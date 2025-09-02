Die beiden Pay-TV-Sender einigen sich auf die Aufteilung der Übertragungsrechte. Der Auftakt von Borussia Dortmund ist auf Prime zu sehen.

Die Pay-TV-Sender DAZN und Prime Video haben kurz vor dem Start der Champions League ihre Aufteilung der Übertragungsrechte bekannt gegeben. Der Großteil aller Partien wird bei DAZN zu sehen sein, Exklusivrechte hat Prime lediglich an jeweils einer Partie während der ersten sieben Spieltage - immer am Dienstagabend und mit deutscher Beteiligung.

Die Prime-Begegnungen jeweils um 21.00 Uhr sind Juventus gegen Borussia Dortmund (16. September), Pafos FC gegen Bayern München (30. September), Bayer Leverkusen gegen Paris Saint-Germain (21. Oktober), Paris gegen München (4. November), Dortmund gegen FC Villarreal (25. November), FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt (9. Dezember) und Tottenham Hotspur gegen Dortmund (20. Januar).