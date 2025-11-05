Champions League
FC Liverpool - Hauptrolle und Herzchensammler: Florian Wirtz plötzlich Wirbelwind
- Veröffentlicht: 05.11.2025
- 12:52 Uhr
Florian Wirtz hat beim Wiedersehen mit Xabi Alonso einen starken Auftritt hingelegt. Liverpool gewann das Kracherduell gegen Real Madrid auch dank des Nationalspielers hochverdient.
Zu nächtlicher Stunde griff Florian Wirtz zu seinem Mobiltelefon. "Große Leistung" tippte er weit nach Mitternacht in sein Handy - und erntete für seinen Instagram-Post in Windeseile über 450.000 Likes. Deutschlands zuletzt kriselnder Kreativstar konnte beruhigt schlafen gehen.
Die "große Leistung" bezog Wirtz natürlich auf das Team und die "unglaubliche Atmosphäre" an der Anfield Road. Die vielen Herzchen dürften sich sehr wohl aber auch auf die persönliche Darbietung des Nationalspielers beziehen, der beim Heimsieg gegen Real Madrid (1:0) in der Champions League eine seiner besten Vorstellungen für den FC Liverpool zeigte. Auf neuer Position auf dem linken Flügel.
Während die harmlosen Königlichen ihre erste Niederlage in der Champions League kassierten, schlossen die Reds mit ihrem dritten Erfolg im vierten Spiel zu Real auf. Beide Teams stehen bei neun Punkten. Und Wirtz an einem Wendepunkt? Mindestens emotional.
Die gewohnt meinungsfreudige britische Presse bescheinigte Wirtz als Wirbelwind über links wahlweise eine "exzellente" oder "verblüffende" Leistung und nannte ihn eine "Nervensäge" für die Madrider Abwehr. Und auch Teammanager Arne Slot stellte nach der Partie zufrieden fest: "Er hat viele Chancen für die Mannschaft kreiert."
Fans belohnen Florian Wirtz mit Applaus
Ob es an einem Schuss Extramotivation im Duell mit seinem Ex-Trainer Xabi Alonso gelegen hat? Tatsächlich war Wirtz an fünf (!) Großchancen direkt beteiligt. Allein im ersten Durchgang. Statistiker sprachen hinterher von einem neuen Liverpool-Rekordwert in der laufenden Saison.
Was dem jüngst viel gescholtenen 125-Millionen-Mann an dem glanzvollen Abend auf der Champions-League-Bühne aber am besten gefallen haben dürfte, war die Reaktion des Publikums. Machten sich einige Fans zuletzt noch über Wirtz lustig, bekam er am späten Dienstagabend bei seiner Auswechslung in den Schlussminuten anhaltenden Applaus.
Der emotionale Rückenwind kommt für den 22-Jährigen womöglich zum perfekten Zeitpunkt. Am Sonntag (17.30 Uhr) treten die Reds zum Liga-Showdown bei Manchester City an. Wirtz will dabei wieder in eine der Hauptrollen schlüpfen. Und hinterher fleißig Herzchen sammeln.