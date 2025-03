Vor dem Achtelfinal-Hinspiel zwischen dem FC Bayern und Leverkusen erklärt Bayer-Legende Carsten Ramelow, wer besser K.o.-Spiele kann, wer den besseren Trainer hat, wie wichtig Harry Kane ist und ob die Münchner reif für das "Finale dahoam" sind. Das Interview führte Andreas Reiners Eigentlich ist die Sache für Carsten Ramelow klar: Die Bayern sind die Bayern, und deshalb werden sie im Achtelfinale der Champions League im Kracherduell mit Bayer Leverkusen (das Hinspiel am Mittwoch ab 21 Uhr im Liveticker) unter dem Strich die Nase vorne haben. Eigentlich. Und für den früheren Leverkusener Abwehrspieler ist ebenso klar: Sollten die Bayern im Achtelfinale ausscheiden, "dann gehen die Diskussionen um den Trainer sofort wieder los. Im Pokal sind sie ja schon raus, ein frühes Aus in der Champions League wäre eine Katastrophe", sagte der Bayer-Ehrenspielführer im ran-Interview. Es gibt aber jemanden, der das Ganze regeln kann: Harry Kane. "Er ist genau der Spielertyp, den man in solchen K.o.-Duellen braucht. Er kann aus dem Nichts ein Spiel entscheiden – genau wie ein Zidane damals im Champions-League-Finale 2002." Das Power Ranking vor den Achtelfinal-Hinspielen Im Gespräch mit ran äußert sich Ex-Nationalspieler Ramelow nicht nur über Kane und Kompany, sondern auch über nervige Vize-Fragen, feierwütige Berliner Amateure und die jüngste Entwicklung bei Bayer.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Carsten Ramelow: "Vize? Ich sehe das positiv!" ran: Carsten Ramelow, Sie wurden viermal deutscher Vizemeister, zweimal Vize-Pokalsieger, dazu kommen 2002 ein verlorenes Champions-League- und WM-Finale. Können Sie das Wort Vize noch hören? Carsten Ramelow: Ja, klar. Der Begriff begleitet mich ja nicht erst seit gestern. Ich musste ihn zu meiner aktiven Zeit oft hören, aber ich habe kein Problem damit. Ganz im Gegenteil, ich sehe das positiv. ran: Warum? Ramelow: Ich sehe es so, dass ich stolz bin, überhaupt dabei gewesen zu sein. Zweiter zu werden, bedeutet, dass man sehr weit gekommen ist – und das gelingt nicht vielen Fußballern. Natürlich ist es im Moment der Niederlage bitter, das bleibt nicht aus. In den Tagen oder Wochen danach schmerzt es besonders. Aber je länger die Karriere zurückliegt, desto besser kann man damit umgehen. Deshalb sehe ich das heute mit einem positiven Blick – auch wenn es damals wehtat. ran: Die Niederlage mit den Hertha-Amateuren 1993 im Pokalfinale gegen Leverkusen kam auch noch hinzu… Ramelow: Die Zeit bei den Hertha-Amateuren war generell eine meiner schönsten im Fußball. Es war im Vergleich zur Profizeit einfach viel entspannter. Wir hatten zwar einige Spieler mit Profiverträgen oder Erfahrung im Profibereich, aber es blieb trotzdem locker. Die gesamte Pokalreise war ein Highlight – und selbst das verlorene Finale war eine tolle Erfahrung. Natürlich war da kurz eine gewisse Enttäuschung, aber wir haben sehr schnell realisiert, was wir da erreicht hatten. Wir haben beim Feiern genauso Gas gegeben wie die Leverkusener. Diese Zeit werde ich nie vergessen. Besonders die Vorbereitung auf dieses Finale war einzigartig. ran: Das Champions-League-Finale 2002 ging ebenfalls verloren. Trotzdem: War das Leverkusener Team damals die beste Mannschaft der Vereinsgeschichte? Ramelow: Viele würden jetzt argumentieren, dass das Team von letztem Jahr die beste Leverkusener Mannschaft war, schließlich haben sie den ersten Meistertitel und den Pokalsieg geholt. Aber wenn es um den Mix aus Qualität und Charakteren geht, dann war unser Team damals etwas ganz Besonderes. Für mich persönlich macht Fußball mehr aus als nur Erfolg. Früher gab es noch klar definierte Rollen: den klassischen Spielmacher, den Knipser, den Arbeiter – so wie ich es war – den Abräumer in der Defensive und den vielleicht etwas verrückten Torwart, der Elfmeter schießen konnte und gleichzeitig ein herausragender Rückhalt war. Das ist ein bisschen verloren gegangen. Aber was unbestritten bleibt: Unsere Mannschaft damals hatte eine enorme Qualität und gehört sicher zu den besten Teams, die Leverkusen je hatte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bayern vs. Leverkusen: Völler nennt Schlüssel zum Sieg

