Die Rückspiele des Viertelfinales in der Champions League stehen an, das Finale rückt immer näher.

In der Champions League stehen die Viertelfinal-Rückspiele an. ran hat die verbliebenen Teams vorab in einem Power Ranking eingeordnet.

Der BVB wirkte für ein Viertelfinale der Champions League fast schon fehl am Platz. Natürlich kommen die Durchhalteparolen von Trainer Niko Kovac und Co. wie "Die Hoffnung stirbt zuletzt" reflexartig, aber man kann sich fast sicher sein: sie stirbt.

7. Platz: Aston Villa

Das Hinspiel verlor Aston Villa auswärts 1:3. Paris Saint-Germain wirkte dabei sehr stabil und generell in guter Form. Doch die Engländer führten sogar erst 1:0. Dann hagelte es zwei Traumtore.

Im FA Cup stehen sie im Halbfinale, in der Premier League gewinnen sie aktuell jedes Spiel, am Wochenende erst 3:0 gegen Southampton und auch in der Champions League konnten sie in dieser Spielzeit schon gegen den FC Bayern gewinnen.

Abschreiben sollte man sie nicht, doch es wird extrem schwer. Das Team von Trainer Unai Emery braucht einen sehr guten Tag, die Franzosen wiederum einen schlechten.