FC Bayern mit XXL-Rotation Nach dem jüngsten 5:0 in Stuttgart nahm Kompany gleich sieben Umstellungen vor. Kapitän Manuel Neuer stand anstelle von Jonas Urbig im Tor, zudem rückten Harry Kane, Tah, Aleksandar Pavlovic, Josip Stanisic, Gnabry und Karl in die Startelf.

Das Wichtigste zur Champions League in Kürze Spielplan

Tabelle

Nicolas Jackson, Min-Jae Kim, Tom Bischof, Raphael Guerreiro und Leon Goretzka saßen zunächst auf der Bank. Luis Díaz fehlte rotgesperrt. Davies stand nach seiner schweren Knieverletzung erstmals seit achteinhalb Monaten wieder im Kader. "Wir freuen uns alle", sagte Kompany vor dem Anpfiff bei "DAZN". Doch trotz der erneuten XXL-Rotation waren die Bayern gewohnt dominant. Sie drängten Sporting zurück und hatten durch Kane (3.) die erste Schusschance. Kurz darauf jubelten die Bayern über das vermeintliche 1:0 durch Karl, doch Gnabry stand beim Zuspiel Millimeter im Abseits.

Pfostenpech für Kane In der Folge taten sich die Gastgeber einige Zeit schwer, im Bollwerk von Lissabon Lücken zu finden. Erst in der 24. Minute wurde es wieder gefährlich, als Rui Silva einen strammen Schuss von Gnabry entschärfte. Auch gegen Kane (31.) war der Keeper zur Stelle, die Chancen häuften sich. Der Engländer traf den Pfosten, ein Kopfball von Stanisic rauschte knapp am Tor vorbei - und schließlich vereitelte erneut Rui Silva gegen Karl einen Rückstand.

Afrika-Cup 2025: Diese Stars fehlen den Bundesligisten 1 / 15 © IMAGO / Buzzi / Sebastian Frej / Orange Pictures Afrika-Cup 2025: Diese Stars fehlen den Bundesligisten

Alle zwei Jahre sorgt der Afrika-Cup dafür, dass einige Bundesligisten mitten in der Saison auf Nationalspieler verzichten müssen. Erstmals findet das Turnier über Weihnachten statt. Dennoch verpassen abgestellte Spieler vom 21. Dezember bis zum 18. Januar mindestens ein Bundesliga-Spiel, maximal aber vier. Die Abstellungspflicht gilt ab dem 15. Dezember. ran zeigt, welche Bundesliga-Spieler beim Turnier in Marokko dabei sind. © 2025 Getty Images FC Bayern München

Der Rekordmeister muss alleinig auf Nicolas Jackson verzichten, der für den Senegal an den Start geht. Bisher ist die Chelsea-Leihgabe hauptsächlich Ergänzungsspieler und dürfte damit zu ersetzen sein - sollte Stürmer-Star Harry Kane fit bleiben. © Buzzi Borussia Dortmund

Für die Dortmunder hätte es deutlich schlimmer kommen können: einzig Ramy Bensebaini tritt für die algerische Nationalmannschaft an, Top-Torjäger Serhou Guirassy dagegen hat mit Guinea die Qualifikation zum Afrika-Cup verpasst. © IMAGO / Sebastian Frej / PanoramiC / Buzzi Bayer 04 Leverkusen

Kein Bundesligist hat mehr Afrika-Cup-Nominierungen als Bayer Leverkusen: Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Eliesse Ben Seghir (Marokko), Ibrahim Maza (Algerien), Nathan Tella (Nigeria) und der für Kamerun nominierte Christian Kofane könnten bis zu vier Spiele am Stück fehlen - und zusätzlich sogar im entscheidenden Champions League-Ligaphasenspiel. © IMAGO / Buzzi / Bildbyran Eintracht Frankfurt

Trainer Dino Toppmöller muss im Mittelfeld umdenken: Ellyes Skhiri tritt für Tunesien an, Fares Chaibi für Algerien. Beide sind aktuell meist in der Startformation zu finden, vor allem Chaibi wird der Eintracht mit seinen bisher sechs Assists als Aktivposten in der Offensive fehlen. © IMAGO / Xinhua / ZUMA Wire RB Leipzig

Vor allem eine Afrika-Cup-Abstellung dürfte den Sachsen wehtun: Neuzugang Yan Diomande erwies sich als absolutes Juwel mit bisher sechs Torbeteiligungen. Der 19-Jährige ist für die Elfenbeinküste im Einsatz. Amadou Haidara (Mali) spielt dagegen aktuell keine große Rolle in Leipzig. © IMAGO / Chai v.d. Laage / Goal Sports Images / Photo Players Images VfB Stuttgart

