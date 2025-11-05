FC Liverpool - Hauptrolle und Herzchensammler: Florian Wirtz plötzlich Wirbelwind

Florian Wirtz hat beim Wiedersehen mit Xabi Alonso einen starken Auftritt hingelegt. Liverpool gewann das Kracherduell gegen Real Madrid auch dank des Nationalspielers hochverdient. Zu nächtlicher Stunde griff Florian Wirtz zu seinem Mobiltelefon. "Große Leistung" tippte er weit nach Mitternacht in sein Handy - und erntete für seinen Instagram-Post in Windeseile über 450.000 Likes. Deutschlands zuletzt kriselnder Kreativstar konnte beruhigt schlafen gehen. Die Highlights der Champions League am 05.11 ab 23:00 Uhr live auf Joyn! Die "große Leistung" bezog Wirtz natürlich auf das Team und die "unglaubliche Atmosphäre" an der Anfield Road. Die vielen Herzchen dürften sich sehr wohl aber auch auf die persönliche Darbietung des Nationalspielers beziehen, der beim Heimsieg gegen Real Madrid (1:0) in der Champions League eine seiner besten Vorstellungen für den FC Liverpool zeigte. Auf neuer Position auf dem linken Flügel.

Während die harmlosen Königlichen ihre erste Niederlage in der Champions League kassierten, schlossen die Reds mit ihrem dritten Erfolg im vierten Spiel zu Real auf. Beide Teams stehen bei neun Punkten. Und Wirtz an einem Wendepunkt? Mindestens emotional. FC Bayern nie mit Florian Wirtz einig gewesen? Leverkusen-Boss spricht Klartext Die gewohnt meinungsfreudige britische Presse bescheinigte Wirtz als Wirbelwind über links wahlweise eine "exzellente" oder "verblüffende" Leistung und nannte ihn eine "Nervensäge" für die Madrider Abwehr. Und auch Teammanager Arne Slot stellte nach der Partie zufrieden fest: "Er hat viele Chancen für die Mannschaft kreiert."

