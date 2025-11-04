Nach dem Schlusspfiff war unter den Münchner Protagonisten zum einen die starke Leistung in Unterzahl im Fokus der Nachbetrachtung, aber auch die Szene, die zur Roten Karte für den Doppeltorschützen Luis Diaz führte.

Dann sorgte die Rote Karte für Luis Diaz für eine Veränderung der Charakteristik des Spiels - allerdings für keinen Umschwung im Ergebnis. Die Münchner siegten trotz der langen Unterzahl mit 2:1 (2:0) in der französischen Hauptstadt.

FC Bayern vs. PSG: Tah und Kimmich schwärmen

Manuel Neuer (FC Bayern München): "In der ersten Halbzeit hat man deutlich gesehen, wer die bessere Mannschaft ist. In der zweiten Halbzeit war es in Unterzahl ein anderes Spiel. Aber wir trainieren das auch oft im Training mit zehn gegen acht Spielern."

Manuel Neuer (FC Bayern München) über die Diskussion mit dem Schiedsrichter vor der Roten Karte: "Das war meiner Meinung nach ein bisschen sinnlos gewesen, weil er mir einfach nur die Entscheidung mitgeteilt hat. Also dann soll er ihn vom Platz stellen, aber dafür braucht er mich nicht aus dem Tor zu holen. Dafür haben wir ja den Kapitän, der es auf dem Pitch ist. Mit dem kann man das kommunizieren."

Manuel Neuer (FC Bayern München) über den Platzverweis von Luis Diaz: "Ich habe die Situation zur Roten Karte natürlich nur von weitem gesehen, deshalb halte ich mich zurück. Ich habe gesagt bekommen, dass es kein überhartes Foul war, aber ich muss es mir selbst erst einmal anschauen."

Jonathan Tah (FC Bayern München): "Die erste Halbzeit war brillant von uns. Die zweite Halbzeit war gemeinsames Leiden und Verteidigen. Es gibt in einer Saison immer solche Momente, wo man verteidigen müssen. Normalerweise müssen wir das in der Form ja nicht, aber wir haben heute gezeigt, dass wir es können, wenn wir es müssen. Das Wichtigste war, dass wir als Mannschaft zusammengestanden sind und an uns geglaubt haben. So kam es zustande, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wir konnten natürlich nicht hoch pressen in Unterzahl, deshalb mussten wir leiden und einmal durch diese Hölle gehen."

Joshua Kimmich (FC Bayern München): "Wir haben PSG in der ersten Halbzeit zwar nicht mit Ballbesitz dominiert, ihnen aber richtig wehgetan. Die erste Halbzeit war schon herausragend gut. Es war eine der intensivsten Halbzeiten meiner Karriere. Nach 25 Minuten habe ich mal nach oben geguckt auf die Anzeigetafel, weil ich dachte, es wäre schon viel länger gespielt. In der zweiten Halbzeit wurde es dann noch intensiver. Ich habe schon gehofft, dass wir schon mal den ein oder anderen Entlastungsangriff haben würden. Natürlich hatte PSG die ein oder andere Chance, aber es war nie so das Gefühl, dass wir lange geschwommen waren. Aus der Distanz kannst du sie dann schon mal schießen lassen, wenn man Manuel Neuer im Tor stehen hat."