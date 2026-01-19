7. Spieltag in der Champions League
FC Bayern München vs. Union St. Gilloise live: Wer überträgt die Champions League im TV und Stream?
- Aktualisiert: 20.01.2026
- 08:47 Uhr
- ran.de
Am 7. Spieltag der Champions League empfängt der FC Bayern München Union St. Gilloise in der Allianz Arena. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.
Für den FC Bayern München ist das Duell mit Union St. Gilloise ein Spiel aus der Kategorie Pflichtaufgabe. Die Belgier stehen in der Champions League nach sechs Partien nur bei sechs Punkten und rangieren damit auf Platz 27.
Ganz anders präsentiert sich das Bild bei den Münchnern: Der deutsche Rekordmeister liegt mit 15 Zählern auf Rang zwei.
Zuletzt unterstrich Bayern seine Ambitionen mit einem überzeugenden 3:1 gegen Sporting Lissabon, während Union St. Gilloise beim 2:3 gegen Olympique Marseille die nächste Niederlage hinnehmen musste.
FC Bayern München vs. Union St. Gilloise heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?
- Spiel: FC Bayern München vs. Union St. Gilloise
- Wettbewerb: Champions League; 7. Spieltag
- Datum: 21. Januar 2026
- Uhrzeit: 21:00 Uhr
- Austragungsort: Allianz-Arena (München)
Externer Inhalt
FC Bayern München vs. Union St. Gilloise heute live: Läuft das Champions-League-Match im Free-TV?
Nein, die Partie zwischen dem FC Bayern München und Union St. Gilloise läuft nicht im Free-TV.
FC Bayern empfängt Union St. Gilloise: Wer zeigt das Champions-League-Spiel heute live im Pay-TV?
DAZN überträgt die Partie im Pay-TV auf dem linearen Kanal DAZN1. Mit einem kostenpflichtigen DAZN-Abo habt ihr Zugriff auf den Sender.
Champions League heute live im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung von FC Bayern vs. Union St. Gilloise
- Begegnung: FC Bayern München vs. Union St. Gilloise
- Datum und Uhrzeit: 21. Januar; 21:00 Uhr
- Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern München), David Hubert (Union St. Gilloise)
- Free-TV: -
- Pay-TV: DAZN
- Livestream: DAZN
- Liveticker: ran.de
Auch interessant: Alle Informationen zur Champions League in der Übersicht