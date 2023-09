Es waren bereits die Gegentore Nummer acht bis zehn - in nur sechs Pflichtspielen. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison, als die Defensivarbeit auch großes Thema war, hatten die Bayern nach sechs Partien erst fünf Gegentore kassiert.

Scott McTominay (Manchester United) Kommt in der 69. Minute für Eriksen, reiht sich aber nahtlos in das Spiel seiner Kollegen ein. Unbestrafter Fehlpass gleich zu Beginn, andererseits der eine oder andere gewonnene Zweikampf. Insgesamt aber kein großes Upgrade für United. ran -Note: 3. © 2023 Getty Images

Rasmus Hojlund (Manchester United) Hat nach 45 Minuten nur acht Ballkontakte, was bezeichnend ist für seinen Auftritt. United findet ihn kaum und so läuft das Spiel meist an ihm vorbei. Trotzdem da, als er zu Beginn der zweiten Hälfte etwas glücklich das 1:2 erzielt. ran -Note: 3. © 2023 Getty Images

Marcus Rashford (Manchester United) Laimer hat mit ihm zu Beginn große Probleme. Anschließend wird Rashford aber kaum noch eingebunden, was sich zwischenzeitlich auch an seiner Laune zeigt. Defensiv macht er kaum etwas, im zweiten Durchgang allerdings direkt mit dem Assist zum Anschlusstreffer. Wenn offensiv etwas geht, dann meist über ihn. ran -Note: 3. © Jan Huebner

Bruno Fernandes (Manchester United) Orientiert sich gegen den Ball immer wieder an Kimmich und sorgt dafür, dass Bayern sich zunächst nicht geordnet befreien kann. Über 90 Minuten gelingt ihm das aber nicht. Schafft es offensiv auch nicht, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Daran ändert sein schöner Freistoß zum 3:4 ganz am Ende nur wenig. ran -Note: 3. © 2023 Getty Images

Facundo Pellistri (Manchester United) Ihm fehlt in den entscheidenden Momenten immer mindestens ein Schritt. Verpasst früh die Führung und kommt kurz vor der Pause am zweiten Pfosten zu spät, weil er die Situation falsch einschätzt (34.). Probiert vieles, schafft aber wenig. ran -Note: 4. © Jan Huebner

Sergio Reguilon (Manchester United) In der Anfangsphase sehr aktiv, setzt Laimer und Upamecano immer wieder unter Druck. Allerdings auch mit schlimmem Fehlpass (19.). Defensiv zudem zu oft im Nachteil gegen Sane, den er nicht in den Griff bekommt. ran -Note: 4. © Pro Sports Images

Victor Lindelöf (Manchester United) Grätscht Musiala in letzter Sekunde ab (20.), wirkt in anderen Situationen dafür überfordert mit der Geschwindigkeit der Bayern-Spieler. Verliert zudem hin und wieder den Kontakt zu Kane und kann froh sein, dass seine Fehler nicht härter bestraft werden. ran -Note: 4. © MIS

Andre Onana (Manchester United) Beteiligt sich sehr aktiv am Spielaufbau, was gegen Bayerns Pressing enorm helfen kann. Dafür patzt er entscheidend beim 0:1. Kurz darauf auch mit einem unbestraften Fehlpass. Bei einem weiteren Distanzschuss von Sane mit erneuter Unsicherheit (64.). Ein gebrauchter Tag für ihn. ran -Note: 5. © MIS

Kingsley Coman (FC Bayern München) Wird in der 63. Minute für Gnabry eingewechselt. Bringt merklich Schwung in die Partie. ran -Note: 3 © Ulrich Wagner

Harry Kane (FC Bayern München) Kommt im ersten Abschnitt selbst nicht in gute Schussposition, lässt aber durch clevere Pässe seine Nebenleute glänzen. Trifft per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 3:1 – natürlich absolut sicher. Für einen Mittelstürmer seiner Klasse wieder erstaunlich mannschaftsdienlich unterwegs. Wird kurz vor Spielende ausgewechselt. ran -Note: 2 © 2023 Getty Images

Serge Gnabry (FC Bayern München) Nicht so auffällig wie Sane, aber bei seinem Treffer endlich einmal kaltschnäuzig. Oft ohne Glück, bleibt aber engagiert. Wird in der 63. Minute ausgewechselt. ran -Note: 2 © 2023 Getty Images

Leon Goretzka (FC Bayern München) Kann nicht wirklich Impulse setzen. Einige Fehlpässe und ein misslungener Schussversuch lassen ihn in der ersten Halbzeit nicht gut aussehen. Beißt sich nach der Pause in die Partie und gibt den Briten contra. Kann deutlich mehr. ran -Note: 4 © MIS

Dayot Upamecano (FC Bayern München) In der ersten Halbzeit mit einigen Wacklern. Verzweifelt am arg kleinlichen Schiedsrichter, der ihn immer wieder zurückpfeift. Vielleicht deswegen agiert er beim ersten Gegentor zu zaghaft. Gewinnt erst gegen Spielende wieder mehr Sicherheit und gewinnt viele Zweikämpfe, ist beim zweiten Gegentor aber wieder nicht im Bilde… ran -Note: 4 © 2023 Getty Images

Diese Passivität in der Abwehr schien auch eine Reihe weiter vorne, im Mittelfeld, bemerkt worden zu sein. So pflaumte Sechser Leon Goretzka seinen Kollegen Upamecano an. "Da hat es kurz mal geraucht", beschrieb Müller die Situation nach dem Spiel.

Damit sind die Münchner schon bei der nächsten Problematik angelangt: der Kommunikation. Es scheint an klaren Führungsspielern zu fehlen - vor allem in der Defensiv-Abteilung. Keiner dirigiert, keiner gibt Anweisungen.

FC Bayern: Freund setzt weiter auf de Ligt

Fakt ist: Upamecano und Kim halten sich häufig auf dem Platz mit Ansagen zurück, während ein möglicher Leader wie Matthijs de Ligt erneut 90 Minuten auf der Bank sitzen musste. Frustrierend für den ehemaligen Kapitän von Ajax Amsterdam.

Dennoch sieht Freund (noch) kein Problem in der Reservistenrolle des Blondschopfs. "Er ist ein wirklich wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Wir haben drei Weltklasse-Verteidiger und die werden wir alle brauchen", sagte der Österreicher.

Solche Aussagen kommen von Trainer Tuchel nicht. Dieser ließ in einem Gespräch mit "DAZN" tief blicken, als er Matthias Sammer und dessen Generalkritik an den fehlenden Führungsspielern in der Nationalmannschaft vollumfänglich zustimmte.

Schließlich sind viele Spieler, die Sammer indirekt mit seiner Kritik angesprochen hatte, beim FCB unter Vertrag.

Auch in den Katakomben war Tuchel offenbar sichtlich angefressen. So soll er zu einem Unbekannten gesagt haben: "They don't chase the ball!" Wer dem Ball hinterherjagen sollte, lässt sich nur mutmaßen, aber vermutlich bezog sich die Aussagen vor allem aufs Mittelfeld mit Goretzka und Joshua Kimmich.