Die Ligaphase der Champions League ist zur Hälfte absolviert. ran zeigt die bisherigen Erkenntnisse zur Königsklassen-Saison 2024/25. Von Christoph Gailer Die Champions League startete in die Saison 2024/25 in einem neuen Modus. Statt der Gruppenphase gibt es nun eine Ligaphase mit 36 Teams. Damit wurde der vorherige Modus mit 32 Startern und einer Gruppenphase abgelöst. FC Bayern München: Comeback von Josip Stanisic wohl erst 2025

FC Barcelona stellt unter Hansi Flick einen Tor-Rekord auf Nicht wenige Experten sahen diese Neuerung der UEFA durchaus kritisch, doch waren die Zweifel wirklich berechtigt? ran zeigt die bisherigen Erkenntnisse zur Königsklassen-Saison 2024/25.

Ligaphase statt Gruppenphase - der neue Modus funktioniert Kritikpunkte gab es seit Bekanntwerden der Champions-League-Reform im Jahr 2022 unzählige. Diese zielten unter anderem auf die zunehmende Belastung der Spieler durch mehr Partien als zuvor in der Gruppenphase ab. Ebenso befürchteten viele Experten, dass sich durch die noch höheren Einnahmen in Form von UEFA-Prämien (2,5 Milliarden Euro statt zuvor zwei Milliarden an die teilnehmenden Teams) einige Klubs in ihren nationalen Ligen quasi eine Monopolstellung erarbeiten könnten. All das spielte aber seit dem Start der neuen Ligaphase in der öffentlichen Wahrnehmung nur noch eine untergeordnete Rolle, vielmehr überwiegen die positiven Aspekte. So kann man nach der Hälfte der Spiele in der Ligaphase durchaus festhalten, dass der neue Modus funktioniert.

Internationale Transfergerüchte: Neymar bei Al-Hilal bereits vor dem Aus? 1 / 13 © ZUMA Press Wire Neymar (Al-Hilal)

Endet die Zeit von Superstar Neymar bei Al-Hilal bereits in wenigen Monaten? Einem Bericht des brasilianischen Portals "UOL" zufolge denkt der saudische Meister darüber nach, sich bereits im kommenden Januar vom Offensivkünstler zu trennen. Demnach gebe es große Zweifel, dass der 32-Jährige sportlich noch eine Hilfe sei. © 2024 Getty Images Neymar (Al-Hilal)

Neymar hatte erst kürzlich nach einem Jahr Verletzungspause sein Comeback gegeben, fällt inzwischen aber erneut lange aus. Untersuchungen ergaben einen Muskelfaserriss, der ihn vier bis sechs Wochen zum Zuschauen zwingt. Neymar war 2023 nach Saudi-Arabien gewechselt und soll dort jährlich 130 Millionen Euro verdienen. © IMAGO/Martin Dalton Mohammed Kudus (West Ham United)

Der FC Arsenal soll sich mit einer Verpflichtung von Mohammed Kudus beschäftigen. Laut "Mirror" denken die Gunners über einen Transfer im Januar nach. Billig wäre dieser aber nicht, so soll West Ham für den Offensivspieler rund 107 Millionen Euro fordern. Ein immenser Betrag, vor allem in Anbetracht der nur zehn Tore seit seiner Ankunft im Sommer 2023. © IMAGO/Shutterstock Mohammed Kudus (West Ham United)

Der Ghanaer steht bei dem Premier-League-Klub noch bis 2028 unter Vertrag. Kudus gilt als möglicher Ersatz für Leandro Trossard, der mit einem Wechsel nach Saudi Arabien in Verbindung gebracht wird. Dem Vernehmen nach könnten aus der Saudi Pro League rund 60 Millionen nach London wandern, was eine gute Grundlage für einen möglichen Kudus-Transfer bilden würde. © 2024 Getty Images Aurelien Tchouameni (Real Madrid)

Bei Real Madrid soll die interne Kritik an Aurelien Tchouameni zuletzt zugenommen haben, weshalb der amtierende Champions-League-Sieger den Franzosen wohl abgeben würde. Laut "Teamtalk" soll der FC Liverpool Interesse am 24-Jährigen haben. Selbst die vermeintliche Ablöseforderung im dreistelligen Millionenbereich soll die Engländer nicht abschrecken. Damit ... © IMAGO/Pressinphoto Aurelien Tchouameni (Real Madrid)

