Champions League: Titelverteidiger bestreitet ab 2027 Eröffnungsspiel

Die UEFA bastelt weiter an der Attraktivität der Königsklasse und kündigt zum Start der neuen Rechteperiode ein Eröffnungsspiel an.

Die Champions League startet ab 2027 mit einem Eröffnungsspiel des Titelverteidigers.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) beschloss, dass die übernächste Spielzeit in der Königsklasse mit einem einzigen Spiel an einem Dienstag beginnt.

Das bestreitet der Sieger der Vorsaison vor heimischem Publikum. Alle anderen Klubs beginnen erst am Mittwoch und Donnerstag.

Mit dieser Änderung soll der Prestige-Wettbewerb der UEFA für die neue TV-Rechte-Periode ab 2027 noch attraktiver gestaltet werden, in der laut "The Athletic" Einnahmen von fünf Milliarden Euro pro Saison generiert werden sollen.