die siebte und damit die vorletzte Runde auf dem Programm. Die ersten Teams wollen ihren Platz in den Top-8 und damit den direkten Einzug ins Achtelfinale fixieren. Der Vorteil: Man spart sich die Playoffs im Februar und damit gleich zwei englische Wochen. Andere Klubs wiederum kämpfen darum, auch nach der kommenden Woche noch im Wettbewerb vertreten zu sein. Highlights der Champions League: Mittwoch ab 23 Uhr hier im Joyn-Stream schauen Der FC Arsenal thront aktuell unangefochten mit sechs Siegen an der Tabellenspitze, doch zuletzt war teilweise etwas Sand im Getriebe. Der FC Bayern wiederum kam wie ein Bulldozer aus der kurzen Weihnachtspause der Bundesliga. Aber was heißt das für unser Power Ranking? Champions League: Die aktuelle Tabelle

Champions League: Der Spielplan im Überblick Hier betrachten wir die aktuelle Form der Klubs, in Verbindung mit der Kaderqualität. Es ist also eine Mischung aus beidem, die ein aktuell möglichst realistisches Bild der Klubs darstellen soll. Bei Teams wie Kairat Almaty und Bodö/Glimt fällt ins Gewicht, dass sie seit Anfang oder Mitte Dezember kein Pflichtspiel hatten. Auch interessant: Champions League: So seht ihr den FC Bayern live im TV und Stream

36. Platz: Kairat Almaty Bisherige Ergebnisse: 1:4 vs. Sporting Lissabon (A)

0:5 vs. Real Madrid (H)

0:0 vs. FC Paphos (H)

1:2 vs. Inter Mailand (A)

2:3 vs. Kopenhagen (A)

0:1 vs. Piräus (H)

35. Platz: FK Bodö/Glimt Bisherige Ergebnisse: 2:2 vs. Slavia Prag (A)

2:2 vs. Tottenham Hotspur (H)

1:3 vs. Galatasaray Istanbul (A)

0:1 vs. AS Monaco (H)

2:3 vs. Juventus Turin (H)

2:2 vs. Dortmund (A)

34. Platz: Qarabag Agdam Bisherige Ergebnisse: 3:2 vs. Benfica Lissabon (A)

2:0 vs. FC Kopenhagen (H)

1:3 vs. Athletic Bilbao (A)

2:2 vs. FC Chelsea (A)

0:2 vs. SSC Neapel (A)

2:4 vs. Ajax Amsterdam (H)

33. Platz: Slavia Prag Bisherige Ergebnisse: 2:2 vs. FK Bodö/Glimt (H)

0:3 vs. Inter Mailand (A)

0:0 vs. Atalanta Bergamo (A)

0:3 vs. FC Arsenal (H)

0:0 vs. Athletic Bilbao (H)

0:3 vs. Tottenham (A)

32. Platz: FC Kopenhagen Bisherige Ergebnisse: 2:2 vs. Bayer Leverkusen (H)

0:2 vs. Qarabag Agdam (A)

2:4 vs. Borussia Dortmund (H)

0:4 vs. Tottenham Hotspur (A)

3:2 vs. Kairat Almaty (H)

3:2 vs. Villarreal (A)

31. Platz: Athletic Bilbao Bisherige Ergebnisse: 0:2 vs. FC Arsenal (H)

1:4 vs. Borussia Dortmund (A)

3:1 vs. Qarabag Agdam (H)

0:2 vs. Newcastle United (A)

0:0 vs. Slavia Prag (A)

0:0 vs. PSG (H)

30. Platz: Ajax Amsterdam Bisherige Ergebnisse: 0:2 vs. Inter Mailand (H)

0:4 vs. Olympique Marseille (A)

1:5 vs. FC Chelsea (A)

0:2 vs. Galatasaray (H)

0:2 vs. Benfica Lissabon (H)

4:2 vs. Qarabag Agdam (A)

29. Platz: FC Paphos Bisherige Ergebnisse: 0:0 vs. Olympiakos Piräus (A)

1:5 vs. FC Bayern München (H)

0:0 vs. Kairat Almaty (A)

