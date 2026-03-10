Champions League
FC Bayern in der Champions League: Rummenigge und Ex-Star Toni warnen vor Atalanta Bergamo
- Aktualisiert: 10.03.2026
- 12:21 Uhr
- SID
Für den FC Bayern steht im Achtelfinale der Champions League das Duell mit Atalanta Bergamo auf dem Programm. Zwei prominente Stimmen warnen aber davor, die Lombarden zu unterschätzen.
Für Karl-Heinz Rummenigge steht der FC Bayern im Achtelfinale der Champions League trotz seiner Favoritenrolle gegen Atalanta Bergamo vor einer kniffligen Aufgabe.
"Es ist eine kleinere Mannschaft, die Respekt verdient. Eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf", sagte der frühere Vorstandschef der Münchner der "Gazzetta dello Sport".
Am Dienstagabend (21.00 Uhr im Liveticker) treten die Bayern im Hinspiel beim italienischen Serie-A-Klub an. Laut Rummenigge brauche es in dieser Phase der Champions League "Demut, Respekt und Konzentration", betonte das Aufsichtsratsmitglied des deutschen Fußball-Rekordmeisters.
Genau diese Gefahr bestehe bei Duellen mit kleineren Klubs: "Das passiert oft: Auch die öffentliche Meinung vermittelt dir, dass ein Spiel leicht ist – aber solche Spiele gibt es nicht mehr", meint Rummenigge, der von 1984 bis 1987 in Italien für Inter Mailand spielte.
Dass Atalanta 2024 die Europa League gewonnen habe, sei "nichts Normales", sondern "ein Meisterwerk", sagte der 69-Jährige.
FC Bayern: Auch Luca Toni warnt vor Bergamo
Auch Ex-Bayern-Star Luca Toni lobte Atalanta und warnte gegenüber dem "Münchner Merkur/tz" vor den Italienern: "Sie (der FC Bayern; Anm. d. Red.) dürfen ihren Gegner nicht unterschätzen. Die Atalanta-Spieler sind sehr selbstbewusst und sehr stolz, dass sie so weit gekommen sind."
Als Grund für das zuletzt verbesserte Auftreten der Norditaliener machte Toni allen voran den Trainer verantwortlich.
"Unter Palladino spielen sie einen starken Fußball. Er hat die Mentalität in der Mannschaft zum Positiven verändert", sagte der Weltmeister von 2006 über den Coach Raffaele Palladino, der Atalanta erst im November übernommen hatte.
