Offenbar gibt es zwei Optionen, für die Jürgen Klopp eine Rückkehr auf die Trainerbank in Erwägung ziehen würde.

Real Madrid hat sich von Trainer Xabi Alonso getrennt, mit Interimstrainer Álvaro Arbeloa blamierten sich die Königlichen im Pokal.

Sollten die "Königlichen" im Sommer einen neuen Trainer holen, wäre offenbar Jürgen Klopp ein Wunschkandidat - und auch Klopp soll bei einem Angebot von Real nicht abgeneigt sein.

Das berichtet der "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg.

Demnach übt der spanische Spitzenklub eine besondere Faszination auf den 57-Jährigen aus. Gleichzeitig gilt Klopp als grundsätzlich zufrieden mit seiner aktuellen Rolle bei Red Bull.

Neben Real Madrid wäre offenbar der Posten als Bundestrainer der deutsche Nationalmannschaft die andere Option, die Klopp zu einer Rückkehr auf die Trainerbank bewegen könnte.