1:0 vs. FC Villarreal (H)

2:2 vs. AS Monaco (H)

0:2 vs. Juventus Turin (A)

28. Platz: FC Brügge Bisherige Ergebnisse: 4:1 vs. AS Monaco (H)

1:2 vs. Atalanta Bergamo (A)

0:4 vs. FC Bayern München (A)

3:3 vs. FC Barcelona (H)

0:3 vs. Sporting Lissabon (A)

0:3 vs. FC Arsenal (H)

27. Platz: Benfica Lissabon Bisherige Ergebnisse: 2:3 vs. Qarabag Agdam (H)

0:1 vs. FC Chelsea (A)

0:3 vs. Newcastle United (A)

0:1 vs. Bayer Leverkusen (H)

2:0 vs. Ajax Amsterdam (A)

2:0 vs. SSC Neapel (H)

26. Platz: Olympiakos Piräus Bisherige Ergebnisse: 0:0 vs. FC Paphos (H)

0:2 vs. FC Arsenal (A)

1:6 vs. FC Barcelona (A)

1:1 vs. PSV Eindhoven (H)

3:4 vs. Real Madrid (H)

1:0 vs. Kairat Almaty (A)

25. Platz: Union Saint-Gilloise Bisherige Ergebnisse: 3:1 vs. PSV Eindhoven (A)

0:4 vs. Newcastle United (H)

0:4 vs. Inter Mailand (H)

1:3 vs. Atletico Madrid (A)

1:0 vs. Galatasaray (A)

2:3 vs. Olympique Marseille (H)

24. Platz: Tottenham Hotspur Bisherige Ergebnisse: 1:0 vs. FC Villarreal (H)

2:2 vs. FK Bodö/Glimt (A)

0:0 vs. AS Monaco (A)

4:0 vs. FC Kopenhagen (H)

3:5 vs. PSG (A)

3:0 vs. Slavia Prag

23. Platz: Bayer Leverkusen Bisherige Ergebnisse: 2:2 vs. FC Kopenhagen (A)

1:1 vs. PSV Eindhoven (H)

2:7 vs. Paris Saint-Germain (H)

1:0 vs. Benfica Lissabon (A)

2:0 vs. Manchester City (A)

2:2 vs. Newcastle United (H) Bayer verabschiedete sich mit einem echten Formhoch in die Weihnachtsferien, bei RB Leipzig gewann die Werkself mit 3:1. Doch der Auftakt im Jahr 2026 misslang völlig, gegen den VfB Stuttgart setzte es zu Hause eine 1:4-Packung. Die Auswärtsaufgabe in Piräus wird zeigen, ob Bayer noch immer im Winterschlaf steckt.

22. Platz: Olympique Marseille Bisherige Ergebnisse: 1:2 vs. Real Madrid (A)

4:0 vs. Ajax Amsterdam (H)

1:2 vs. Sporting Lissabon (A)

0:1 vs. Atalanta Bergamo (H)

2:1 vs. Newcastle United (H)

3:2 vs. Union Saint-Gilloise (A)

21. Platz: SSC Neapel Bisherige Ergebnisse: 0:2 vs. Manchester City (A)

2:1 vs. Sporting Lissabon (H)

2:6 vs. PSV Eindhoven (A)

0:0 vs. Eintracht Frankfurt (H)

2:0 vs. Qarabag Agdam (H)

0:2 vs. Benfica Lissabon (A)

20. Platz: AS Monaco Bisherige Ergebnisse: 1:4 vs. FC Brügge (A)

2:2 vs. Manchester City (H)

0:0 vs. Tottenham Hotspur (H)

1:0 vs. FK Bodö/Glimt (A)

2:2 vs. FC Paphos (A)

1:0 vs. Galatasaray Istanbul (H)

19. Platz: Sporting Lissabon Bisherige Ergebnisse: 4:1 vs. Qairat Almaty (H)

1:2 vs. SSC Neapel (A)

2:1 vs. Olympique Marseille (H)

1:1 vs. Juventus Turin (A)

3:0 vs. FC Brügge (H)

