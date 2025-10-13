Fußball
Champions League: Titelverteidiger bestreitet ab 2027 Eröffnungsspiel
- Aktualisiert: 13.10.2025
- 21:23 Uhr
- SID
Die UEFA bastelt weiter an der Attraktivität der Königsklasse und kündigt zum Start der neuen Rechteperiode ein Eröffnungsspiel an.
Die Champions League startet ab 2027 mit einem Eröffnungsspiel des Titelverteidigers.
Die Europäische Fußball-Union (UEFA) beschloss, dass die übernächste Spielzeit in der Königsklasse mit einem einzigen Spiel an einem Dienstag beginnt.
Das bestreitet der Sieger der Vorsaison vor heimischem Publikum. Alle anderen Klubs beginnen erst am Mittwoch und Donnerstag.
Mit dieser Änderung soll der Prestige-Wettbewerb der UEFA für die neue TV-Rechte-Periode ab 2027 noch attraktiver gestaltet werden, in der laut "The Athletic" Einnahmen von fünf Milliarden Euro pro Saison generiert werden sollen.
17 von 18 Spielen am Mittwoch und Donnerstag
Das heißt, fünf der sechs Partien, die seit der großen Reform der Europapokal-Wettbewerbe vor gut einem Jahr am ersten Dienstag der neuen Saison ausgetragen werden, werden dann auf Mittwoch und Donnerstag verlegt.
Die UEFA teilte dazu mit, dass man so versuche, "allen Vereinen maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten".
Ob diese Reform auch für die Champions League der Frauen angedacht ist, wurde nicht mitgeteilt.