ran: Hat die Mannschaft das Wort "Vizekusen" damals gestört oder genervt? Ramelow: Innerhalb der Mannschaft war das eigentlich nie ein großes Thema. Natürlich hat es am Anfang ein wenig genervt, aber man muss auch sehen, dass Begriffe wie dieser in den Medien und bei den Fans entstehen. Irgendwann lernt man, das Ganze mit Humor zu nehmen. Ich erinnere mich an ein Zitat von Diego Simeone: "Wenn du ein Finale spielst, musst du dich darauf einstellen, dass du es auch verlieren kannst." Da steckt viel Wahres drin. Ich habe diese Erfahrung gemacht – leider gleich viermal im Jahr 2002.

Bayer Leverkusen: "Eine sensationelle Entwicklung" ran: Bayer hat diesen "Vize"-Makel in der vergangenen Saison eindrucksvoll abgelegt. Wie sehen Sie die Entwicklung Ihres Ex-Klubs? Ramelow: Das vergangene Jahr war überragend – unglaublich schön und wahnsinnig erfolgreich. Aber Leverkusen war schon vor meiner Zeit ein Top-Klub, dann in meiner aktiven Zeit, und das ist auch nach meinem Karriereende so geblieben. Der Verein ist gut geführt, arbeitet ruhig und strukturiert, und das hat sich langfristig ausgezahlt. Natürlich war es längst überfällig, dass sie sich endlich mit dem Meistertitel belohnen. Dass dann noch der Pokalsieg dazugekommen ist, hat das Ganze perfekt gemacht. ran: Und in dieser Saison? Ramelow: Trainer Xabi Alonso hat es geschafft, die Mannschaft erneut ans Limit zu bringen. Da muss man den Hut vor ziehen. Man merkt, dass viele Fans vielleicht erwartet haben, dass Leverkusen jetzt gleich alles gewinnt – Champions League, Meisterschaft, Pokal. Aber ich sage immer: Nicht vergessen, wo ihr herkommt und wo ihr jetzt steht. Das ist weiterhin eine sensationelle Entwicklung. ran: Rein theoretisch sind ja noch alle Titel möglich… Ramelow: Ja, genau. Noch ist alles drin. Aber selbst wenn sie keinen Titel holen, muss man anerkennen, was sie leisten. Dass sie dieses hohe Niveau halten, ist großes Kino.

Internationale Transfergerüchte: Klub trifft wohl Entscheidung bei Timo Werner 1 / 12 © IMAGO/Action Plus Timo Werner (Tottenham Hotspur)

Das Kapitel Tottenham dürfte für Timo Werner bald vorbei sein. Laut "Mirror" wird der Premier-League-Klub im Sommer die Kaufoption für den Stürmer nicht ziehen und ihn zurück zu RB Leizig schicken. Die Engländer könnten den früheren Nationalspieler für rund zehn Millionen Euro nach der laufenden Spielzeit kaufen. Anfang des Jahres fehlte der 28-Jährige wochenlang verletzt,... © IMAGO/Offside Sports Photography Timo Werner (Tottenham Hotspur)

