Vor dem Rückspiel gegen Inter (ab 21 Uhr im Liveticker) nehmen die Fans des FC Bayern Mailand ein. Und das trotz nasser Bedingungen.

Für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Inter Mailand (ab 21 Uhr im Liveticker) machen sich die Fans des FC Bayern München so richtig heiß.

Die Münchner Anhänger versammelten sich gegen 18 Uhr am Mittwochabend in Mailand, um gemeinsam einen Fanmarsch in Richtung des legendären San Siro anzutreten.

Trotz des beinahe durchgängigen Regens in der italienischen Modestadt versammelten sich früh schon hunderte Bayern-Fans und sorgten bereits Stunden vor dem Spiel für ordentlich Stimmung.