... könnte Tchouameni bei den "Reds" zum neuen Rekordtransfer werden. Aktuell ist Darwin Nunez mit 85 Millionen der teuerste Neuzugang in Liverpools Vereinsgeschichte. Tchouamenis Vertrag bei Real Madrid läuft noch bis 2028. Er wechselte im Sommer 2022 von der AS Monaco in die spanische Hauptstadt. © PanoramiC Lucas Chevalier (LOSC Lille)

Wie die Zeitung "Sport" berichtet, ist beim FC Barcelona nach Diogo Costa (FC Porto) nun der nächste Torhüter als möglicher Nachfolger für Marc-Andre ter Stegen im Gespräch. Demnach dürften sich die Katalanen mit dem Franzosen Lucas Chevalier von OSC Lille beschäftigen. Der FC Barcelona habe sich ... © 2024 Getty Images Lucas Chevalier (LOSC Lille)

... dem Bericht nach über mögliche Ablösemodalitäten erkundigt, nachdem der 22-Jährige zuletzt vor allem auch in der Champions League mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machte. Mit seinen Paraden war er beispielsweise Garant für Lilles 1:0-Siege gegen die spanischen Topklubs Real und Atletico Madrid. © Getty Images Vinicius Junior (Real Madrid)

Der Saudi-Klub Al-Hilal plant laut dem Portal "fussballtransfers.com" einen möglichen Coup um Real-Star Vinicius Junior. Demnach schmiedet der Wüsten-Verein konkrete Pläne, den Brasilianer vor allem mit monetären Mitteln von einem Wechsel zu überzeugen. Al-Hilal bietet Vinicius Junior dem Bericht nach ... © 2024 Getty Images Vinicius Junior (Real Madrid)

... einen Vierjahresvertrag an, der ihn zum bestbezahlten Spieler der Welt machen würde. Genaue Zahlen in Sachen Gehalt werden allerdings nicht genannt. Ein Saudi-Wechsel dürfte für ihn allerdings frühestens 2026 ein Thema sein, weil Vinicius Junior davor unbedingt noch den Ballon d’Or gewinnen möchte, der zuletzt an ManCity-Star Rodri ging. © SOPA Images Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Trent Alexander-Arnold gehört beim FC Liverpool gefühlt zum Inventar. Dennoch soll der Rechtsverteidiger laut der Newsplattform "Caughtoffside" von Transfer-Guru Fabrizio Romano vor einem Abgang stehen. Demnach tendiert der England-Star zu einem Wechsel zu Real Madrid. Liverpool bereite sich derweil sogar schon auf ein solches Szenario vor.... © 2024 Getty Images Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

Dem Bericht nach hätten die "Reds" als möglichen Ersatz Jeremie Frimpong von Bundesliga-Meister Bayer Leverkusen im Auge. Der 23-Jährige verfügt im Angriff über ähnliche Stärken wie "TAA". Frimpongs Vertrag mit der "Werkself" läuft noch bis zum Sommer 2028.... © IMAGO/GEPA pictures Amar Dedic (Red Bull Salzburg)

Ein deutlich heißerer Kandidat soll laut "Caughtoffside" Amar Dedic von Red Bull Salzburg sein. Dem 22-jährigen Bosnier wird großes Talent nachgesagt. Dedics Marktwert laut "transfermarkt" liegt mit 20 Millionen Euro deutlich unter den 50 Millionen Euro von Frimpong. Als weitere Optionen werden Tiago Santos vom OSC Lile und Vanderson von der AS Monaco gehandelt.

Es gab schon reihenweise spannende Spiele, einige Überraschungen - positiv wie negativ und es ist mitnichten so, dass die Schere innerhalb der 36 Teams aus sportlicher Sicht zu sehr auseinandergehen würde. Ja, es gab durchaus einige deutliche Ergebnisse wie etwa das 9:2 vom FC Bayern gegen Dinamo Zagreb - doch solche Klatschen für kleinere Teams gab es auch in der früheren Gruppenphase immer mal wieder. Vielmehr ist als Fazit zur Halbzeit der Ligaphase festzuhalten, dass einige absolute Topklubs eben nicht so dominieren, wie früher in der Gruppenphase mit drei Gegnern.

