Champions League 2025/26: Warum finden am 1. Spieltag auch am Donnerstag Spiele statt?

  • Veröffentlicht: 15.09.2025
  • 16:00 Uhr

Die Champions League startet in ihre neue Saison. Doch warum werden am 1. Spieltag auch Partien am Donnerstag ausgetragen? ran klärt auf.

Mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt nehmen in dieser Saison vier Teams an der Champions League teil.

Bereits im vergangenen Jahr präsentierte sich die "Königsklasse" im neuen Gewand. 2025 findet die "Gruppenphase" erneut in einem Liga-System statt.

Zudem dürften einige Fans mit Verwunderung festgestellt haben, dass am 1. Spieltag sogar Spiele am Donnerstag stattfinden - eigentlich sind für die CL-Partien der Dienstag und Mittwoch vorgesehen.

Der Grund? Seit der Reform im letzten Jahr erhalten die Champions- und Europa League eine "exklusive Woche".

Champions League: Traditionelle Spieltage bleiben

Dies nutzt die UEFA aus und "streckt" den 1. Spieltag der Königsklasse um einen Tag. Dies war bereits 2024 der Fall. Die folgenden Spieltage finden dann wieder traditionell Dienstags und Mittwochs statt.

Ähnlich macht es auch die Europa League bei ihrem Auftakt eine Woche später. Anstatt nur am Donnerstag trägt sie auch am Mittwoch (24.09.) Partien aus.

Die Spiele der deutschen Teams am 1. Spieltag der Champions League:

