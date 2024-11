Der Sieg gegen die sehr defensiven Gäste aus Portugal war fraglos hart erkämpft. Der FC Bayern in der Einzelkritik.

Das Wichtigste in Kürze

Der Österreicher erhält rechts hinten den Vorzug vor Raphael Guerreiro und bestätigt Vincent Kompany mit einer engagierten und aggressiven Leistung. Schaltet sich immer wieder vorne ein und leitet so auch das Führungstor ein. ran-Note: 3

Er wurde oft scharf kritisiert, doch gegen Benfica macht der Koreaner ein ganz starkes Spiel. Der Koreaner ist immer wieder zur Stelle, wenn Gefahr droht. Sinnbildlich seine erfolgreiche Grätsche gegen Pavlidis. Räumt auch in der Luft alles weg. ran-Note: 2

Ordentlicher Auftritt des DFB-Kapitäns, aber nicht so dominant wie zuletzt in der Liga. Wie gewohnt erste Anspielstation bei den Offensivaktionen und daher mit dem meisten Ballbesitz, fokussiert sich insgesamt vor allem auf die Ordnung im Bayern-Spiel. Hat kurz vor Schluss die Chance zum 2:0, schießt aber übers Tor (83.). ran-Note: 3

Schwacher Auftritt des Franzosen, der über seine Seite trotz der klaren Überlegenheit kaum einmal für Gefahr sorgen kann. Harmloser Freistoß von der Strafraumgrenze in Trubins Arme (49.). Folgerichtig schon nach 56 Minuten gegen Sane ausgewechselt. ran-Note: 4

Der Youngster ist viel unterwegs und im zentralen offensiven Mittelfeld sehr bemüht, die Angriffe der Münchner einzuleiten. Bleibt aber oftmals hängen. Belohnt sich dann aber für seinen großen Einsatz mit dem Kopfballtreffer zum 1:0 (67.) und wird zum Matchwinner. Sein erstes Tor in dieser Champions-League-Saison. Legt sechs Minuten später fast das 2:0 nach, als er von außen vorbeischießt. ran-Note: 2

Serge Gnabry

Der Nationalspieler darf wieder von Beginn ran und hat in der 38. Minute die beste Chance, als er aus kurzer Distanz an Gästekeeper Trubin scheitert. Insgesamt einige gute Aktionen, taucht aber auch immer wieder ab. Macht nach 72 Minuten Platz für Coman, für den er in die Startelf gerückt war. ran-Note: 3