1:3 vs. FC Bayern München (A)

18. Platz: Eintracht Frankfurt Bisherige Ergebnisse: 5:1 vs. Galatasaray Istanbul (H)

1:5 vs. Atletico Madrid (A)

1:5 vs. FC Liverpool (H)

0:0 vs. SSC Neapel (A)

0:3 vs. Atalanta Bergamo (H)

1:2 vs. FC Barcelona (A) Spiele mit Beteiligung der Frankfurter Eintracht sind immer ein Spektakel, das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Die Hessen gewinnen nur wenige Spiele davon, zu löchrig ist die Defensive. Offensiv kann Frankfurt jedem Gegner das Leben schwer machen, das war auch im neuen Jahr gegen Dortmund, in Stuttgart und in Bremen zu beobachten. Doch die vielen Gegentore kosten Punkte.

17. Platz: FC Chelsea Bisherige Ergebnisse: 1:3 vs. FC Bayern München (A)

1:0 vs. Benfica Lissabon (H)

5:1 vs. Ajax Amsterdam (H)

2:2 vs. Qarabag Agdam (A)

3:0 vs. FC Barcelona (H)

1:2 vs. Atalanta Bergamo (A)

16. Platz: Atletico Madrid Bisherige Ergebnisse: 2:3 vs. FC Liverpool (A)

5:1 vs. Eintracht Frankfurt (H)

0:4 vs. Arsenal (A)

3:1 vs. Union Saint-Gilloise (H)

2:1 vs. Inter Mailand (H)

3:2 vs. PSV Eindhoven (A)

15. Platz: Galatasaray Istanbul Bisherige Ergebnisse: 1:5 vs. Eintracht Frankfurt (A)

1:0 vs. FC Liverpool (H)

3:1 vs. FK Bodö/Glimt (H)

3:0 vs. Ajax Amsterdam (A)

0:1 vs. Union Saint-Gilloise (H)

0:1 vs. AS Monaco (A)

14. Platz: Real Madrid Bisherige Ergebnisse: 2:1 vs. Olympique Marseille (H)

5:0 vs. Kairat Almaty (A)

1:0 vs. Juventus Turin (H)

0:1 vs. FC Liverpool (A)

4:3 vs. Olympiakos Piräus (A)

1:2 vs. Manchester City (H) Real Madrid hat es geschafft: Die "Königlichen" sind in den ersten Wochen des neuen Jahres zum Chaosklub mutiert. Trainer Xabi Alonso wurde nach der Niederlage im Supercopa-Clasico gefeuert, unter Interimstrainer Alvaro Arbeloa blamierte sich Real anschließend im Pokal bei Zweitliga-Kellerkind Albacete Balompie bis auf die Knochen. Die schiere Qualität des Kaders ist der Grund dafür, dass Real hier nicht tiefer gerankt wird.

13. Platz: Newcastle United Bisherige Ergebnisse: 1:2 vs. FC Barcelona (H)

4:0 vs. Union Saint-Gilloise (A)

3:0 vs. Benfica Lissabon (H)

2:0 vs. Athletic Bilbao (H)

1:2 vs. Olympique Marseille (A)

2:2 vs. Bayer Leverkusen (A)

12. Platz: FC Villarreal Bisherige Ergebnisse: 0:1 vs. Tottenham Hotspur (A)

2:2 vs. Juventus Turin (H)

0:2 vs. Manchester City (A)

0:1 vs Paphos (A)

0:4 vs. Borussia Dortmund (A)

2:3 vs. FC Kopenhagen (H)

11. Platz: FC Liverpool Bisherige Ergebnisse: 3:2 vs. Atletico Madrid (H)

0:1 vs. Galatasaray Istanbul (A)

5:1 vs. Eintracht Frankfurt (A)

1:0 vs. Real Madrid (H)

1:4 vs. PSV Eindhoven (H)

1:0 vs. Inter Mailand (A)

10. Platz: PSV Eindhoven Bisherige Ergebnisse: 1:3 vs. Union Saint-Gilloise (H)

1:1 vs. Bayer Leverkusen (A)

