Königsklasse startet

Champions League heute live: TV-Übertragung, Livestream, Spielplan, Ligaphase, Klubs, Ergebnisse - alle Informationen

  • Aktualisiert: 20.01.2026
  • 08:58 Uhr
  • ran.de

Die neue Saison in der Champions League ist gestartet. Wann stehen die Spieltage an? Wer ist überhaupt dabei? Und wo kann man die Spiele im TV verfolgen?

Wer stößt Paris Saint-Germain vom Thron? Oder können die Franzosen ihren Champions-League-Titel verteidigen? Die neue Spielzeit in der europäischen Königsklasse wird Antworten parat haben!

Wie schon im vergangenen Jahr geht die Champions League erneut mit einer aus 36 Teams bestehenden Ligaphase los, bevor die K.o.-Phase ansteht.

Champions League: Highlights kostenlos via Joyn streamen
imago images 1045803939

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Highlights des Champions-League-Spieltages

Immer mittwochs in CL-Wochen um 23 Uhr im ZDF-Stream via Joyn kostenfrei gucken

In der Ligaphase treffen die Teams auf jeweils acht Vereine und absolvieren jeweils vier Heim- und Auswärtsspiele. Die acht besten Teams qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in Playoffs um die restlichen Achtelfinalplätze.

Aus Deutschland sind der FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt dabei.

ran hat die wichtigsten Informationen zur Königsklasse zusammengefasst

Champions League 2025/26 im Free-TV heute live: Kaum Spiele - aber Highlights

Die Königsklasse wird 2025/26 kaum im Free-TV übertragen. Sicher ist: Mindestens das Finale wird auch in diesem Jahr vom ZDF gezeigt.

Wer nicht bereit ist, Geld in ein Pay-TV-Abo zu investieren, kann die Champions League trotzdem verfolgen: Das ZDF zeigt immer Mittwoch ab 23 Uhr die Highlights der deutschen Spiele und die Zusammenfassung der wichtigsten anderen Partien.

Einen kostenlosen ZDF-Livestream gibt es hier bei Joyn.

Champions League heute live im Pay-TV, Livestream und Liveticker

Die Rechte für die Übertragung der Königsklasse liegen weiterhin beim Streamingdienst DAZN, ausgewählte Partien laufen auch beim Pay-TV-Sender des Anbieters.

Weiterhin zeigt Amazon Prime Video einzelne Spiele im Livestream. Liveticker zu allen Spielen findet ihr wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

UEFA Champions League 25/26 heute live: Termine für die Ligaphase und die K.o.-Phase

  • 1. Spieltag: 16.-18. September 2025
  • 2. Spieltag: 30. September-1. Oktober 2025
  • 3. Spieltag: 21./22. Oktober 2025
  • 4. Spieltag: 4./5. November 2025
  • 5. Spieltag: 25./26. November 2025
  • 6. Spieltag: 9./10. Dezember 2025
  • 7. Spieltag: 20./21. Januar 2026
  • 8. Spieltag: 28. Januar 2026
  • Play-offs der K.-o.-Phase: 17./18. & 24./25. Februar 2026
  • Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März 2026
  • Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026
  • Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026
  • Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)
Champions-League-Ligaphase heute live: Wie ist der Modus?

Erneut sind 36 Teams dabei. In der ersten Phase - der Ligaphase - hat jede Mannschaft acht Partien. Vier davon im eigenen Stadion, vier auswärts.

Duelle mit Kontrahenten aus dem eigenen Verband sind eigentlich nicht vorgesehen, können aber stattfinden, wenn eine Liga mehr als vier Teilnehmer stellt und nur so eine Patt-Situation verhindert werden kann.

Anders als zuvor werden die Teams nicht in Gruppen einsortiert, sondern alle 36 in einer Tabelle zusammengefasst. Die ersten acht sind nach den Ligaspielen direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die Teams auf den Plätzen neun bis 16 treten in K.o.-Runden-Playoffs in einem Hin- und Rückspiel gegen ein Team auf den Plätzen 17 bis 24 an. Die acht Sieger ziehen dann ebenfalls in das Achtelfinale ein, ab dem es gegen einen Klub aus der Top 8 im gewohnten Modus weitergeht.

