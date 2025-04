Im englischen Amateurfußball kam es zu einer widerlichen Szene. Ein Schiedsrichter brach ein Spiel ab, als er in der Halbzeit menschlichen Kot in seinem Schuh fand.

In einer Partie in der York Football League in Großbritannien musste das Spiel zwischen Old Malton St. Mary's und Malt Shovel abgebrochen werden. Der Grund ist dabei so widerlich wie einzigartig.

Der Schiedsrichter pfiff beim Stand von 2:1 für Malt Shovel zur Halbzeit. Als er sich jedoch in seine Kabine zurückzog, fand er menschlichen Kot in seinem privaten Schuh.

Daraufhin informierte er die Trainer und Spieler der beiden Mannschaften und brach die Partie ab. Lokale Medien berichteten, dass der junge Mann Sorge um seine Sicherheit hatte.

Ein Schuldiger für die Aktion konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden.