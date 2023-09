Leroy Sane beim FC Bayern: Endlich liefert der Wunderknabe - ein Kommentar

Es sind genau diese Dinge, die dem ewigen Wunderknaben in den vergangenen Jahren fehlten. Jetzt liefert er seit Wochen konstant ab. Gut so!

Doch viel wichtiger und beeindruckender als einzelne Szenen ist die Tatsache, dass Sane endlich Gier verkörpert. Endlich stimmt seine Haltung. Endlich legt er die richtige Körpersprache an den Tag.

Als sich der Großteil der Bayern-Mannschaft noch im Tiefschlaf befand, war Leroy Sane schon hellwach. Als einziger Münchner gab der 27-Jährige von Beginn an Gas. Er flitzte über den rechten Flügel, dribbelte fleißig und belohnte sich schließlich mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0.

Durch Druck ("Leroy ist zu alt, um ein Potential-Spieler zu sein"), aber auch durch sanfte Gesten. Unvergessen bleibt der liebevolle Tritt in den Hintern, den Tuchel seinem Schützling gleich im ersten Training im vergangenen März verpasste.

Auch wenn in der Vergangenheit immer wieder mal vom "besten Leroy Sane aller Zeiten" gesprochen wurde – jetzt scheint es wirklich so zu sein. Denn der Flügelflitzer hat mit Thomas Tuchel einen Trainer, der offenbar den Schlüssel zu Sanes Potential gefunden hat.

Schade ist eigentlich nur, dass ein Teil der Mannschaft am Mittwochabend nicht Sanes Niveau erreichen konnte. So wird für viele Fans eher die wilde bayerische Abwehrleistung in der Schlussphase im Gedächtnis bleiben – und nicht die Gala des 27-Jährigen.

Sane wird darauf angewiesen sein, dass seine Mitspieler bald ebenfalls in Schwung kommen. Dann steht einer historisch guten Saison für ihn nichts mehr im Wege.