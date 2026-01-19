FC Bayern München vs. Union St. Gilloise live: Wer überträgt die Champions League im TV und Stream?

Am 7. Spieltag der Champions League empfängt der FC Bayern München Union St. Gilloise in der Allianz Arena. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Für den FC Bayern München ist das Duell mit Union St. Gilloise ein Spiel aus der Kategorie Pflichtaufgabe. Die Belgier stehen in der Champions League nach sechs Partien nur bei sechs Punkten und rangieren damit auf Platz 27.

Ganz anders präsentiert sich das Bild bei den Münchnern: Der deutsche Rekordmeister liegt mit 15 Zählern auf Rang zwei.