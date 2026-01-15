- Anzeige -
Jürgen Klopp ein Kandidat im Sommer?

Real Madrid: Jürgen Klopp vor Trainer-Comeback bei Real Madrid?

  • Veröffentlicht: 15.01.2026
  • 15:26 Uhr
  • Julian Erbs

Offenbar gibt es zwei Optionen, für die Jürgen Klopp eine Rückkehr auf die Trainerbank in Erwägung ziehen würde.

Real Madrid hat sich von Trainer Xabi Alonso getrennt, mit Interimstrainer Álvaro Arbeloa blamierten sich die Königlichen im Pokal.

Sollten die "Königlichen" im Sommer einen neuen Trainer holen, wäre offenbar Jürgen Klopp ein Wunschkandidat - und auch Klopp soll bei einem Angebot von Real nicht abgeneigt sein.

Das berichtet der "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg.

Demnach übt der spanische Spitzenklub eine besondere Faszination auf den 57-Jährigen aus. Gleichzeitig gilt Klopp als grundsätzlich zufrieden mit seiner aktuellen Rolle bei Red Bull.

Neben Real Madrid wäre offenbar der Posten als Bundestrainer der deutsche Nationalmannschaft die andere Option, die Klopp zu einer Rückkehr auf die Trainerbank bewegen könnte.

Klopp widersprach noch vor wenigen Tagen

Die jüngsten Einschätzungen von Plettenberg kommen überraschend. Denn erst vor wenigen Tagen, nach der Trennung von Xabi Alonso und Real Madrid war Jürgen Klopp in der Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7" auf "ServusTV" zu einem möglichen Comeback auf die Trainerbank in Madrid befragt worden.

Klopps Antwort fiel unmissverständlich aus. "Das hat mit mir gar nichts zu tun und hat in mir auch nichts ausgelöst", sagte der 57 Jährige mit Blick auf Alonsos Entlassung.

Vielmehr betonte Klopp, dass er es nicht als problematisch empfinde, die Entwicklungen aus der Beobachterrolle zu verfolgen.

Es sei sogar entspannend, sich nicht damit beschäftigen zu müssen, was eine Trainerentlassung "für einen selber bedeuten könnte".

