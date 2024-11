Der FC Barcelona pflügt derzeit über nahezu alle Gegner hinweg. Die Offensivstärke der Katalanen zeigt sich jetzt auch in einer besonderen Statistik.

Der FC Barcelona ist offensiv aktuell weiter nicht zu stoppen. Nach dem 4:1 in der Champions League gegen den FC Bayern vor zwei Wochen und dem fulminanten 4:0-Sieg im Clasico bei Real Madrid kam auch Roter Stern Belgrad unter die Räder.

Die Serben mussten am Mittwochabend ein 2:5 gegen Barca hinnehmen und waren damit sogar noch gut bedient. Trainer Hansi Flick hat sich damit schon jetzt einen Platz in der Klubgeschichte gesichert.

Denn nach dem Sieg in Belgrad steht Barcelona bei 55 Toren in den ersten 16 Pflichtspielen der Saison. Laut dem Datendienstleister "Opta" hat der Klub zum Start einer Saison noch nie so viele Tore in so wenigen Spielen erzielt.

Die bisherige Bestmarke war mehr als 70 Jahre alt und stammt demnach aus der Spielzeit 1950/51, als Barca unter Trainer Ferdinand Daucik 54 Treffer in den ersten 16 Partien erzielte.