Die Verantwortlichen des Bundesligisten , Fernando Carro und Simon Rolfes, forderten bereits in den Wochen zuvor, dass Alonso sich bekennen soll, ob er sein letztes Vertragsjahr erfüllen möchte und bis 2026 bleibt. Nun haben die Bayer-Bosse in dieser Personalie Planungssicherheit und müssen einen neuen Trainer suchen.

Demnach ist der ehemalige Weltklasse Mittelfeldspieler fest von einem Verbleib in dem Langzeit-Projekt der Italiener überzeugt und möchte sein Team weiterentwickeln.

Der Spanier hat in Como noch einen Vertrag bis 2028. Neben Leverkusen hatte zuvor schon Liga-Konkurrent RB Leipzig Medienberichten zufolge Interesse an einer Verpflichtung des Spaniers gezeigt.

Fabregas, der von 2006 bis 2016 Teil der spanischen Nationalmannschaft war, spielte während seiner Karriere unter anderem für den FC Arsenal, den FC Barcelona, den FC Chelsea und AS Monaco. Mit Como liegt der ehemalige spanische Welt- und Europameister nach 36 Spielen überraschend auf Platz zehn. Fabregas war 2022 als Spieler zum damaligen Zweitligisten Como gekommen und hatte das Team nach dem Aufstieg in die erste Liga im Sommer 2024 als Trainer übernommen.

Ten Hag ist vor allem durch seine Amtszeiten bei Ajax Amsterdam und Manchester United bekannt. Er war allerdings auch in Deutschland als Trainer aktiv. Von 2013 bis 2015 trainierte der 55-Jährige die U23 des FC Bayern München.

Francesco Farioli (vereinslos)

Ein aufregender Mann aus Italien, der bis zueletzt den Top-Klub Ajax Amsterdam in den Niederlanden trainierte, soll laut der "Bild" ein Kandidat sein. Francesco Farioli ist 36 Jahre alt und hat trotzdem schon internationale Erfahrungen bei OGC Nizza in Frankreich sowie Karagümrük und Alanyaspor in der Türkei gesammelt.

Ajax bezahlte einst eine Ablöse von 1,25 Millionen Euro an Nizza. Nach der verpatzten Meisterschaft am letzten Eredivisie-Spieltag verließ er Amsterdam jedoch. Sein Vertrag lief ursprünglich bis 2027.