Wie seht die aktuelle CL-Tabelle aus

Ligaphase
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
1Arsenal FCArsenal FCArsenalARS660017:11618
2Bayern MünchenBayern MünchenFC BayernFCB650118:71115
3Paris Saint-GermainParis Saint-GermainParis SGPSG641119:81113
4Manchester CityManchester CityMan CityMCI641112:6613
5AtalantaAtalantaAtalantaATA64118:6213
6Inter MailandInter MailandInterINT640212:4812
7Real MadridReal MadridReal MadridRMA640213:7612
8Atlético MadridAtlético MadridAtléticoATM640215:12312
9Liverpool FCLiverpool FCLiverpoolLIV640211:8312
10Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB632119:13611
11Tottenham HotspurTottenham HotspurTottenhamTOT632113:7611
12Newcastle UnitedNewcastle UnitedNewcastleNEW631213:6710
13Chelsea FCChelsea FCChelseaCHE631213:8510
14Sporting CPSporting CPSporting CPSCP631212:8410
15FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR631214:11310
16Olympique MarseilleOlympique MarseilleMarseilleOM630311:839
17Juventus TurinJuventus TurinJuventusJUV623112:1029
18GalatasarayGalatasarayGalatasarayGAL63038:809
19AS MonacoAS MonacoAS MonacoMON62317:8-19
20Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLeverkusenB04623110:12-29
21PSV EindhovenPSV EindhovenPSV EindhovenPSV622215:1148
22Qarabağ FKQarabağ FKQarabağ FKQAR621310:13-37
23SSC NeapelSSC NeapelSSC NeapelSSC62136:11-57
24FC KopenhagenFC KopenhagenKopenhagenFCK621310:16-67
25SL BenficaSL BenficaSL BenficaSLB62046:8-26
26Pafos FCPafos FCPafos FCPAF61324:9-56
27Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseSt. GilloiseUSG62047:15-86
28Athletic ClubAthletic ClubAthleticATH61234:9-55
29Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOlympiakosOLY61236:13-75
30Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtE. FrankfurtSGE61148:16-84
31FC BrüggeFC BrüggeFC BrüggeBRU61148:16-84
32FK Bodø/GlimtFK Bodø/GlimtBodø/GlimtBOD60339:13-43
33Slavia PrahaSlavia PrahaSlavia PrahaSLP60332:11-93
34Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAjaxAJA61055:18-133
35Villarreal CFVillarreal CFVillarrealVIL60154:13-91
36FK KairatFK KairatFK KairatKAI60154:15-111
  • Nächste Runde
  • Playoffs
Champions League heute live: Welche Teams sind für die Ligaphase qualifiziert?

  • England: FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester City, FC Chelsea, Tottenham Hotspur, Newcastle United
  • Spanien: FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, FC Villarreal, Athletic Bilbao
  • Italien: SSC Neapel, Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin
  • Deutschland, FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt
  • Frankfurt: Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco
  • Niederlande: PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam
  • Belgien: Union Saint-Gilloise, FC Brügge
  • Portugal: Sporting Lissabon, Benfica Lissabon
  • Dänemark: FC Kopenhagen
  • Türkei: Galatasaray Istanbul
  • Tschechien: Slavia Prag
  • Griechenland: Olympiakos Piräus
  • Kasachstan: Kairat Almaty
  • Norwegen: FK Bodo/Glimt
  • Aserbaidschan: FK Qarabag
  • Zypern: Pafos FC
Champions League heute live: Wie viel Geld ist im Spiel?

2,467 Milliarden Euro schüttet die UEFA in dieser Saison an die Teilnehmer aus. Das Startgeld für jeden Klub beträgt 18,62 Millionen Euro, hinzu kommen Ergebnisprämien.

Pro Sieg erhalten die Vereine 2,1 Millionen und pro Unentschieden 0,7 Millionen, nicht verteilte Beiträge aus diesem Topf (insgesamt 914 Millionen Euro) werden gemäß der Endplatzierung proportional an die Teams vergeben.

Neben einer sogenannten Platzprämie von 275.000 für den Letzten bis zu knapp zehn Millionen für den Ersten der Ligaphase erhalten die Teams auf den Plätzen 1 bis 8 weitere zwei Millionen, die auf den Plätzen 9 bis 16 eine Million. Zusammen mit den möglichen Einnahmen aus der K.o.-Phase sind so im Maximalfall über 110 Millionen Euro nur durch UEFA-Prämien möglich. Hinzu kommen Zuschauereinnahmen und die Einnahmen aus dem Marktpool.

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zur Champions League

  • Champions League: Die größten Kader-Überraschungen der Top-Teams

