Der FC Bayern scheitert in der Runde der letzten Acht der Champions League an Inter Mailand und muss den Traum vom "Finale dahoam" folglich begraben. Das dramatische Aus überdeckt offensichtliche Missstände nur kurz. Schon kurz nach Schlusspfiff beginnt die Analyse.

von Tobias Hlusiak

Joshua Kimmich hielt mit seiner Meinung nicht hinterm Berg.

Der 30-Jährige machte viel mehr den Eindruck, als hätten ihm die Worte, die er wählte, schon lange auf der Seele gebrannt.

Und so ging der Kapitän der Nationalmannschaft nur Minuten nach dem bitteren 2:2 (0:0) des FC Bayern im hart umkämpften Rückspiel des Königsklassen-Viertelfinals bei Inter Mailand im Bauch des legendären San Siro hart mit sich und seinem Klub ins Gericht.

"Viel zu viele Niederlagen" habe man in dieser Champions-League-Saison kassiert. "Irgendwann scheidest du dann aus. Wir hatten eigentlich eh schon Glück, so weit zu kommen. Gerade in den großen Spielen müssen wir uns deutlich verbessern, was die Effizienz und die Anfälligkeit angeht."

Widersprechen mochte ihm niemand. Im Gegenteil.