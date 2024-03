Anzeige

Der Vorjahresfinalist Inter Mailand scheidet dramatisch aus, Marcus Thuram sorgt für eine unschöne Szene. Zuvor rettet Memphis Depay Atletico Madrid in die Verlängerung.

Der Vorjahresfinalist ist raus: Inter Mailand ist im Achtelfinale der Champions League überraschend gescheitert.

Die Mannschaft um die ehemaligen Bundesliga-Stars wie Benjamin Pavard, Hakan Calhanoglu oder Marcus Thuram verlor das Rückspiel bei Atletico Madrid mit 2:3 im Elfmeterschießen.

Nach der regulären Spielzeit und Verlängerung hatte es 1:2 gestanden. Das Hinspiel hatte Inter noch mit 1:0 gewonnen.

Antoine Griezmann (35.) und Memphis Depay (87.) trafen für Atletico und erzwangen so die Verlängerung, Federico Dimarco (33.) hatte Inter zunächst in Führung gebracht. Thuram hätte noch die Rote Karte sehen müssen, nachdem er Stefan Savic in der Verlängerung schmerzhaft und deutlich sichtbar in den Genitalbereich gefasst hatte. Weder der VAR noch der Schiedsrichter griffen ein.

Atletico steht damit zum dritten Mal in den letzten fünf Jahren im Viertelfinale, mit Inter schied auch die letzte italienische Mannschaft aus der Königsklasse aus. Auf wen Atletico in der nächsten Runde trifft, wird am Freitag ausgelost.