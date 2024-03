FC Bayern München: Sanitätereinsatz in der Südkurve der Allianz Arena beim Spiel gegen Lazio Rom

Anzeige

Beim Duell zwischen dem FC Bayern München und Lazio Rom in der Champions League wurde es plötzlich etwas stiller im Stadion. In der Südkurve der Allianz Arena soll es zu einem Sanitätereinsatz gekommen sein.

Gegen Ende der ersten Halbzeit zwischen dem Achtelfinale der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Lazio Rom kam es laut "Prime Video" zu einem Sanitätereinsatz in der Südkurve. Kurzzeitig wurde es stiller in der Allianz Arena. Allerdings hielt die Stille nicht sehr lange an.

Derzeit ist unklar, was auf der Tribüne vorgefallen ist. Der FC Bayern ging kurz darauf mit 2:0 gegen Lazio Rom in Führung und dann ging es zur Pause in die Kabinen.