Panikmache ist unangebracht - Zwischenrunde wäre für Top-Teams kein Beinbruch Diese teilweise nicht mehr so klaren Kräfteverhältnisse führen dazu, dass möglicherweise einige absolute Topteams nicht die Top 8 nach der Ligaphase erreichen werden. Das bedeutet im neuen Modus, dass diese Teams auf den Plätzen 9 bis 24 eine K.o.-Phase mehr haben auf dem Weg zum möglichen Titel, während die besten acht Mannschaften direkt ins Achtelfinale kommen und sich so zwei K.o.-Spiele sparen. Der FC Bayern München, FC Arsenal, Manchester City oder Titelverteidiger Real Madrid sind nach vier von acht Spieltagen etwa Teams, die nach jetzigem Stand die Top 8 verpassen würden - doch auch das wäre eigentlich kein Beinbruch. Die Teams von Platz 9 bis 24 haben immerhin auch weiterhin die Chance auf den Titel, nur eben mit zwei Partien mehr in der Zwischenrunde - daher ist die teilweise Panikmache im Bezug auf das Verpassen der Top 8 unangebracht.

Üble Gesichtsverletzung bei Barcelona-Talent Pau Cubarsi: Die schlimmsten Horrorverletzungen im Fußball 1 / 12 © Getty Images/twitter@FCBarcelona Pau Cubarsi: Champions League, 2024: Roter Stern - FC Barcelona

Beim 5:2-Sieg des FC Barcelona in Belgrad musste Talent Pau Cubarsi vorzeitig vom Feld und das aus gutem Grund. Der 17-Jährige bekam einen Tritt von Gegenspieler Uros Spajic gegen den Kopf. Die Folge: Ein komplett lädiertes Gesicht, mehrere blutenden Stellen. Es brauchte zehn Stiche, um alle Wunden Cubarsis zu schließen. © IMAGO/Sportimage Kai Havertz: Champions League, 2024: Inter Mailand - FC Arsenal

Bei einem Zusammenstoß mit Inters Yann Aurel Bisseck hat Arsenal-Star Florian Wirtz eine Platzwunde am Kopf davongetragen. Der blutüberströmte Nationalspieler musste daraufhin ausgewechselt werden. Bei der medizinischen Versorgung von Havertz auf dem Feld bekam auch ein Arsenal-Betreuer das Blut des verletzten Deutschen an seine Jacke. © Eibner Seamus Coleman: WM Qualifikationsspiel Irland - Wales 2017

Seamus Coleman wird von dem walisischen Spieler Neil Taylor böse gefoult. Taylor grätscht mit ausgestreckten Bein Richtung Coleman. Ein brutales Foul mit schlimmen Konsequenzen: Coleman erlitt einen Bruch des rechten Schien- und Wadenbeins und fiel die restliche Saison aus. © 2019 Getty Images Andre Gomes: Premier League 2019, Tottenham - Everton

Diese Verletzung brachte sogar den Foulenden zum Weinen: Andre Gomes von Everton wird unglücklich von Heung-Min Son gefoult und prallt mit Serge Aurier zusammen. Gomes brach sich dabei sein Sprunggelenk. Son hatte so große Schuldgefühle, dass er selbst in Tränen ausbrach. © 2015 Getty Images Luke Shaw: Champions League 2015, Manchester United - PSV Eindhoven

Luke Shaw erleidet einen doppelten Schienbeinbruch im rechten Bein. Als Shaw in den Strafraum stürmte, erwischte der mexikanische Verteidiger Hector Moreno sein Standbein, als Shaw versuchte, den Ball an ihm vorbeizuschieben. © Sportimage Eduardo: Premier League 2008, FC Arsenal - Birmingham City

Diese Bilder waren schockierend. Eduardo vom englischen Erstligisten FC Arsenal brach sich nach einer Grätsche von Martin Taylor (Birmingham City) das Schien- und Wadenbein. Der Spieler verbrachte daraufhin seinen 25. Geburtstag im Krankenhaus © 2015 Getty Images David Busst: Premier League 1996, Coventry City - Manchester United