... dann wurde er zugunsten von zwei Neuzugängen (u.a. Bayern-Leihgabe Mathys Tel) nicht für den internationalen Kader gemeldet. In seinem ersten Jahr bei den Spurs kam er nicht wirklich in Tritt, traf in 41 Pflichtspielen dreimal. Weil Leipzig wohl auch keine Verwendung für Werner hat, gilt laut "Bild" Schwesterklub New York Red Bulls als möglicher Abnehmer. © 2025 Getty Images Arda Güler (Real Madrid)

Bei Real Madrid kam Supertalent Arda Güler zuletzt nur selten zum Einsatz, daher stand wohl bislang eine Leihe ab dem Sommer 2025 im Raum. Doch nun soll der 20-Jährige laut dem Portal "Relevo" eine noch klarere Zukunftsentscheidung getroffen haben. Demnach wolle Güler die "Königlichen" demnächst dauerhaft verlassen. Nachdem Coach Carlo Ancelotti ... © 2025 Getty Images Arda Güler (Real Madrid)

... den Nationalspieler zuletzt sogar öffentlich angezählt hatte, dürfte Güler wohl keine Zukunft unter dem Italiener mehr bei Real sehen. Laut "Mundo Deportivo" soll es ohnehin schon zahlreiche Interessenten an Güler aus England, Spanien und auch Deutschland geben. Sein Vertrag in Madrid läuft noch bis 2029. © Getty Images Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona)

Der FC Barcelona sucht laut "Mundo Deportivo" einen neuen Torhüter, der perspektivisch die Nachfolge von Marc-Andre ter Stegen antreten könnte. Demnach sei das Profil klar definiert: Die Kandidaten sollen noch jung sein, aber dennoch schon eine gewisse Erfahrung mitbringen. Zudem sei auch die Größe von mindestens 1,90 Metern ein klares Kriterium. Der fußballerische Aspekt spiele hingegen keine so große Rolle wie noch in früheren Jahren. Als ... © 2025 Getty Images Giorgi Mamardashvili (FC Valencia/FC Liverpool)

... Kandidat wird Valencias Giorgi Mamardashvili genannt. Allerdings: Der 1,97-Meter-Hüne wechselt im Sommer 2025 zum FC Liverpool. Damit wäre er wohl für Barca nur realistisch, sollte sich der Georgier in England nicht gegen Alisson durchsetzen können. Liverpool zahlte für Mamardashvili wohl eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro. Neben dem aktuellen Valencia-Schlussmann wird ... © 2025 Getty Images Joan Garcia (Espanyol Barcelona)

... auch noch Joan Garcia vom Stadtrivalen Espanyol Barcelona als möglicher neuer Barca-Keeper gehandelt. Der 23-Jährige, mit einer Größe von 1,91 Metern passend in Barcas Beuteschema, kann laut dem Bericht für eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro wechseln. Zuletzt wurde berichtet, dass auch Bayer Leverkusen an Garcia interessiert sein soll. Sein Kontrakt läuft noch bis 2028. © 2025 Getty Images Vinicius Junior (Real Madrid)

Vinicius Junior könnte bald der teuerste Transfer der Fußball-Geschichte sein. Der "Telegraph" berichtet, dass der saudi-arabische Staatsfonds PIF, der Mehrheitsanteile an den Topklubs Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal und Al-Ahli hält, ein Angebot für Vinicius vorbereitet. Zu welchem Verein er gehen würde, sei noch nicht sicher - dafür aber die mögliche Ablöse... © AFP/SID/OSCAR DEL POZO Vinicius Junior

Laut dem Bericht wolle Real eine Ablöse in Höhe von umgerechnet gut 240 Millionen Euro für Vinicius bieten? Damit wäre die bisherige Rekord-Ablöse von 222 Millionen Euro, die Paris Saint-Germain 2017 für Neymar bezahlte, überboten. Noch verrücktet als die Ablöse wäre das Gehalt für den Brasilianer... © CordonPress Vinicius Junior

Laut dem Bericht würde der Offensivspieler jährlich 200 Millionen Euro verdienen. Bei einer angepeilten Vertragslaufzeit von fünf Jahren wären dies eine Milliarde Euro. © 2025 Getty Images Kevin De Bruyne (Manchester City)

