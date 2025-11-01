Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund heute live: Champions League im TV, Livestream und Ticker

Am 7. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Borussia Dortmund steht am 7. Spieltag der Champions-League-Ligaphase unter Zugzwang. Nachdem der BVB lange Zeit stabil in den Top-8 rangierte – und damit auf Kurs direkter Qualifikation ohne zusätzliche Playoff-Spiele war –, hat sich die Ausgangslage zuletzt spürbar verschlechtert.

Vor dem Start ins Champions-League-Jahr 2026 ist für die Schwarz-Gelben wieder Aufholarbeit angesagt.

Ausschlaggebend dafür war vor allem das letzte internationale Spiel im Dezember: Gegen FK Bodo/Glimt kam die Mannschaft von Trainer Niko Kovac nicht über ein 2:2 hinaus.

Vor dem Duell mit Tottenham Hotspur belegt der BVB aktuell Rang zehn der Champions-League-Tabelle. Direkt dahinter lauert mit den Spurs auf Platz elf ausgerechnet der kommende Gegner.

Beide Teams weisen eine identische Bilanz auf – jeweils elf Punkte aus sechs Spielen, drei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Selbst die Tordifferenz ist mit +6 gleich. Allerdings hat Dortmund sechs Tore mehr geschossen.

Damit wird das direkte Aufeinandertreffen zu einem echten Schlüsselspiel im Kampf um die K.-o.-Runden-Plätze. Kurioserweise verbindet beide Klubs noch mehr: Tottenham spielte am zweiten Spieltag ebenfalls gegen Bodo/Glimt – und kam wie der BVB nicht über ein 2:2 hinaus. Nun treffen zwei Teams auf Augenhöhe aufeinander, für die jeder Punkt entscheidend sein kann.