Anzeige

Der FC Bayern München empfängt am 5. Spieltag der Champions League den FC Kopenhagen. Die Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

FC Bayern nur 0:0 - Rekord-Siegesserie gerissen

Die Rekord-Siegesserie des FC Bayern in der Champions League ist gerissen. Gegen den FC Kopenhagen gelang den Münchnern am fünften Gruppenspieltag in einem Spiel ohne große Höhepunkte nur ein 0:0.

Sie büßten damit im 100. Europapokalspiel in der Allianz Arena erstmals nach 17 gewonnenen Vorrundenspielen in der Königsklasse Punkte ein.FC Bayern vs. Kopenhagen: 0:0 zur Halbzeit

Für die K.o.-Runde hatte sich der deutsche Rekordmeister bereits vor dem Spiel gegen die sehr defensiv eingestellten Dänen als Gruppensieger qualifiziert. Intakt blieb zudem die Serie von jetzt 39 Vorrundenspielen ohne Niederlage.