Der Abgang von City-Star Kevin De Bruyne nimmt wohl Formen an. Laut "TBR Football" soll MLS-Klub San Diego FC große Fortschritte in den Gesprächen mit dem 33-jährigen Belgier machen, dessen Vertrag im Sommer 2025 ausläuft. Um für eine Verpflichtung gewappnet zu sein, hat die Franchise aus Kalifornien einen der drei Plätze für designierte Spieler frei gelassen, den De Bruyne einnehmen könnte. © Offside Sports Photography Alexander Isak (Newcastle United)

Laut der spanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo" schaut sich der FC Barcelona weiterhin nach einem Star-Transfer für die Offensive um. Ein möglicher Name ist dabei der Ex-Dortmunder Alexander Isak. In Newcastle hat der Schwede noch Vertrag bis 2028, das hybride Profil aus Flügelspieler und Neuner erfüllt Isak nicht vollends. Vielleicht entscheiden sich die Katalanen für einen anderen Kandidaten ...

ran: Wie nachhaltig kann dieser Status als Spitzenteam sein? Ramelow: Die entscheidende Frage ist: Was passiert mit Alonso? Es wäre absolut verständlich, wenn er irgendwann eine neue Herausforderung sucht. Dass er überhaupt in dieser Saison noch geblieben ist, ist schon ein Gewinn für Leverkusen. Wenn er bleibt und der Großteil der Mannschaft zusammengehalten werden kann, dann ist Leverkusen für mich hinter Bayern der erste Titelkandidat. Die anderen Top-Teams wirken derzeit zu unsicher. Langfristig kann ich mir vorstellen, dass Leverkusen sich als echte Konkurrenz zu Bayern etabliert. ran: Es wird auch darauf ankommen, was Florian Wirtz macht. Karl-Heinz Rummenigge hat sich kürzlich für die Verpflichtung ausgesprochen. Sie sind Präsident der Spielergewerkschaft VDV. Was würden Sie Wirtz raten, was er tun soll? Ramelow: Das ist eine sehr persönliche Entscheidung, die ihm niemand abnehmen kann. Er hat eine enge Beziehung zu seiner Familie, und sein Vater ist sein Berater. Das wird am Ende der entscheidende Faktor sein: Wie bewertet er seine Situation gemeinsam mit seinen engsten Vertrauten? Von außen kann man argumentieren: "Jetzt zu Bayern wechseln, wer weiß, wann diese Chance wiederkommt?" Oder man sagt: "Bleib noch in Leverkusen, werde dort zum echten Führungsspieler und entwickle dich weiter." Oder er geht ins Ausland, zu einem Topklub. Am Ende kann das nur er entscheiden.