6:2 vs. SSC Napoli (H)

1:1 vs. Olympiakos Piräus (A)

4:1 vs. FC Liverpool (A)

2:3 vs. Atletico Madrid (H) Die PSV Eindhoven ist der heimischen Eredivisie in dieser Saison vollständig entwachsen, fast alle Gegner werden aus dem Stadion geschossen - nein, geprügelt. Sogar beim FC Liverpool gewann das Team von Trainer Peter Bosz mit 4:1. Der Start ins neue Jahr war mit zwei klaren Siegen erneut ein Statement. Hätte die PSV an den ersten Spieltagen der Champions League nicht so viele Punkte liegen gelassen, stünden die Chancen auf die Playoffs deutlich besser.

9. Platz: Borussia Dortmund Bisherige Ergebnisse: 4:4 vs. Juventus Turin (A)

4:1 vs. Athletic Bilbao (H)

4:2 vs. FC Kopenhagen (A)

1:4 vs. Manchester City (A)

4:0 vs. FC Villarreal (H)

2:2 vs. FK Bodö Glimt (H) Mit dem Pokal-Aus gegen Bayer Leverkusen Anfang Dezember begann sich die Stimmung in Dortmund leicht zu verfinstern, es folgte eine ergebnistechnische Achterbahn. Und so ging es auch direkt nach der Pause mit dem 3:3 in Frankfurt weiter. Der BVB wirkt nicht so souverän wie schon in früheren Tagen dieser Saison. Doch gerade in der Champions League sind die Schwarz-Gelben immer wieder zu großen Taten fähig.

8. Platz: Paris Saint-Germain Bisherige Ergebnisse: 4:0 vs. Atalanta Bergamo (H)

2:1 vs. FC Barcelona (A)

7:2 vs. Bayer 04 Leverkusen (A)

1:2 vs. FC Bayern München (H)

5:3 vs. Tottenham Hotspur (H)

0:0 vs. Athletic Bilbao (A) Im Vorjahr sackte PSG fast alle möglichen Titel ein, doch das wird sich so in dieser Saison nicht wiederholen. Denn: Der amtierende Champions-League-Sieger flog in der Vorwoche im französischen Pokal gegen Stadtrivale FC Paris raus. Schon eine Woche davor mühte sich PSG gegen den Aufsteiger zu einem knappen Heimsieg. Das Team von Trainer Luis Enrique war schon besser in Form - doch es könnte auch sein, dass der Fokus wieder vollends auf der Champions League liegt.

7. Platz: Atalanta Bergamo Bisherige Ergebnisse: 0:4 vs. Paris Saint-Germain (A)

2:1 vs. FC Brügge (H)

0:0 vs. Slavia Prag (H)

1:0 vs. Olympique Marseille (A)

3:0 vs. Eintracht Frankfurt (A)

2:1 vs. FC Chelsea (H) Dieser Trainerwechsel hat sich absolut bezahlt gemacht. Unter Raffaele Palladino erinnert Atalanta Bergamo wieder an die alten Tage unter Gian Piero Gasperini. Im November beerbte Palladino den glücklosen Ivan Juric und gewann seither ein Spiel nach dem anderen. Auch über den Jahreswechsel hinaus konnte Bergamo seine starke Form halten. Die Lombarden haben alle Chancen, in die Top-8 der Champions League einzuziehen.

6. Platz: Juventus Turin Bisherige Ergebnisse: 4:4 vs. Borussia Dortmund (H)

2:2 vs. FC Villarreal (A)

0:1 vs. Real Madrid (A)

1:1 vs. Sporting Lissabon (H)

3:2 vs. FK Bodö/Glimt (A)

2:0 vs. FC Paphos (H) Ganz ähnlich ist die Situation aktuell bei Juventus Turin. Ende Oktober wurde in Luciano Spalletti ein neuer Trainer installiert, seither läuft es nahezu wie geschmiert. Kurz vor Weihnachten wurde die AS Rom bezwungen, jüngst fertigte Juve US Cremonese mit 5:0 ab. Seit Beginn des neuen Jahres setzt Spalletti auf ein 4-2-3-1-System - eine Änderung, die sich bislang vollends ausgezahlt hat.

