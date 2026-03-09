- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

MLS: Wegen Wetten auf eigene Teams - Spieler lebenslang gesperrt

  • Aktualisiert: 09.03.2026
  • 22:34 Uhr
  • SID

In der MLS waren im Oktober zwei Profis wegen des Verdachtes auf illegales Wetten vorläufig gesperrt worden. Jetzt hat sich die Vermutung bestätigt.

Wegen Sportwetten auch auf ihre eigenen Teams sind zwei Spieler der nordamerikanischen Fußballliga MLS lebenslang gesperrt worden. Der ghanaische Nationalspieler Yaw Yeboah (28), der 2023 mit Columbus Crew Meister wurde, und der in Ghana geborene US-Amerikaner Derrick Jones (29), der in der Nachwuchsakademie von Manchester City ausgebildet wurde, sollen nach Angaben der Liga 2024 und 2025 unter anderem auf ihre eigenen Spiele gewettet haben.

So setzten beide bei einem Spiel im Oktober 2024 darauf, dass Jones eine Gelbe Karte erhalten würde – was tatsächlich eintraf. Die Spieler hätten "vermutlich vertrauliche Informationen mit anderen Wettern geteilt", erklärte die MLS, stellte aber auch fest: "Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Wetten das Ergebnis eines Spiels beeinflusst haben."

- Anzeige -
- Anzeige -

VfL Wolfsburg: Das konnte Hecking aus seiner Bochum-Zeit lernen

- Anzeige -

Yeboah hatte spielte in Frankreich, den Niederlanden, in Spanien und Polen, ehe er 2022 zu Columbus in die MLS wechselte. 2025 unterschrieb er beim Los Angeles FC, sein Vertrag wurde aber im Januar aufgelöst. Danach zog es ihn nach China. Jones stand unter anderem für Philadelphia, Nashville, Houston, Charlotte und Columbus auf dem Feld. Beide Spieler waren im Oktober vergangenen Jahres von der MLS vorläufig gesperrt worden.

Mehr Fussball
imago images 1073870814
News

Power Ranking: Bayern Favorit - aber mit Fragezeichen

  • 09.03.2026
  • 22:01 Uhr
1. FC Köln vs. VFL Wolfsburg, 20. Spieltag, 30.01.2026, 20.30 Uhr, Michael Trippel (1. FC Köln), Bild: *** Local Caption *** Ausschließlich redaktionelle Nutzung Editorial use only *** Sport 1 FC K...
News

Stadionsprecher-Eklat: Effzeh-Ikone erklärt Ausbruch

  • 09.03.2026
  • 20:54 Uhr
Will zur Ruhe kommen: TSG Hoffenheim
News

Wahl nach Machtkampf: Kreuzwieser soll TSG beruhigen

  • 09.03.2026
  • 20:18 Uhr
Bayern-Trainer Vincent Kompany
News

Kompany: "Ohne Angst" in die heiße Phase

  • 09.03.2026
  • 19:00 Uhr
Stürmt zukünftig für die TSG: Alessandro Vogt
News

TSG holt Schweizer Vogt zur nächsten Saison

  • 09.03.2026
  • 18:51 Uhr
Fussball 1. Bundesliga Saison 2025 2026 25. Spieltag FC Bayern Muenchen - Borussia Moenchengladbach 06.03.2026 Torwart Jonas Urbig (FC Bayern Muenchen) *** Soccer 1 Bundesliga Season 2025 2026 25 M...
News

Neuers Kronprinz vor dem nächsten Karrieresprung

  • 09.03.2026
  • 18:21 Uhr
Ein Spiel Sperre: Rocco Reitz (unten)
News

Nach Rot gegen Bayern: Sperre für Reitz steht fest

  • 09.03.2026
  • 18:13 Uhr
Schlägerei
News

Unrühmlicher Rekord: 23-mal Rot nach Massenschlägerei

  • 09.03.2026
  • 17:32 Uhr
Kehl ist zufrieden
News

Rekord-Transfer? BVB beobachtet wohl Ex-Bayer-Star

  • 09.03.2026
  • 17:31 Uhr
Nach Rot gesperrt: Jahmai Simpson-Pusey
News

Kölner Simpson-Pusey für zwei Spiele gesperrt

  • 09.03.2026
  • 17:24 Uhr