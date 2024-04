Anzeige

Dem FC Bayern München könnte im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid erneut eine Strafe gegen die eigenen Fans drohen. Die UEFA ermittelt wohl wegen einer erneuten Pyro-Aktion.

Bereits im Hinspiel des FC Bayern München beim FC Arsenal wurden die Gästefans ausgeschlossen, nun droht eine weitere Strafe gegen den FCB und seine Anhänger für das anstehende Halbfinale gegen Real Madrid.

Wie die "Bild" berichtet, wurde die Pyro-Show der Ultras vor dem Rückspiel gegen Arsenal in der Allianz Arena im offiziellen Match Report vermerkt.

Dieser gehe am Donnerstag an die Disciplinary Commission der UEFA, die dann Ermittlungen gegen den FC Bayern starten werde. "Wenn die UEFA fußballbegeistert ist, wovon ich ausgehe, werden sie das heute durchgehen lassen", sagte Präsident Herbert Hainer noch nach dem Spiel. Davon sei allerdings nicht auszugehen.

Bereits in Kopenhagen hatten die Bayern-Fans am 3. Oktober 2023 Pyro gezündet. Es folgte eine 40.000-Euro-Strafe für den FC Bayern sowie eine Bewährungsstrafe: Bei einem weiteren Vorfall in den kommenden zwei Jahren drohe ein Ausschluss in einem Auswärtsspiel.

Zu diesem kam es nun im Viertelfinale, weil die FCB-Fans bei der 0:1-Niederlage in Rom im Achtelfinale erneut Pyrotechnik im Block zündeten - inklusive einer weiteren Geldstrafe von rund 50.000 Euro.