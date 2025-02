Zwischendurch hatten Komplikationen eine weitere OP nötig gemacht. Zuletzt war er in das Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Ito war im vergangenen Sommer vom VfB Stuttgart für 23,5 Millionen Euro nach München gewechselt, brach sich im Juli in der Vorbereitung jedoch den Mittelfuß und fiel seitdem aus.

Doch nach der Leidensgeschichte des Abwehrspielers ist es "extrem wichtig, dass er dabei ist", sagte Neuer: "Er hat noch kein Pflichtspiel für den FC Bayern gemacht, die Leidenszeit war lang genug und deshalb ist es auch wichtig, jetzt bei so einer Reise dabei zu sein."

Manuel Neuer freut sich auf einen weiteren "Neuzugang": Hiroki Ito steht erstmals im Kader des FC Bayern . Dass der Japaner am Mittwoch beim Playoff-Hinspiel der Champions League bei Celtic Glasgow (21.00 Uhr/DAZN und im Live-Ticker bei ran.de ) sein Debüt feiern wird, ist eher unwahrscheinlich.

Das Wichtigste in Kürze

"Wir alle haben uns sehr gefreut, dass er wieder zurückgekehrt ist, dass er auch so gut trainiert hat in den letzten Tagen und es ist etwas ganz Besonderes, ihn wieder in unserer Mitte begrüßen zu dürfen", sagte Neuer.

Der Bayern-Keeper weiter: "Wir freuen uns über einen weiteren Innenverteidiger, der auch auf anderen Positionen spielen kann. Ich freue mich auf seine ersten Einsätze und dass er beim FC Bayern Fuß fasst."