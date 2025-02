In der 45. Minute sorgte Michael Olise für den ersten Treffer der Münchner, in der 49. Minute legte Harry Kane das zweite Tor nach. Zwar kamen die Gastgeber durch Daizen Maeda noch einmal heran, mehr als der Anschlusstreffer gelang aber nicht mehr.

Freude beim FC Bayern München . Der deutsche Rekordmeister hat das Playoff-Hinspiel in der Champions League beim schottischen Vertreter Celtic Glasgow mit 2:1 gewonnen und damit einen wichtigen Schritt auf dem Weg in die K.o.-Phase der Königsklasse genommen.

Der FC Bayern feiert in den Playoffs der Champions League einen wichtigen Sieg in Glasgow. ran wirft einen Blick auf die Stimmen zum Spiel.

Zum Einsatz von Eric Dier: "Wir haben einen breiten Kader, das hat Eric heute auch wieder gezeigt. Das ist wichtig, wir brauchen alle Spieler. Alle Spieler haben ihren Anteil. Wir wissen, was Eric für eine Rolle spielen kann, aber die anderen bringen auch gute Leistungen. Wenn er spielt, ist er da für die Mannschaft. Das brauchen wir."

Zur Analyse der Partie: "Wir haben einen Sieg eingefahren, aber es ist jetzt erst Halbzeit. Celtic verliert zuhause nicht viel, deswegen sind wir zufrieden. Nächste Woche wollen wir es dann klarmachen. Der erste Moment war nicht ideal, danach haben wir sehr diszipliniert verteidigt, nur am Ende war es ein bisschen durcheinander. Aber der Sieg war verdient. Wir gewinnen momentan oft, wir wollen so weitermachen."

Auf die Frage, ob der Erfolg verdient war: "Ja, der Sieg ist verdient. Wir haben alles gegeben. Es war ein extrem schweres Spiel in einem schönen Stadion gegen einen guten Gegner. Wir haben es defensiv sehr gut gemacht. Eric Dier spielt wenig, er hat es heute aber sehr gut gemacht, wir haben viel gerettet. Celtic ist eine schnelle Mannschaft vorne, sie sind gefährlich, wir müssen da immer wach sein. Und das war wichtig."

Joshua Kimmich (Spieler FC Bayern):

Auf die Frage, wie die Atmosphäre im Stadion war: "Wir haben es relativ lange sehr ruhig gehalten, hintenraus wurde es dann tatsächlich noch einmal sehr laut. Nach circa einer Stunde haben wir ein bisschen die Kontrolle verloren, dann hat man gemerkt, dass die Fans da waren."

Sein Fazit zum Spiel: Es ist schwer, jedes Spiel über 95 Minuten zu kontrollieren, auch wenn es unser Anspruch ist. Ich fand das 2:1 etwas unnötig, wir haben sie aber auch in einigen Phasen gut weggehalten vom Tor. Es war denke ich ein gutes Spiel für unseren Spirit. Wir haben in den letzten Auswärtsspielen hart gelernt, was man nicht machen darf – ich denke aber, dass da ein Learning stattgefunden hat.“

Zum Spiel gegen Leverkusen am Wochenende: "Ich glaube, es wird ein cooles Spiel. Ich würde es mir als Fan auf jeden Fall reinziehen".