Drei Spieler mit unterschiedlichem Standing werden dem VfB rund um Weihnachten fehlen: Bilal El Khannous, aktuell wichtiger Stammspieler, versucht mit Marokko den Afrika-Cup im eigenen Land zu gewinnen. Badredine Bouanani (Algerien) kostete zwar vor der Saison 15 Millionen Euro Ablöse, wurde bisher aber nur in circa einem Drittel der möglichen Spielzeit eingesetzt. Silas (DR Kongo) war bislang in dieser Saison überhaupt nur ein Mal im Kader. © APP VfL Wolfsburg

Die kriselnden Wolfsburger haben zwar nur eine Afrika-Cup-Abstellung, die ist allerdings besonders schmerzhaft: Mit vier Toren ist Stürmer Mohamed Amoura Top-Torjäger der "Wölfe", im Dezember und potentiell Januar wird er mit Algerien am Turnier teilnehmen. © MB Media Solutions Werder Bremen

Aufgrund von Verletzungen war Victor Boniface zuletzt nicht im Kader von Nigeria, beim Afrika-Cup könnte er aber dennoch dabei sein. Bisher hat die Leverkusen-Leihgabe hauptsächlich Kurzeinsätze absolviert, daher sollte der Ausfall verschmerzbar sein. Vor zwei Jahren verletzte sich der Stürmer in der Cup-Vorbereitung und verpasste fast die gesamte Rückrunde. Der ebenfalls derzeit verletzte Felix Agu steht ebenfalls im vorläufigen Kader von Nigeria. © IMAGO / Orange Pictures TSG Hoffenheim

Bisher hat er nur ein Länderspiel für die Elfenbeinküste absolviert, doch aufgrund seiner starken Leistungen bei Hoffenheim müssen die Kraichgauer aller Voraussicht nach auf Flügelflitzer Bazoumana Toure verzichten. Der 19-Jährige stand bis jetzt in jedem Bundesliga-Spiel in der Startelf und sorgte dabei für sechs Scorerpunkte. © STEINSIEK.CH SC Freiburg

Das Freiburger Talent Cyriaque Irie könnte für Burkina Faso an den Start gehen. Bisher stand der 8,5 Millionen Euro teure Neuzugang aber nur am 1. Spieltag auf dem Platz - danach bremste ihn eine Malaria-Infektion aus. Noch ist es also unsicher, ob er mit zum Afrika-Cup fahren wird. © picture alliance / Eibner-Pressefoto / IMAGO / Buzzi FC Augsburg

Die Saison der Fuggerstädter lahmt bis jetzt vor allem in der Offensive - nur zwei Tore konnten die fünf nominellen Stürmer bis jetzt erzielen. Gleich drei von ihnen werden dann auch noch wegen des Afrika-Cups fehlen: Samuel Essende (DR Kongo) sowie Elias Saad und Ismael Gharbi (beide Tunesien). Die eigentlichen Mittelfeldspieler Alexis Claude-Maurice und Mert Kömür müssen daher vermutlich noch öfter in der Sturmspitze aushelfen. © Jan Huebner Hamburger SV

Bei Innenverteidiger Warmed Omari wird es eng: Nach einem Außenbandriss wird er bis Weihnachten ausfallen. Ob er dennoch mit zum Afrika-Cup fährt, ist noch nicht sicher. Der erste Bundesliga-Spieler von den Komoren wäre aber mit Sicherheit einer der wichtigsten Akteure für der Nationalmannschaft der Inselgruppe, war er doch auch beim HSV bis zu seiner Verletzung gesetzt. Denkbar wäre, dass er mitreist und im Laufe des Turniers einsteigt. © MAXPPP / LE COURRIER PICARD HASLIN FC St. Pauli

Nur zehn Tore erzielten die Hamburger bis jetzt in der Bundesliga, vier davon kamen von Andreas Hountondji. Der Stürmer wird beim Afrika-Cup für Benin antreten und daher mindestens vor, vielleicht auch nach Weihnachten ein schmerzhafter Ausfall sein. © Kirchner-Media Keine Abstellung beim Afrika-Cup:

Union Berlin, FSV Mainz 05, 1. FC Köln, 1. FC Heidenheim, Borussia Mönchengladbach

Sporting konnte kaum für Entlastung sorgen. Nur einmal wären die klar überlegenen Bayern beinahe überrascht worden: Den Klärungsversuch von Tah nach einer scharfen Hereingabe konnte Neuer gerade so abwehren (27.).

