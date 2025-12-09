- Anzeige -
Champions League

FC Bayern München vs. Sporting Lissabon - FCB-Fans feiern Lennart Karl: "Nicht von dieser Welt" - die Netzreaktionen

  • Aktualisiert: 10.12.2025
  • 10:08 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern München hat in der Champions League nach einem Rückstand noch einen 3:1 (0:0)-Heimsieg gegen Sporting Lissabon eingefahren. ran zeigt die Netzreaktionen zum Spiel.

Für den FC Bayern München läuft es weiterhin fast wie am Schnürchen.

Am Dienstagabend hat der deutsche Rekordmeister in der Champions League einen 3:1 (0:0)-Heimsieg gegen Sporting Lissabon eingefahren - trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands nach Eigentor von Joshua Kimmich.

Im Mittelpunkt stand einmal mehr Jungstar Lennart Karl, den Kompany in die Startelf beorderte.

Der 17-Jährigte legte erneut eine imposante Talentprobe ab, erzielte das zwischenzeitliche 2:1 für die Münchner.

Entsprechend verneigten sich auch die Fans vor der nächsten Topleistung des Teenagers. ran zeigt die Netzreaktionen zum Spiel.

Auch interessant: FC Bayern München: So wird Lennart Karl zum Problem für Jamal Musiala - Kommentar