Anzeige

Anzeige

Florian Wirtz - Geld spielt immer eine Rolle ran: Was glauben Sie persönlich, wie er sich entscheiden wird? Ramelow: Geld spielt natürlich immer eine Rolle – das war zu meiner Zeit auch nicht anders. Aber es sollte nie der alleinige Grund für einen Wechsel sein. Ein Spieler wie Wirtz wird ohnehin gut verdienen, egal wo er spielt. Wichtiger ist, dass er sich wohlfühlt und eine Umgebung hat, in der er sich bestmöglich weiterentwickeln kann. Berater sehen so eine Situation oft anders, weil sie auch finanzielle Interessen verfolgen. Ich kann nur raten, dass er auf sein Bauchgefühl hört, auf sein Herz. Ich habe das in meiner Karriere genauso gemacht. ran: Ist der FC Bayern denn aktuell wieder die unumstrittene Nummer eins in Deutschland? Ramelow: Trotz allem ja. Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, ist Bayern einfach das Maß der Dinge. Ich bin mir sicher, dass sie auch in der kommenden Saison wieder eine absolute Topmannschaft haben werden. Das erfolgreiche Jahr von Leverkusen ändert daran nichts fundamental. Schade ist eher, dass andere Teams derzeit nicht die Konstanz haben, um Bayern auch mal herauszufordern. ran: Wie sehen Sie die Arbeit von Trainer Vincent Kompany? Ramelow: Er benötigt sicher noch Zeit, um seine Ideen umzusetzen. Ich hoffe, dass er diese Zeit auch bekommt, denn er hat bereits gezeigt, dass er ein talentierter, junger Trainer ist. Bei einem Verein wie Bayern mit so vielen Stars zu arbeiten, ist eine Herausforderung, das darf man nicht unterschätzen. Bis jetzt macht er das aber sehr gut. Wenn man die nötige Ruhe in den Verein bekommt, wird Bayern in den kommenden Jahren weiterhin die Nummer eins in der Bundesliga bleiben. ran: Im Achtelfinale der Champions League treffen beide aufeinander. Worauf wird es in diesen 180 oder mehr Minuten ankommen? Ramelow: Aus Leverkusener Sicht wird es eine richtig schwere Aufgabe. Natürlich haben sie in der Liga zuletzt eindrucksvoll gezeigt, dass sie Bayern zu Hause dominieren können. Aber ein Champions-League-Achtelfinale ist nochmal eine andere Nummer. Und dann kommt es natürlich auf die Tagesform an. Wenn Leverkusen in München früh in Rückstand gerät oder die Bayern mit ihrer Effizienz auf einmal zwei, drei Tore vorlegen, kann es schon fast unmöglich werden, das im Rückspiel noch zu drehen. Deshalb wird es für Leverkusen entscheidend sein, in München ein möglichst enges Ergebnis zu holen. Dann ist für sie alles drin. ran: Was glauben Sie: wer kann K.o. besser? Ramelow: Ich glaube, dass es für Bayern eine riesige Chance ist, in diesem Wettbewerb besonders weit zu kommen. Und sie haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie genau dann da sind, wenn es darauf ankommt – das ist einfach "bayernlike". Deshalb sehe ich sie in den beiden Spielen leicht im Vorteil. Sie haben die Erfahrung, sie wissen, wie man in der Champions League solche Duelle gewinnt. Am Ende glaube ich, dass Bayern einen Tick voraus ist und sich durchsetzen wird. Entscheidend könnte Kane dabei sein. Besonders ein Spieler wie er kann in so einem Duell den Unterschied machen.

Xabi Alonso oder Vincent Kompany: Wer hat die Nase vorne? ran: Was macht Kane so wichtig? Ramelow: Er ist genau der Spielertyp, den man in solchen K.o.-Duellen braucht. Er kann aus dem Nichts ein Spiel entscheiden – genau wie ein Zidane damals im Champions-League-Finale 2002. Solche Spieler kannst du nicht komplett ausschalten. Diese Qualität hat in der Bundesliga kein ein anderer Klub. Bayern hat mit Kane noch eine ganz andere Dimension im Angriff. Und auch in der Breite ist Bayern ein bisschen besser aufgestellt als Leverkusen. Das könnte am Ende den Unterschied machen. ran: Alonso ist ungeschlagen gegen die Bayern, er konnte Kompany zuletzt auscoachen. Welcher Trainer hat im direkten Duell die Nase vorne? Ramelow: Die Statistik ist schön, die kann man auch mit in das Spiel nehmen, aber ob sie so entscheidend ist, glaube ich eher nicht. Die Bayern haben eine hohe Qualität und sind jederzeit in der Lage, immer wieder nachzulegen. Für Kompany ist das eine harte Aufgabe, die er stark meistert, man hat ja gesehen, wie schwer sich Julian Nagelsmann oder Thomas Tuchel getan haben. Alonso hat mit Leverkusen nicht nur die Meisterschaft gewonnen, sondern in dieser Saison bewiesen, dass die Mannschaft das hohe Niveau halten kann. Beide Trainer spielen für mich aktuell in derselben Liga.

