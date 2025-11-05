Bayern-Coach Vincent Kompany stellt sich nach dem 2:1-Sieg bei PSG hinter Rotsünder Luis Diaz. Nach dem harten Einsteigen des Kolumbianers muss Achraf Hakimi verletzt ausgewechselt werden.

Bayern-Coach Vincent Kompany stellt sich nach dem 2:1-Sieg bei PSG hinter Rotsünder Luis Díaz und wünscht Achraf Hakimi schnelle Besserung. Die Verletzungsdramen der Pariser überschatten das Topspiel der Champions League.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat Rotsünder Luis Díaz nach dessen Platzverweis in der Champions League in Schutz genommen - und beste Genesungswünsche an Achraf Hakimi gesendet.

"Ich habe nicht gesehen, dass er einen Spieler verletzen will", sagte der Belgier nach dem mitreißenden 2:1 (2:0) bei Paris Saint-Germain: "Aber natürlich ist es passiert - und dann ist mein einziger Wunsch, dass Hakimi nicht so lange raus ist und schnell wieder fit wird."

Der marokkanische Außenverteidiger war bei einer Grätsche von Díaz umgeknickt und wurde unter Tränen ausgewechselt (45.+8), der Münchner flog für das harte Einsteigen vom Platz. "Ich habe gesehen, dass er Schmerzen hat", berichtete Kompany, bei dem Erinnerungen an die Klub-WM im Sommer aufkamen: "Es ist dasselbe wie bei Jamal Musiala."

Vor knapp vier Monaten hatte sich Bayerns Offensivkünstler im Duell mit PSG eine Sprunggelenksluxation sowie eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen.