Fußball

Champions League - Pressestimmen zum Bayern-Sieg gegen den FC Chelsea: "Eine Lektion für den Weltmeister"

  • Aktualisiert: 18.09.2025
  • 08:54 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern ließ beim Champions-League-Auftakt gegen den FC Chelsea nichts anbrennen und beeindruckt damit auch die englische Presse. In Spanien ist der Bayern-Sieg als "ernstzunehmende Warnung" angesehen.

Der FC Bayern München empfing zum Auftakt in der Champions League den Klub-Weltmeister FC Chelsea - und hatte den Gegner aus der Premier League größtenteils im Griff.

Am Ende gewannen die Münchner verdient mit 3:1, Harry Kane glänzte mit einem Doppelpack.

ran hat die Pressestimmen zum Spiel gesammelt.

Süddeutsche Zeitung: "Infantino-Pokal-Sieger-Besieger - Der FC Bayern siegt zum Champions-League-Start 3:1 gegen Klub-Weltmeister Chelsea und dominiert den Gegner zeitweise deutlich. Die Münchner verlieren nicht mal die Kontrolle, als die Hälfte der Abwehr getauscht werden muss."

Kicker: "Doppelpacker Kane führt die Bayern zum Prestige-Sieg. Start nach Maß für den FC Bayern in der Champions League: Die Münchner besiegten am 1. Spieltag Klub-Weltmeister FC Chelsea mit 3:1 und bleiben damit in der Saison 2025/26 verlustpunktfrei."

Das Wichtigste in Kürze

  • Champions League: Der Spielplan

  • Champions League: Die Tabelle

"Bayern hatte zu viel Köpfchen"

The Sun (England): "Willkommen zurück in der Champions League, Chelsea – ihr habt noch einen langen Weg vor euch. Die 'Weltmeister' erhielten auf der Bühne, auf der es wirklich darauf ankommt, eine Lektion erteilt, als Harry Kane mit seinem Doppelpack dazu beitrug, dass Bayern München sie beiseite fegte."

The Telegraph (England): "Chelsea besiegte Bayern München bekanntlich im eigenen Stadion und gewann damit die Champions League 2012, aber es ist nun schon über zwei Jahre her, dass sie gegen die besten Teams Europas angetreten sind. Sie haben eine Lektion erteilt bekommen."

The Guardian (England): "Bayern hatte zu viel Köpfchen. Chelsea schwächelte. Es war keine katastrophale Leistung, aber sie müssen in der Verteidigung schärfer sein, wenn sie Benfica im nächsten Spiel empfangen."

The Mirror (England): "Harry Kane hielt sein Versprechen vor dem Spiel ein und erzielte zwei wichtige Tore für Bayern München, um seinem langjährigen Rivalen Chelsea eine Niederlage zuzufügen. Der ehemalige Stürmer von Tottenham Hotspur hatte vor dem Spiel gesagt, dass er es genieße, gegen diejenigen anzutreten, die ihn nicht besonders mögen, nämlich die Chelsea-Fans."

VIDEO: Bayern wie Hoffenheim? Tah schmunzelt über Hoeneß-Aussage

"Sehr ernstzunehmende Warnung von Bayern"

Marca (Spanien): "Bayern zeigt Chelsea, dass die Champions League nicht die Klub-WM ist. Ein Doppelpack von Kane und ein Eigentor von Chalobah sicherten den Bayern (3:1) eine weitere Saison ohne Niederlage im Eröffnungsspiel."

As (Spanien): "Sehr ernstzunehmende Warnung von Bayern. Ein Doppelpack des Engländers gegen den Klub-Weltmeister beschert Bayern die ersten drei Punkte. Palmer erzielte den Treffer für die Blues. Wieder Pfiffe gegen Cucurella."

L'Equipe (Frankreich): "Die Blues, die mit ihrem 'World Champions'-Abzeichen aufliefen, konnten sich gegen die Überlegenheit des Gegners, symbolisiert durch einen beeindruckenden Michael Olise und einen wie immer tödlichen Harry Kane, nicht behaupten."

Blick (Schweiz): "Revanche für CL-Final von 2012 - Bayern München hat gegen Chelsea in der Champions League das Spielgeschehen größtenteils im Griff und feiert einen ungefährdeten Auftaktsieg in der Königsklasse."

