Routinier Thomas Müller machte seinem Ärger nach dem Spiel Luft und sprach über eine aus seiner Sicht generelle Benachteiligung der deutschen Klubs in der Champions League.

Auch der ehemalige Weltklasseschiedsrichter Urs Meier sprach gegenüber ran von einer "fatalen Aussage" und betonte: "Kinderfehler hin oder her, wir sind hier nicht beim Kinderfußball, sondern wir spielen Champions League."

Der Referee selbst, so erklärten es Tuchel und mehrere Spieler, soll bewusst auf einen Pfiff verzichtet haben, da es sich seiner Meinung nach nur um einen "Kinderfehler" gehandelt habe. Eine Argumentation, die nicht nur Tuchel "unglaublich" nannte.

Es war eine Szene, die erst nach dem Spiel so richtig auffällig wurde. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen dem FC Arsenal und dem FC Bayern (2:2) nahm Arsenals Abwehrspieler Gabriel Magalhaes einen von Torwart David Raya ausgeführten Abstoß mit der Hand auf.

"Es ist vielleicht das, was Matthias Sammer des Öfteren erwähnt hat: Deutsche Teams und die Lobby bei Collinas Kollegen, die ist schon zu hinterfragen. Das, was in den Strafräumen da gepfiffen wird", sagte Müller zu "Bild".

Mit Collina meint er Schiri-Legende Pierluigi Collina, aktueller Boss der Fifa-Schiedsrichterkommission und früher auch bei der UEFA tätig. Sein Verweis auf Sammer bezieht sich auf Aussagen des Europameisters von 1996 in seiner Funktion als Experte bei "Prime Video".