Borussia Dortmund vs. FK Bodö/Glimt heute live: Champions League im TV, Stream und im Ticker

Bundesligist Borussia Dortmund empfängt am sechsten Spieltag der Ligaphase in der Champions League den norwegischen Klub FK Bodö/Glimt. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Borussia Dortmund trifft am 6. Spieltag in der Champions League auf FK Bodö/Glimt. Vor heimischem Publikum möchte der BVB seine Position unter den ersten acht Teams untermauern.

Die Mannschaft von Niko Kovac hat in der Champions League bisher vor allem offensiv überzeugt und stellt mit 17 Toren hinter Paris St. Germain (19) die zweitbeste Offensive der laufenden Saison. Abgesehen von der 1:4-Niederlage bei Manchester City trafen die Schwarz-Gelben in jedem Spiel viermal.

Gegen die Norweger kann Dortmund mit einem Sieg auf 13 Punkte kommen und mindestens den aktuell sechsten Platz festigen. Bodö/Glimt steht dagegen am anderen Ende der Tabelle auf Rang 32. Bisher gelangen dem Team nur zwei Unentschieden bei drei Niederlagen.