Beim Anblick dieser Verletzung musste sich sogar der Torwart übergeben: David Busst kollidierte mit Denis Irwin und Brian McClair, als diese versuchten, seinen Schuss zu blocken. Busst erlitt daraufhin einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch und musste 22 Operationen über sich ergehen lassen. Mit nur 29 Jahren musste er daraufhin seine Karriere beenden. Die Verletzung gilt in der Fußballgeschichte als eine der schlimmsten. © imago images/Shutterstock Aaron Ramsey: Premier League 2010, FC Arsenal - Stoke City

Aaron Ramsey brach sich im Premier-League-Spiel gegen Stoke City das Bein. Ryan Shawcross prallte gegen das rechte Schienbein des Mittelfeldspielers und zertrümmerte ihm Schien- und Wadenbein. Nach neun Monaten Rehabilitation war Ramsey zurück auf dem Spielfeld. © imago images Alexander Laas: Bundesliga 2005, 1. FC Köln - Hamburger SV

Daniel van Buyten trägt den verletzten Alexander Laas (beide HSV) aus der Gefahrenzone. Ein Trommelstock, der von einem Kölner Fan geworfen wurde, traf den HSV Spieler im Gesicht. Laas erlitt dadurch eine ein bis zwei Zentimeter lange Platzwunde. © not available Michael Ballack: FA-Cup-Finale 2010, Portsmouth - Chelsea

Ein Foul, welches Kevin-Prince Boateng zum Feindbild in Fußball-Deutschland machte: Ballack erlitt durch das Foul eine schmerzhafte Blessur am rechten Sprunggelenk und musste den Platz verlassen. Noch schlimmer: Die Verletzung kostete Ballack die WM-Teilnahme 2010. Der "Capitano" spielte danach nie mehr für Deutschland. © imago/MIS Elkin Soto: Bundesliga 2014, 1.FSV Mainz 05 - Hamburger SV

Diese Horror-Szene ist nichts für schwache Nerven: Elkin Soto (hinten, Mainz) im Zweikampf gegen Rafael van der Vaart (Hamburg), Soto renkt sich in dieser Szene das vollständig das Knie aus. Sein vorderes Kreuzband, das Innenband und der Meniskus reißen. © imago/Pressefoto Baumann Oliver Kahn: Bundesliga 2000, SC Freiburg - FC Bayern München

Der ehemalige Torwart Oliver Kahn erlitt durch einen Golfball, der aus dem Publikum geworfen wurde, eine Platzwunde am Kopf. Kahn hat in seiner rechten Hand den Golfball, von dem er am Kopf getroffen wurde.

Noch ohne Punkt: RB Leipzig ist bislang die größte Enttäuschung Fünf Teams haben nach den vier bisherigen Spieltagen noch keinen einzigen Punkt auf dem Konto. Doch etwas überraschend zählt mit RB Leipzig auch einer der fünf Bundesliga-Starter dazu. Die Sachsen von Trainer Marco Rose verloren bei Atletico Madrid (1:2), gegen Juventus Turin (2:3), gegen Liverpool (0:1) und zuletzt nun auch mit 1:3 bei Celtic Glasgow. Mit jetzt schon fünf Punkten Rückstand auf Platz 24 ist das Erreichen der K.o.-Phase damit schon so gut wie ausgeschlossen und so muss man bereits zur Hälfte der Ligaphase festhalten: Leipzig ist die bislang größte Enttäuschung der Champions-League-Saison, natürlich vor allem auch aus deutscher Sicht. Zumal die Spielverläufe eben nicht immer nur gegen Leipzig waren. In Madrid, gegen Juventus und in Glasgow verspielten die Sachsen zwischenzeitliche Führungen wieder - gegen Juventus geschah das sogar zwei Mal. Zur Einordnung des bisherigen Leipziger Champions-League-Debakels: Die anderen vier Teams, die ebenfalls noch keinen Punkt auf dem Konto haben, kommen allesamt nicht aus Topligen (Sturm Graz, Young Boys Bern, Roter Stern Belgrad, Slovan Bratislava).

