7. Spieltag der Champions League
Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund heute live: Champions League im TV, Livestream und Ticker
- Aktualisiert: 20.01.2026
- 08:45 Uhr
Am 7. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Borussia Dortmund steht am 7. Spieltag der Champions-League-Ligaphase unter Zugzwang. Nachdem der BVB lange Zeit stabil in den Top-8 rangierte – und damit auf Kurs direkter Qualifikation ohne zusätzliche Playoff-Spiele war –, hat sich die Ausgangslage zuletzt spürbar verschlechtert.
Vor dem Start ins Champions-League-Jahr 2026 ist für die Schwarz-Gelben wieder Aufholarbeit angesagt.
Ausschlaggebend dafür war vor allem das letzte internationale Spiel im Dezember: Gegen FK Bodo/Glimt kam die Mannschaft von Trainer Niko Kovac nicht über ein 2:2 hinaus.
Vor dem Duell mit Tottenham Hotspur belegt der BVB aktuell Rang zehn der Champions-League-Tabelle. Direkt dahinter lauert mit den Spurs auf Platz elf ausgerechnet der kommende Gegner.
Beide Teams weisen eine identische Bilanz auf – jeweils elf Punkte aus sechs Spielen, drei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Selbst die Tordifferenz ist mit +6 gleich. Allerdings hat Dortmund sechs Tore mehr geschossen.
Damit wird das direkte Aufeinandertreffen zu einem echten Schlüsselspiel im Kampf um die K.-o.-Runden-Plätze. Kurioserweise verbindet beide Klubs noch mehr: Tottenham spielte am zweiten Spieltag ebenfalls gegen Bodo/Glimt – und kam wie der BVB nicht über ein 2:2 hinaus. Nun treffen zwei Teams auf Augenhöhe aufeinander, für die jeder Punkt entscheidend sein kann.
Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt?
- Spiel: Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund
- Wettbewerb: Champions League; 7. Spieltag
- Datum: 20. Januar 2026
- Uhrzeit: 21:00 Uhr
- Austragungsort: Tottenham Hotspur Stadium (London)
Tottenham vs. BVB heute live: Läuft das Topspiel der Champions League im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen Tottenham Hotspur und dem BVB wird nicht im Free-TV übertragen.
Tottenham - BVB heute live: Wer zeigt das Champions-League-Spiel im Pay-TV?
Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen, ist dort jedoch ausschließlich in der Konferenz zu sehen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.
Champions League heute live: Wo kann ich Tottenham gegen Dortmund im Livestream sehen?
Das Spiel wird auf Amazon Prime übertragen. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Tottenham Hotspur empfängt Borussia Dortmund heute live: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League?
Einen Liveticker zu Tottenham Hotspur vs. BVB gibt's auf ran.de.
Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund
- Spiel: Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund
- Datum und Uhrzeit: 20. Januar 2026; 21:00 Uhr
- Trainer: Thomas Frank (Tottenham Hotspur), Niko Kovac (Borussia Dortmund)
- Free-TV: -
- Pay-TV: DAZN
- Livestream: Amazon Prime
- Liveticker: ran.de