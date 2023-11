Champions League: Diese Entscheidungen könnten am 5. Spieltag fallen - Wer kommt wie weiter?

Anzeige

Champions League, 5. Spieltag: FC Bayern gewinnt Gruppe A - Rennen um Platz zwei offen Dem FC Bayern München ist nach vier Siegen aus vier Spielen der erste Platz in Gruppe A nicht mehr zu nehmen. Auch eine Niederlage im Duell mit dem FC Kopenhagen am Mittwoch (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) würde daran nichts ändern. Dahinter bleibt es aber spannend - sowohl im Rennen um den zweiten als auch um den dritten Platz. Eine Entscheidung zwischen dem FCK (4 Punkte), Galatasaray Istanbul (4) und Manchester United (3) fällt vermutlich erst am 6. Spieltag. Will ManUnited sich nicht schon nach fünf Partien aus der CL verabschieden, ist eine Niederlage gegen Gala (Mittwoch ab 18:45 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) verboten. Verlieren die "Red Devils" und Kopenhagen gewinnt in München, verpasst Englands Rekordmeister sogar Platz drei und die Europa League.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Champions League, Entscheidungen am 5. Spieltag: Arsenal kurz vor Achtelfinal-Einzug - Sevilla muss in Gruppe B hoffen Der FC Arsenal (9) kann das Ticket für die K.o.-Runde buchen, ein Remis gegen Lens (5) oder eine Niederlage von Eindhoven (5) gegen Sevilla (2) würde bereits reichen. Mit einem Sieg wären die "Gunners" zudem sicher Gruppenerster. Eindhoven könnte mit einem eigenen Sieg und einer Niederlage von Lens ebenfalls in das Achtelfinale einziehen. Der FC Sevilla ist im Duell mit der PSV fast schon zum Siegen verdammt. Bei einer Niederlage sind die Andalusier raus. Auch ein Remis würde nicht reichen, wenn Lens gegen Arsenal gewinnt. Sollte Sevilla verlieren und Lens holt mehr Punkte als Sevilla, wären die Spanier Vierter.

Champions League, 5. Spieltag: Union vor dem Aus - Real Primus in Staffel C Das Achtelfinale hat Real Madrid (12) sicher. Sollten die "Königlichen" das Duell mit Napoli (7) nicht verlieren, sind sie zudem Gruppensieger. Die Italiener könnten mit einem Sieg ihrerseits sicher das Ticket buchen. Auch ein Remis könnte reichen, wenn Braga (4) gegen Union Berlin (1) nicht gewinnt (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App). Union Berlin hat hingegen keine Chancen mehr auf das CL-Achtelfinale, Platz drei ist aber noch möglich. Die Entscheidung fällt voraussichtlich erst am 6. Spieltag, außer die "Eisernen" verlieren in Portugal. Dann wäre das Aus schon am Mittwochabend besiegelt.

Anzeige

Anzeige Champions League: Situation in allen Gruppen - Staffel D fast entschieden Aus Gruppe D kommen bereits vor dem 5. Spieltag zwei der fixen Achtelfinal-Teilnehmer. Sowohl Real Sociedad (10) als auch Inter Mailand (10) sind bereits durch. Die Entscheidung um den Gruppensieg fällt im direkten Duell am 6. Spieltag. Dahinter muss der Viertplatzierte Benfica Lissabon (0) bestenfalls punkten, um zumindest noch auf die Europa League zu hoffen. Im Duell mit Inter müssen die Portugiesen mindestens so viele Zähler holen wie der Konkurrent aus Salzburg (3), der bei Real Sociedad antritt. Sollte der Abstand nach den Spielen drei oder weniger Punkte betragen, spielen Salzburg und Benfica am 6. Spieltag im direkten Aufeinandertreffen um den dritten Rang. Holt Salzburg am 5. Spieltag mehr Punkte als Benfica, spielen die Österreicher EL.

Champions League, 5. Spieltag in Gruppe E: Atletico in der Pole, Celtic zum Siegen verdammt In Gruppe E führt Atletico Madrid (8) aktuell das Klassement an, mit einem Sieg gegen Feyenoord (6) wäre die Mannschaft von Trainer Diego Simeone durch. Auch Lazio Rom (7) kann das Weiterkommen klarmachen - vorausgesetzt, ein Dreier gegen Celtic (1) gelingt und Atletico schlägt Feyenoord. Die Niederländer können an diesem Spieltag ebenfalls schon in die nächste Runde einziehen. Dafür muss ein Sieg gegen Atletico gelingen und Lazio darf nicht Celtic schlagen. Die Schotten stehen hingegen schon kurz dem Aus. Nur ein Sieg gegen die Italiener würde die Hoffnung auf das Überwintern in Europa am Leben lassen, die Chancen auf Platz zwei sind nur noch minimal.

Champions-League-Gruppenphase, 5. Spieltag: BVB kann Achtelfinal-Ticket gegen Mailand buchen In der spannenden Gruppe F kann der BVB (7) mit einem Sieg in Mailand (5) das Achtelfinale klarmachen (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App). Schlägt Newcastle (4) zudem PSG (6), wäre auch der Gruppensieg sicher. Die Pariser kommen weiter, wenn sie gegen Newcastle die Oberhand behalten und Milan maximal remis spielt. Bei anderen Ergebnissen fällt die Entscheidung über die abschließenden Platzierungen erst am 6. Spieltag.

Champions League: Leipzig und Manchester City im Duell um den Gruppensieg In Gruppe G kommt es in Manchester zum Duell zwischen City (12) und Leipzig (9) um den Gruppensieg. ManCity liegt in der Pole, ein Remis würde Pep Guardiola und Co. reichen (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App). Dahinter streiten sich YB Bern (1) und Roter Stern Belgrad (1) um den dritten Platz. Der Sieger des Duells entscheidet das Rennen für sich. Endet die Partie mit einem Unentschieden, herrscht erst am 6. Spieltag Klarheit.

Anzeige

Champions League, Entscheidungen am 5. Spieltag: Porto und Barca in Gruppe H auf Kurs - Donezk in Lauerstellung Der FC Barcelona (9) führt die Gruppe H vor dem punktgleichen FC Porto an. Gewinnt Barca, sind die Katalanen sicher durch, auch ein Remis würde schon reichen, wenn Donezk (6) nicht gegen Antwerpen (0) gewinnt. Trennen sich Barca und Porto unentschieden und Donezk verliert gegen Antwerpen, würden sowohl Porto als auch Barcelona in das Achtelfinale einziehen. Auch Porto kann bereits das Ticket buchen, muss lediglich mehr Punkte an diesem Spieltag holen als Shakhtar. Mit einem Remis gegen die Belgier wäre Donezk mindestens der dritte Platz sicher, ein Sieg würde die Staffel so richtig spannend machen - dann kommt es am 6. Spieltag zum Showdown gegen Porto.

Anzeige