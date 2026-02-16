- Anzeige -
Europa League

Celtic vs. VfB Stuttgart: Europa-League-Übertragung heute im Free-TV, Stream und Liveticker

  • Aktualisiert: 19.02.2026
  • 09:21 Uhr
  • ran.de
© IMAGO/Sven Simon

Im Hinspiel der Zwischenrunde der Europa League muss der VfB Stuttgart bei Celtic Glasgow antreten. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst.

Für den VfB Stuttgart geht es nach Platz 11 in der Ligaphase der Europa League in der Zwischenrunde weiter. Die Schwaben bekommen es in der ersten K.o.-Runde des Wettbewerbs mit dem schottischen Topklub Celtic Glasgow zu tun.

Celtic schloss die Ligaphase mit elf Punkten auf Platz 21 ab und schaffte es damit nur recht knapp in die Zwischenrunde der Europa League.

Allerdings sollte der VfB gewarnt sein, vor allem auch vor der hitzigen Atmosphäre im Celtic Park. Zumal Stuttgart bislang in der laufenden Europa-League-Saison gerade auswärts oftmals enttäuschte.

Im Laufe der Ligaphase verloren die Schwaben in Basel (0:2), bei Fenerbahce Istanbul (0:1) und auch bei der Roma (0:2), blieben dabei sogar jeweils ohne eigenen Treffer. Allerdings gewann Celtic zuhause in der Europa League bislang auch nur zwei der vier Partien (2:1 gegen Sturm Graz und 4:2 gegen Utrecht).

Celtic Glasgow vs. VfB Stuttgart im TV, Stream und Ticker heute live: Wann findet das Europa-League-Spiel statt?

Stuttgart bei Celtic Glasgow heute live: Wo läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?

RTL zeigt an jedem Europa-League-Spieltag eine Partie im Free-TV. Das Spiel zwischen Celtic Glasgow und dem VfB Stuttgart wird bei RTL übertragen.

VfB gastiert heute in Glasgow: Wo gibt es einen Livestream zur Europa League?

Das Duell zwischen Celtic Glasgow und dem VfB Stuttgart läuft zudem im Livestream auf RTL+. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Stuttgart muss zu Celtic Glasgow: Wo gibt es heute einen Liveticker zur Europa League?

Einen Liveticker zu Celtiv vs. VfB Stuttgart gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Celtic Glasgwo vs. VfB Stuttgart im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: Celtic Glasgow vs. VfB Stuttgart
  • Wettbewerb: Europa League, Zwischenrunde
  • Datum und Uhrzeit: 19. Februar 2026; 21:00 Uhr
  • Trainer: Martin O'Neill (Celtic Glasgow), Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)
  • Free-TV: RTL
  • Pay-TV: -
  • Livestream: RTL+
  • Liveticker: ran.de
