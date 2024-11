Fans des FC Bayern München haben während des Champions-League-Spiels gegen PSG scharfe Kritik am Machtmonopol von PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi geübt.

Nasser Al-Khelaifi dürfte nicht gefallen haben, was am Dienstagabend in großen Buchstaben in der Fankurve des FC Bayern zu lesen war.

"Minister, Club-Besitzer, TV-Rechte-Halter, UEFA-Exo-Mitglied & ECA-Chairman - alles in einem", stand auf einem Spruchband.

Der 51-jährige Katarer ist Geschäftsmann und seit 2011 Präsident von Bayerns Gegner Paris Saint-Germain. In dieser Funktion vereint Al-Khelaifi noch zahlreiche weitere Ämter auf sich, wie die Bayern-Fans aufzählten.

"Der Fußball bin ich?", stand auf Französisch auf einem weiteren Plakat: "F*** dich, plutokratischer Al-Khelaifi!"