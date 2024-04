Anzeige Nach Köln und vor Arsenal spricht Bayern Münchens Ersatzkeeper Sven Ulreich mit ran über die Ziele in der Liga nach Leverkusens Meistertitel und die Chancen in der Champions League. Vom FC Bayern München berichtet Martin Volkmar Sven Ulreich ist in dieser Saison eine Bank für den FC Bayern München. Zumal er im Gegensatz zu den meisten vergangenen Jahren in München eben nicht nur auf jener Ersatzbank Platz nehmen muss. Im Gegenteil: Aufgrund von Manuel Neuers Rekonvaleszenz nach seinem Beinbruch war Ulreich zu Beginn der Hinrunde die Nummer 1 beim Rekordmeister und kommt auch aktuell zu regelmäßiger Spielpraxis. So stand der 35-Jährige aufgrund von Neuers hartnäckigen Muskelproblemen in den vergangenen drei Bundesligaspielen im FCB-Tor und kommt in dieser Spielzeit insgesamt bereits auf 14 Pflichtspieleinsätze. Nach dem 2:0 gegen den 1. FC Köln sprach Ulreich am ran-Mikrofon über die Situation in der Bundesliga und die Ausgangsposition im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (21 Uhr im Liveticker bei ran) gegen den FC Arsenal, wo im Hinspiel ein 2:2 gelang.

Sven Ulreich über Köln-Spiel: "Oft ein bisschen Sand im Getriebe" ran: Wann haben sie erfahren, dass Sie gegen Köln spielen werden? Sven Ulreich: Am Samstagmorgen, als wir uns zur Abfahrt ins Teamhotel getroffen haben, hieß es, dass Manu nicht kann. Und da habe ich mich natürlich gefreut, dass ich spielen darf. ran: Sie haben nur wenige Bälle aufs Tor bekommen, mussten aber zweimal in höchster Not retten. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ulreich: Bei Bayern ist es oft so, dass man nicht viel aufs Tor bekommt und dass man bei den wenigen Bällen da sein muss. Ich glaube, wir haben phasenweise sehr, sehr gut gespielt, wo wir dann auch gute Pass-Stafetten hatten. Aber natürlich war auch oft ein bisschen Sand im Getriebe, wo wir einfach gemerkt haben, dass wir so in der Konstellation noch nicht zusammengespielt haben und dass auch viele Spieler aus Verletzungen kamen und erstmal wieder so in den Rhythmus kommen mussten. Aber wir sind dann happy, dass wir mit der Energie unserer Fans hier die drei Punkte geholt haben. Das war wichtig, um in der Saisonphase nach vorne zu kommen und vor dem Spiel am Mittwoch auch ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. ran: Max Eberl hat zuletzt auch gesagt, dass der der neue Trainer wissen wolle, ob der FC Bayern nächstes Jahr in der Champions League spielt oder nicht. Von daher war der Sieg nach zuvor zwei Niederlagen in der Liga wahrscheinlich enorm wichtig, oder? Ulreich: Ja klar. Wir haben die Verpflichtung, den FC Bayern in die Champions League zu bringen. Das muss unser Ziel sein. Jetzt, wo wir nicht mehr Deutscher Meister werden können, müssen wir einfach den Tabellenplatz zwei behaupten, weil das auch die Fans und der Verein einfach verdient haben. Da müssen wir natürlich schauen, dass wir das Auge nicht nur auf das Champions-League-Viertelfinale richten, sondern die Hausaufgaben in der Liga machen.

Einzelkritik: Die Noten zum FC Bayern gegen Köln

Der FC Bayern hat die deutsche Meisterschaft auf der Couch für Bayer Leverkusen gerade noch verhindert. Beim 2:0 (0:0)-Arbeitssieg gegen Abstiegskandidat gab es vier Tage vor dem Champions-League-Duell Licht, aber auch Schatten beim FCB. Die Noten und die Einzelkritik. © 2024 Getty Images Sven Ulreich

Bereits das 14. Pflichtspiel für den Ersatzmann des erneut geschonten Manuel Neuer. Bewahrt die Bayern mit einer Parade gegen Adamyan vor dem 0:1 (20.) und rettet in der Schlussminute nach Upamecanos Patzer gegen Tigges den Sieg. ran-Note: 2 © Ulrich Wagner Joshua Kimmich

Agiert aufgrund der defensiven Kölner auf rechts sehr offensiv und leitet mit Flanken mehrere Chancen ein. Großes Laufpensum, immer anspielbar und mit Topwerten. ran-Note: 2 © Jan Huebner Matthijs de Ligt

Der Niederländer hat defensiv über weite Strecken alles im Griff, kommt aber bei Kainz‘ letztlich harmlosen Kopfball zu spät (53.). Ansonsten gewohnt kompromisslos und zweikampfstark. Wird etwas überraschend nach 61 Minuten gegen Upamecano ausgewechselt. ran-Note: 2 © MIS Eric Dier

Der Engländer wirkt in der ersten Halbzeit etwas schwerfällig, gerade wenn es schnell geht. Zu spät bei den Möglichkeiten von Adamyan und Alidou. Nach dem Wechsel stabiler. ran-Note: 3 © Jan Huebner Noussair Mazraoui