Aktuell nur auf Platz 25: PSG entfernt sich immer weiter vom Champions-League-Titel Nicht ganz so weit hinten, aber doch hinter den eigenen Erwartungen geblieben, ist der französische Topklub Paris St. Germain. Die Mannschaft von Coach Luis Enrique hat erst vier Punkte auf dem Konto, liegt damit nach der Hälfte der Ligaphase lediglich auf Rang 25. Der mit arabischen Millionen finanzierte Klub gehörte in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu den heißesten Anwärtern auf den möglichen Champions-League-Titel, aktuell hat man aber eher das Gefühl, PSG entfernt sich immer weiter von diesem großen Ziel - das belegen durchaus auch einige Zahlen. So verlor Paris St. Germain unter Trainer Luis Enrique in knapp anderthalb Jahren 44 Prozent der Champions-League-Spiele. Damit ist der Spanier der Coach mit der schlechtesten Königsklassen-Bilanz aller PSG-Trainer seit Einstieg der Scheichs, die sich zum Ziel gesetzt haben, den Henkelpott zu gewinnen.

Bundesliga-Transfergerüchte: Zwei Klubs wohl an Bayern-Youngster Mathys Tel interessiert 1 / 15 © IMAGO/Ulrich Wagner Mathys Tel (FC Bayern)

Verlässt Mathys Tel den FC Bayern? Laut "Sky" zeigt der aktuelle Premier-League-Dritte Nottingham Forest Interesse und hat bereits Kontakt aufgenommen. Der 19-Jährige soll derzeit aber keine Pläne haben, den FCB im Winter auf Leihbasis zu verlassen. Derweil soll auch Werder Bremen den Youngster auf dem Radar haben, sollte Tel seine Meinung ändern und einen Wechsel signalisieren. © 2024 Getty Images Roger Schmidt (vereinslos)

Roger Schmidt ist offenbar einer von zwei Kandidaten für den Trainerposten bei Borussia Mönchengladbach. Das berichtet die "Bild". Demnach haben die Fohlen den früheren Coach von Bayer Leverkusen und Benfica Lissabon im Blick, sollte dem aktuellen Übungsleiter Gerardo Seoane nicht die Trendwende gelingen. Schmidt wurde Anfang September in Lissabon entlassen. © Steinsiek.ch Urs Fischer (vereinslos)

Der zweite Kandidat am Niederrhein ist dem Bericht zufolge der Schweizer Urs Fischer. Der ehemalige Erfolgstrainer von Union Berlin kennt wie Schmidt die Bundesliga, ist aktuell ohne Job und könnte damit sofort übernehmen. Laut "Bild" bekommt Seoane bis einschließlich des Spiels bei RB Leipzig am zehnten Spieltag Zeit, eine Wende herbeizuführen. © Team 2 Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)

Nachdem sich Xabi Alonso in der vergangenen Saison zu Bayer 04 Leverkusen bekannt hat, dürfte der Spanier für die Werkself kaum noch eine weitere Saison zu halten sein. Im Falle eines Abgangs haben die Leverkusener laut "kicker" eine klare Wunschlösung: Sebastian Hoeneß, Erfolgstrainer des VfB Stuttgart. Demnach besitzt er eine Ausstiegsklausel in mittlerer siebenstelliger Höhe. Diese dürfte für Bayer 04 im Fall der Fälle kein Hindernis darstellen. © IMAGO / RHR-Foto/SID/IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO Timo Baumgartl (FC Schalke 04)

Der bei Schalke aussortierte und nun vereinslose Timo Baumgartl könnte seine Karriere wohl in den USA fortsetzen. Laut "Sky" befindet sich der Verteidiger in Verhandlungen mit MLS-Klub St. Louis CITY SC. Im Gespräch sei ein Vertrag bis mindestens ins Jahr 2027. In Gelsenkirchen löste Baumgartl Ende August seinen Kontrakt vorzeitig auf, spielte dort zuvor schon länger keine Rolle mehr. © www.imago-images.de/SID/IMAGO/Michael Taeger Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt)

Die Topleistungen von Frankfurts Omar Marmoush sorgen wohl für immer weitere Interessenten am ägyptischen Stürmer. Laut "Teamtalk" soll es der 25-Jährige nun auch auf die Liste möglicher Neuzugänge beim FC Chelsea geschafft haben. Demnach dürften sich die "Blues" bereits im Umfeld des Nationalspielers über mögliche Transfermodalitäten erkundigt haben. Neben ... © Getty Images Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt)