Anzeige

Anzeige

Power Ranking der erfolgreichsten Fußball-Klubs: Bayern und Leverkusen vorne dabei 1 / 18 © Laci Perenyi Power Ranking der erfolgreichsten Fußballklubs

"ESPN" hat ein Power Ranking der Fußballklubs erstellt, die die besten Aussichten haben, künftig die erfolgreichsten der Welt zu sein. Das US-Medium nahm 122 Teams in den Kategorien Konstanz, Talent, Finanzen und Führung unter die Lupe und griff dabei auf aktuelle Statistiken wie das "Opta Power Ranking", die "Deloitte Football Money League", Transfermarktwerte in Relation zum Alter und Gehaltsausgaben zurück. Aus diesen ergab sich ein Mittelwert. ran zeigt die Top 15 dieser Liste. © Eibner Die deutschen Teams außerhalb der Top 15:

Platz 117: Union Berlin

Platz 109: Werder Bremen

Platz 106: TSG Hoffenheim

Platz 104: Borussia Mönchengladbach

Platz 83: VfL Wolfsburg

Platz 78: SC Freiburg

Platz 73: 1. FSV Mainz 05

Platz 35: VfB Stuttgart

Platz 26: Eintracht Frankfurt

Platz 20: RB Leipzig

Platz 18: Borussia Dortmund © Photo News Platz 15: Atalanta Bergamo

Konstanz: 17.

Talent: 18.

Finanzen: 47.

Klub-Führung: 8.

Erklärung: Die Kategorien werden unterschiedlich gewichtet. Am wichtigsten ist die Konstanz (37%) vor dem Talent (32%), es folgen die Finanzen (18%) und die Klub-Führung (13%). © SOPA Images Platz 14: Benfica Lissabon

Konstanz: 15.

Talent: 22.

Finanzen: 22.

Klub-Führung: 31. © 2025 Getty Images Platz 13: Brighton & Hove Albion

Konstanz: 36.

Talent: 10.

Finanzen: 20.

Klub-Führung: 42. © IPA Sport Platz 12: Juventus Turin

Konstanz: 14.

Talent: 20.

Finanzen: 13.

Klub-Führung: 62. © Every Second Media Platz 11: Manchester United

Konstanz: 35.

Talent: 9.

Finanzen: 4.

Klub-Führung: 101. © Offside Sports Photography Platz 10: Tottenham Hotspur

Konstanz: 22.

Talent: 7.

Finanzen: 10.

Klub-Führung: 85. © Brauer-Fotoagentur Platz 9: Bayer Leverkusen

Konstanz: 9.

Talent: 11.

Finanzen: 36.

Klub-Führung: 23. © Visionhaus Platz 8: FC Chelsea

Konstanz: 18.

Talent: 1.

Finanzen: 8.

Klub-Führung: 86. © AFP/SID/PAUL ELLIS Platz 7: FC Liverpool

Konstanz: 4.

Talent: 13.

Finanzen: 7.

Klub-Führung: 66. © Every Second Media Platz 6: FC Arsenal

Konstanz: 6.

Talent: 6.

Finanzen: 9.

Klub-Führung: 70. © Sven Simon Platz 5: FC Bayern München

Konstanz: 8.

Talent: 8.

Finanzen: 6.

Klub-Führung: 77. © IMAGO/DeFodi Platz 4: FC Barcelona

Konstanz: 5.

Talent: 4.

Finanzen: 5.

Klub-Führung: 71. © IMAGO/Action Plus Platz 3: Manchester City

Konstanz: 3.

Talent: 3.

Finanzen: 2.

Klub-Führung: 76. © 2025 Getty Images Platz 2: Paris Saint-Germain

Konstanz: 1.

Talent: 5.

Finanzen: 3.

Klub-Führung: 74. © IMAGO/Alberto Gardin /SID/IMAGO/Alberto Gardin Platz 1: Real Madrid

Konstanz: 2.

Talent: 2.

Finanzen: 1.

Klub-Führung: 72. © 2025 Getty Images Top 5 in der Kategorie Klub-Führung

Wie der Überblick über die Top 15 des Rankings zeigt, befindet sich keiner der großen Klubs in der Kategorie Klub-Führung weit vorne. Hier dominieren vermeintliche Underdogs:

Platz 1: Club Brügge (Foto)

Platz 2: FC Bologna

Platz 3: Columbus Crew

Platz 4: OSC Lille

Platz 5: Union Saint-Gilloise