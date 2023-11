FC Bayern München: Stephanie Frappart leitet CL-Spiel gegen Kopenhagen - Infos zur Schiedsrichterin

Erstmals in seiner Historie wird der FC Bayern in der Königsklasse von einer Frau gepfiffen . Als Unparteiische setzte die UEFA die Französin Stephanie Frappart an.

Am Mittwochabend empfängt der FC Bayern München zur Partie des fünften Champions-League -Spieltags den FC Kopenhagen ( ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App ).

Stephanie Frappart kam am 14. Dezember 1983 in Le-Plessis Bouchard im Norden Frankreichs zur Welt.

Ihren ersten Einsatz in der höchsten Liga im französischen Frauenfußball hatte Frappart in der Saison 2003/04. Ab 2012 kam sie dort aber kaum noch zum Einsatz, da sie nahezu ausschließlich im Männerbereich eingesetzt wurde.

Frappart pfeift FC Bayern gegen Kopenhagen: Wann feierte die Schiedsrichterin ihr Debüt im Männerbereich?

Schon Anfang der 2000er pfiff sie in unterklassigen Ligen. 2009 pfiff sie erstmals in der vierten, 2011 in der dritten Liga. Drei weitere Jahre später feierte sie ihr Debüt in der Ligue 1.