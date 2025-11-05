"Glauben Sie, das sei Fair?"
Cristiano Ronaldo deutet Karriereende an: "Wird schon bald sein"
Seit weit über 20 Jahren ist Cristiano Ronaldo eine Instanz des Weltfußballs. Doch diese Zeit nähert sich dem Ende, wie der Portugiese nun selbst bestätigte.
Cristiano Ronaldo hat sein bevorstehendes Karriereende angekündigt. Der 40-Jährige, der im Februar 2026 seinen 41. Geburtstag feiert, plant, seine Laufbahn irgendwann nach der WM 2026 zu beenden.
Dieses Turnier soll sein letztes internationales Highlight werden. In einem Interview mit dem Journalisten Piers Morgan äußerte sich Ronaldo offen zu seinem Rücktritt: "Ja, ich kann mir meinen Rücktritt vorstellen. Es wird schon bald sein."
Weiter: "Ich werde vorbereitet sein. Es wird schwer, ich werde mit Sicherheit weinen. Aber ich werde vorbereitet sein. Alles hat ein Ende, ich werde dann mehr Zeit für andere Dinge haben." Cristiano hat fünf lebende Kinder.
Ronaldo über WM-Triumph: "Um was zu beweisen?"
Zum Thema Weltmeisterschaft betonte er, dass der Gewinn der WM 2026 nicht sein primäres Ziel sei: "Es ist nicht mein Traum, die WM zu gewinnen. Um was zu beweisen? Um zu beweisen, dass ich einer der Besten in der Geschichte bin?"
"Dafür muss ich einen Wettbewerb mit sechs oder sieben Spielen gewinnen? Glauben Sie, das sei fair?" Aktuell ist Portugal noch nicht sicher für die WM in Nordamerika qualifiziert.
Ronaldos Vertrag bei Al-Nassr geht noch bis Sommer 2027.