Der Marokkaner, der nach seiner Verletzungspause nur 17 Minuten gegen Dortmund gespielt hatte, kommt auf der ungewohnten linken Abwehrseite zum Zug. Ein Test für das Champions-League-Duell gegen Arsenal, wo er den gesperrten Davies ersetzen soll. Tut sich aber schwer: Ermöglicht Alidou die erste Gästechance (9.) und ist auch bei Adamyans Chance zu weit weg. Dürfte in dieser Verfassung am Mittwoch gegen Saka Probleme bekommen. Muss daher folgerichtig nach 61 Minuten runter. ran-Note: 4 © 2024 Getty Images Aleksandar Pavlovic

Der zuletzt erkrankt fehlende Youngster kehrt als Sechser zurück in die Startelf. Einige gelungene Pässe in die Schnittstellen der Kölner Abwehr, in der Rückwärtsbewegung ordentlich. Geht nach 79 Minuten vom Platz. ran-Note: 3 © MIS Raphael Guerreiro

Da Tuchel Leon Goretzka eine Pause gibt, um kein Risiko für Arsenal einzugehen, rückt der Portugiese ins Mittelfeld nach. Agiert auf recht offensiv in einem 4-1-4-1 und leitet die erste Bayern-Chance durch Tel ein. Muss nach 30 Minuten die Führung erzielen, als er freistehend an Schwäbe scheitert. Danach relativ unauffällig bis zu seinem Geniestreich in der 65. Minute, als er mit einem herrlichen Schlenzer aus der Distanz zum umjubelten 1:0 der Matchwinner wird. Nach 79 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 2 © Ulmer/Teamfoto Kingsley Coman

Der Franzose kommt für den angeschlagenen Leroy Sane rechts vorne zum Einsatz. Findet nicht richtig ins Spiel und leistet sich viele Abspielfehler, bereitet aber immerhin Kanes Topchance vor. Verdreht sich aber schon vier Minuten nach der Pause bei einem Zweikampf das rechte Bein und muss verletzt vom Platz. ran-Note: 4 © MIS Thomas Müller

Auch der Routinier darf wieder von Beginn an ran, da Musiala ebenfalls geschont wird. Wie immer zentral hinter Kane sehr engagiert und mit viel Ballbesitz, aber bis zur Nachspielzeit ohne entscheidende Szenen in der Offensive. Dann erkämpft er sich den Ball und trifft zum 2:0-Endstand. ran-Note: 3 © Jan Huebner Mathys Tel

Zweiter Bundesliga-Einsatz in der Anfangsformation für den Franzosen, der bei der ersten FCB-Chance an Schwäbe scheitert (9.). Taucht danach etwas ab, ehe er kurz vor der Pause von der Strafraumgrenze nur den Außenpfosten trifft (43.). Und kurz nach dem Wechsel dreht Schwäbe seinen Drehschuss noch um den Pfosten (53.). ran-Note: 3 © Jan Huebner Harry Kane

Der Torjäger hängt zunächst mangels guter Anspiele etwas in der Luft. Bereitet aber per Hacke Guerreiros Riesenchance vor und hat dann dreimal Pech, als er zunächst nur den Pfosten trifft (35.), dann nach schönem Solo knapp vorbeizieht (39.) und schließlich per Kopf nicht an Schwäbe vorbeikommt (41.). In der zweiten Hälfte allerdings ohne nennenswerte Aktion. ran-Note: 4 © 2024 Getty Images Jamal Musiala

Der Nationalspieler wird zunächst geschont und kommt erst nach 50 Minuten für den verletzten Coman. Hat kurz darauf die erste Gelegenheit, schießt aber übers Tor. Gibt dem Münchner Angriffsspiel danach zumindest etwas mehr Struktur. ran-Note: 3 © 2024 Getty Images Dayot Upamecano

Der Franzose erhält nach 61 Minuten Spielpraxis, als er für de Ligt in die Partie kommt. Lässt hinten bis zur 90. Minute nichts anbrennen, ehe er mit einem katastrophalen Fehlpass fast das 1:1 einleitet. ran-Note: 4 © 2024 Getty Images Alphonso Davies

Der gegen Arsenal schwache Kanadier bleibt zunächst draußen, da er gegen Arsenal gelbgesperrt fehlen wird. Ersetzt dann ebenfalls nach 61 Minuten den enttäuschenden Mazraoui. Defensiv nicht gefordert, nach vorne mit einigen Vorstößen, die aber ohne Ergebnis bleiben. ran-Note: 3 © 2024 Getty Images Konrad Laimer

Auch der Österreicher bekommt noch einige Minuten Spielzeit, als er nach 79 Minuten Guerreiro ersetzt. ran-Note: ohne Bewertung © 2024 Getty Images Leon Goretzka

Der Nationalspieler wird nach 79 Minuten für Pavöovic eingewechselt und hat kurz darauf eine gute Chance, als sein Schuss vom 16-Meter-Raum knapp vorbei geht (81.). ran-Note: ohne Bewertung © 2024 Getty Images