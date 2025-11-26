- Anzeige -

Das Wichtigste zur Champions League in Kürze Der komplette Spielplan

Die aktuelle Tabelle der Ligaphase

Im zweiten Durchgang drehte Arsenal dann richtig auf. Über aggressives und gut organisiertes Pressing setzten sie sich in der Hälfte ihres Gegners fest und erspielten sich einen Standard nach dem anderen. Bayern fand in dieser Phase keine Lösungen mehr, um Entlastung zu finden.

Mehr als "Details": FC Bayern chancenlos in London Jonathan Tah sprach hinterher von "Details", die den Unterschied ausgemacht hätten. Doch waren es wirklich Details? Das eine Team spielte abgezockt, souverän, taktisch clever und sowohl mit als auch ohne Ball sehr präzise. Das andere Team waren die Bayern. All die Warnungen vor den gefährlichen Standards und der taktischen Disziplin hatten nichts gebracht. Es ist davon auszugehen, dass auch das Trainerteam der Bayern in der Kabine ordentlich Videomaterial vorbereitet hatte, um die Mannschaft auf all das vorzubereiten, was Arsenal auffahren würde. Und doch fand der deutsche Rekordmeister keinen echten Ansatz, um dieses Spiel auf seine Seite zu ziehen. Wenn es wirklich Details waren, die den Unterschied machten, dann waren es so viele Details, dass es insgesamt doch deutlich wirkte. Klar ist auch, dass der eine oder andere Spieler auf Seiten des FCB nicht in Topform war – Manuel Neuer patzte, Dayot Upamecano wirkte nicht so sattelfest wie sonst und auch Dauerbrenner Konrad Laimer sowie Torgarantie Harry Kane enttäuschten ausnahmsweise.

Lennart Karl vom FC Bayern historisch: Die jüngsten Torschützen der Champions League 1 / 17 © IMAGO/DeFodi Images Lennart Karl dabei: Die jüngsten Torschützen der Champions League

In der aktuellen Champions-League-Saison haben sich bereits zwei Talente in die Geschichtsbücher eingetragen. Lennart Karl vom FC Bayern und Viktor Dadason vom FC Kopenhagen haben sich in die jüngsten Torschützen der "Königsklasse" eingereiht. ran zeigt die jüngsten Champions-League-Torschützen der Geschichte. © 2022 Getty Images 16. Platz: Ethan Nwaneri (FC Arsenal)

• Alter: 17 Jahre, zehn Monate und acht Tage

• Datum: 29. Januar 2025 gegen FC Girona (2:1)

• Aktueller Klub: FC Arsenal © imago 15. Platz: Aaron Ramsey (FC Arsenal)

• Alter: 17 Jahre, neun Monate und 25 Tage

• Datum: 21. Oktober 2008 gegen Fenerbahce Istanbul (5:2)

• Aktueller Klub: Vereinslos © Imago Images 14. Platz: Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

• Alter: 17 Jahre, neun Monate und 16 Tage

• Datum: 14. April 2021 gegen Manchester City (1:2)

• Aktueller Klub: Real Madrid © Nicolo Campo 13. Platz: Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

• Alter: 17 Jahre, neun Monate und fünf Tage

• Datum: 13. Dezember 2023 gegen Borussia Dortmund (1:1)

• Aktueller Klub: Paris Saint-Germain © imago 12. Platz: Breel Embolo (FC Basel)

• Alter: 17 Jahre, acht Monate und 21 Tage

• Datum: 4. November 2014 gegen Ludogorets Razgrad (4:0)

• Aktueller Klub: Stade Rennes © Eibner 11. Platz: Lennart Karl (FC Bayern München)

• Alter: 17 Jahre, acht Monate und null Tage

• Datum: 22. Oktober 2025 gegen Club Brügge (4:0)

• Aktueller Klub: FC Bayern München © imago 10. Platz: Martin Klein (Sparta Prag)

• Alter: 17 Jahre, sieben Monate und 25 Tage

• Datum: 27. Februar 2002 gegen Panathinaikos Athen (1:2)

• Aktueller Klub: Karriereende © imago 9. Platz: Bojan Krkic (FC Barcelona)

• Alter: 17 Jahre, sieben Monate und vier Tage

• Datum: 1. April 2008 gegen Schalke 04 (1:0)

• Aktueller Klub: Karriereende © Getty 8. Platz: Cesc Fabregras (FC Arsenal)

• Alter: 17 Jahre, sieben Monate und drei Tage

• Datum: 7. Dezember 2004 gegen Rosenborg BK (5:1)

• Aktueller Klub: Karriereende © imago 7. Platz: Mateo Kovacic (Dinamo Zagreb)

• Alter: 17 Jahre, sieben Monate und ein Tag

• Datum: 7. Dezember 2011 gegen Olympique Lyon (1:7)

• Aktueller Klub: Manchester City © getty 6. Platz: Peter Ofori-Quaye (Olympiakos Piräus)

• Alter: 17 Jahre, sechs Monate und zehn Tage

• Datum: 1. Oktober 1997 gegen Rosenborg BK (1:5)

• Aktueller Klub: Karriereende © Photo News 5. Platz: Antonio Nusa (Club Brügge)

• Alter: 17 Jahre, vier Monate und 27 Tage

• Datum: 13. September 2022 gegen FC Porto (4:0)

• Aktueller Klub: RB Leipzig © Photo News 4. Platz: George Ilenikhena (Royal Antwerpen)

• Alter: 17 Jahre, drei Monate und 27 Tage

• Datum: 13. Dezember 2023 gegen FC Barcelona (3:2)

• Aktueller Klub: AS Monaco © Ritzau Scanpix 3. Platz: Viktor Dadason (FC Kopenhagen)

• Alter: 17 Jahre, drei Monate und 21 Tage

• Datum: 21. Oktober 2025 gegen Borussia Dortmund (1:2)

• Aktueller Klub: FC Kopenhagen © IPA Sport 2. Platz: Lamine Yamal (FC Barcelona)

• Alter: 17 Jahre, zwei Monate und sechs Tage

• Datum: 19. September 2024 gegen AS Monaco (1:2)

• Aktueller Klub: FC Barcelona © imago 1. Platz: Ansu Fati (FC Barcelona)

• Alter: 17 Jahre, ein Monat und neun Tage

• Datum: 10. Dezember 2019 gegen Inter Mailand (2:1)

• Aktueller Klub: AS Monaco