... Chelsea wurde bereits zuvor über angebliches Interesse von Liverpool, Arsenal, Manchester United und West Ham United an Marmoush berichtet. Marmoush' Vertrag bei den Hessen läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Mit neun Toren in den ersten sieben Spielen der Bundesliga-Saison 2024/25 legte Marmoush einen Topstart in die laufende Spielzeit hin. © IMAGO/HMB-Media Jamie Gittens (Borussia Dortmund)

Seit Jamie Gittens 2020 für 90.000 Euro Ausbildungsentschädigung von Manchester City zum BVB kam, ist sein Marktwert um ein Vielfaches gestiegen. Laut "CaughtOffside" ist der 20-Jährige bei den Klubs aus seiner britischen Heimat heiß begehrt. Demnach sollen sich zum FC Chelsea, FC Liverpool und Tottenham Hotspur auch noch Crystal Palace und Nottingham Forest als Interessenten gesellt haben. © IMAGO/Jan Huebner Jamie Gittens (Borussia Dortmund)

Billig wäre eine Verpflichtung aber mitnichten. Der Außenstürmer ist bis 2028 vertraglich an die Schwarz-Gelben gebunden. Dem Bericht zufolge müssten Intessenten mehr als 60 Millionen Euro bieten, damit die BVB-Verantwortlichen überhaupt über einen Wechsel nachdenken. © Beautiful Sports Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Xabi Alonso ist nach dem Meisterschaftscoup mit Bayer Leverkusen die wohl heißeste Trainer-Aktie auf dem Weltmarkt. Jetzt hat sich offenbar der nächste Welt-Klub im Buhlen um den Werkself-Coach eingeschaltet. Da Pep Guardiola kein klares Bekenntnis zu Manchester City abgeben will, bereitet sich der englische Meister auch auf den Fall eines Abgangs vor ... © PA Images Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

... dabei sei Xabi Alonso laut "Athletic" einer von zwei Kandidaten für eine potenzielle Nachfolge Guardiolas. Allerdings soll die Citizens-Führung dem Bericht zufolge zuversichtlich sein, Pep Guardiola von einer Verlängerung seines 2025 auslaufenden Vertrages zu überzeugen. Xabi Alonso sei dementsprechend nur ein Plan B - die heißeste Spur führt demnach wohl weiterhin zu Ex-Klub Real Madrid. © Pressefoto Baumann Enzo Millot (VfB Stuttgart)

Auch wenn sein Vertrag noch bis 2028 läuft, könnte Enzo Millot den VfB schon nach dieser Saison verlassen. Wie "Sky" berichtet wäre der Franzose dann nämlich dank einer Ausstiegsklausel schon für 18 bis 20 Millionen Euro zu haben. Das wäre ein echtes Schnäppchen. © PanoramiC Enzo Millot (VfB Stuttgart)

Denn der Kapitän der französischen U21-Nationalmannschaft ist derzeit wesentlich mehr wert. Laut "transfermarkt.de" hat er seinen Marktwert im Verlauf des Jahres von 25 auf 42 Millionen steigern können. © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Angelo Stiller (VfB Stuttgart)

Bereits im Sommer hatte der FC Barcelona Angelo Stiller ins Visier genommen. Wie die "Bild" berichtet, sollen die Blaugrana nun erneut am Stuttgarter Mittelfeldspieler dran sein. Da Barca-Coach Flick von Stillers Entwicklung stark beeindruckt sei, wolle der Klub jetzt die Bemühungen um den 23-Jährigen intensivieren.... © Pressefoto Baumann Angelo Stiller (VfB Stuttgart)

Bereits im Sommer soll Suttgart allerdings wohl eine Ablöse von mehr als 50 Millionen Euro verlangt haben. Stillers Vertrag läuft noch bis 2027 - ein Verkauf im Winter scheint eher unwahrscheinlich. Wie und ob sich der finanziellen angeschlagene FC Barcelona die hohe Ablöse überhaupt leisten kann, ist auch fraglich.

Auch der Trend ist nicht gerade ein Hoffnungsschimmer für PSG - nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen Girona gab es anschließend drei Partien in Folge in der Champions League ohne Sieg für den Hauptstadtklub aus Frankreich. Und in der zweiten Hälfte der Ligaphase warten nun unter anderem auch noch große Gegner wie der FC Bayern und ManCity auf PSG.