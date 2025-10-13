Anzeige
Fußball

Champions League: Titelverteidiger bestreitet ab 2027 Eröffnungsspiel

  • Aktualisiert: 13.10.2025
  • 21:23 Uhr
  • SID

Die UEFA bastelt weiter an der Attraktivität der Königsklasse und kündigt zum Start der neuen Rechteperiode ein Eröffnungsspiel an.

Die Champions League startet ab 2027 mit einem Eröffnungsspiel des Titelverteidigers.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) beschloss, dass die übernächste Spielzeit in der Königsklasse mit einem einzigen Spiel an einem Dienstag beginnt.

Das bestreitet der Sieger der Vorsaison vor heimischem Publikum. Alle anderen Klubs beginnen erst am Mittwoch und Donnerstag.

Mit dieser Änderung soll der Prestige-Wettbewerb der UEFA für die neue TV-Rechte-Periode ab 2027 noch attraktiver gestaltet werden, in der laut "The Athletic" Einnahmen von fünf Milliarden Euro pro Saison generiert werden sollen.

Anzeige
Anzeige

17 von 18 Spielen am Mittwoch und Donnerstag

Das heißt, fünf der sechs Partien, die seit der großen Reform der Europapokal-Wettbewerbe vor gut einem Jahr am ersten Dienstag der neuen Saison ausgetragen werden, werden dann auf Mittwoch und Donnerstag verlegt.

Die UEFA teilte dazu mit, dass man so versuche, "allen Vereinen maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten".

Ob diese Reform auch für die Champions League der Frauen angedacht ist, wurde nicht mitgeteilt.

Anzeige
Mehr zum Fußball
PSG
News

Champions League 2025/26 heute live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 13.10.2025
  • 08:21 Uhr
Hansi Flick in Mailand im Mai
News

Flick schrie Dopingkontrolleur an: "Ihr habt keine Seele"

  • 09.10.2025
  • 15:15 Uhr
01.10.2025, Borussia Dortmund - Athletik Bilbao, UEFA Champions League, 2. Spieltag: Niklas Süle (Borussia Dortmund) schlägt die Hände vor das Gesicht. WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der UEF...
News

Kommentar: Die BVB-Lobeshymnen kommen zu früh

  • 04.10.2025
  • 09:05 Uhr
Tor fuer den FC Bayern Munechen durch Harry Kane (Bayern Muenchen 9) zum 1:0, CYP, FC Pafos - FC Bayern Muenchen, Fussball, Champions-League, 2. Spieltag, Saison 2025 2026, 30.09.2025 CYP, FC Pafos...
News

Power Ranking der CL: Nur ein Team besser als Bayern

  • 03.10.2025
  • 00:00 Uhr
Sane
News

Kommentar: Sane hat sich verzockt

  • 02.10.2025
  • 16:52 Uhr
Borussia Dortmund v Athletic Club - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2
News

BVB-Erkenntnisse: Hinten stabil, vorn zu wenig

  • 02.10.2025
  • 12:35 Uhr
Kasper Hjulmand rauft sich die Haare
News

CL-Enttäuschung: Leverkusen hadert mit "Chancenwucher"

  • 02.10.2025
  • 08:00 Uhr
Nicht zufrieden: Hansi Flick
News

Flick nach Paris-Pleite: "Nicht unser bester Tag"

  • 02.10.2025
  • 06:35 Uhr
Das Anschlusstor für Bilbao
News

"Bisschen Slapstick": Kurioses Tor bringt BVB aus dem Tritt

  • 02.10.2025
  • 06:02 Uhr
Brandt
News

BVB weiter ungeschlagen: "Das kann sich sehen lassen"

  • 02.10.2025
  • 00:05 Uhr