5. Platz: Manchester City Bisherige Ergebnisse: 2:0 vs. SSC Neapel (H)

2:2 vs. AS Monaco (A)

2:0 vs. FC Villareal (A)

4:1 vs. Borussia Dortmund (H)

0:2 vs. Bayer Leverkusen (H)

2:1 vs. Real Madrid (A) Der Start ins Jahr 2026 verlief für Manchester City extrem holprig. Drei Remis in Folge in der Premier League, den eigenen Meisterschafts-Ambitionen war diese Serie nicht zuträglich. Zuletzt gab es dann sogar noch die Niederlage im Stadtderby bei United. Die Form stimmt nicht, aber der Kader ist einfach so unfassbar gut. Rodri ist nach langer Leidenszeit zurück und dürfte in den kommenden Wochen mehr und mehr zur alten Stärke finden. Außerdem gaben die "Cityzens" mal wieder Geld aus und holten in Angreifer Antoine Semenyo und Abwehrspieler Marc Guehi im Winter zwei echte Verstärkungen. Dieses Team ist trotz aktueller Probleme ein Topfavorit auf den Champions-League-Titel.

4. Platz: Inter Mailand Bisherige Ergebnisse: 2:0 vs. Ajax Amsterdam (A)

3:0 vs. Slavia Prag (H)

4:0 vs. Union St. Gilloise (A)

2:1 vs. Kairat Almaty (H)

1:2 vs. Atletico Madrid (A)

0:1 vs. FC Liverpool (H) Die beiden Champions-League-Duelle gegen die Schwergewichte Atletico Madrid Ende November und Liverpool Anfang Dezember gingen zwar verloren, dennoch ist die jüngste Form von Inter Mailand äußerst ansprechend. Zwar brennen die Nerazzurri nur selten ein Feuerwerk ab, doch defensiv steht Inter meist sicher. Jetzt wartet aber das nächste Brett in der Königsklasse: Zu Hause geht es gegen den FC Arsenal.

3. Platz: FC Barcelona Bisherige Ergebnisse: 2:1 vs. Newcastle United (A)

1:2 vs. Paris Saint-Germain (H)

6:1 vs. Olympiakos Piräus (H)

3:3 vs. FC Brügge (A)

0:3 vs. FC Chelsea (A)

2:1 vs. Eintracht Frankfurt (H) Elf Pflichtspielsiege in Folge zwischen Ende November und Mitte Januar - keine Frage, der FC Barcelona ist im Flow. Das Team von Trainer Hansi Flick ist auf allen Hochzeiten noch vertreten, jüngst gab es mit dem Sieg in der Supercopa gegen Real Madrid den nächsten Titel. Zugleich schossen Flicks Mannen auch noch Xabi Alonso aus dem Amt. Dennoch braucht es für die Top-8 in der Champions League wohl zwei Siege aus den verbleibenden zwei Spielen. Denn als Barca noch nicht Spiel um Spiel gewann, setzte es unter anderem Niederlagen beim FC Chelsea und gegen Paris Saint-Germain.

2. Platz: FC Arsenal Bisherige Ergebnisse: 2:0 vs. Athletic Bilbao (A)

2:0 vs. Olympiakos Piräus (H)

4:0 vs. Atletico Madrid (H)

3:0 vs. Slavia Prag (A)

3:1 vs. FC Bayern München (H)

3:0 vs. FC Brügge (A) In der Tabelle der Champions-League-Ligaphase ist der FC Arsenal unangefochten die Nummer eins, einfach alle sechs bisherigen Spiele wurden gewonnen. Das gelang sonst keinem anderen Team. Aber: Ein torloses Remis gegen den schwächelnden FC Liverpool zu Jahresbeginn war kein Glanzstück, das 0:0 bei Nottingham Forest zuletzt noch weniger. Und auch das Hinspiel im Ligapokal-Halbfinale beim FC Chelsea war trotz des 3:2-Sieges wenig souverän, plötzlich wackelte sogar die sonst so sichere Abwehr.