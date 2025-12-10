Xabi Alonso hat mit Real Madrid das wegweisende Duell in der Champions League gegen seinen Mentor Pep Guardiola und Manchester City verloren und muss um seinen Job bangen. Der FC Arsenal bleibt weiter makellos. Titelverteidiger Paria St. Germain lässt Punkte liegen.

In seinem von der spanischen Presse ausgerufenen "Endspiel" unterlag Alonsos Real Madrid den "Skyblues" von Manchester City mit 1:2 (1:2) und verpasste einen großen Schritt in Richtung direktes Achtelfinal-Ticket in der Champions League.

Rodrygo (28.) brachte die anfangs überlegenen Hausherren im Bernabéu zwar in Führung, doch City-Jungstar Nico O'Reilly nach einer Ecke (36.) sowie Starstürmer Erling Haaland vom Elfmeterpunkt (43.) sorgten für die Wende. Der Norweger war zuvor von Nationalspieler Antonio Rüdiger gefoult worden.

Mit nur zwei Siegen aus den letzten acht Pflichtspielen wird die Luft für Alonso immer dünner. In La Liga hatte seine Mannschaft zuletzt die Tabellenführung verspielt, spanische Medien hatten einen Sieg gegen City als letzten Ausweg bezeichnet.

In der Königsklasse hat der Rekordsieger einen Platz unter der Top 8 mit zwölf Punkten aber noch weiter in der eigenen Hand.