Am 7. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern München und Union Saint-Gilloise. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker. Für den FC Bayern München geht es in der Champions League in den Schlussspurt in der Ligaphase, die nun für jedes der 36 Teams nur noch zwei Partien umfasst. Im vorletzten Spiel bekommt es der deutsche Rekordmeister mit dem aktuellen belgischen Meister Union Saint-Gilloise zu tun. FC Bayern München vs. Union Saint-Gilloise im Liveticker Die Vorzeichen vor der Begegnung in der Allianz-Arena sind klar: Die Münchner gehen mit bislang 15 Punkten in der Ligaphase der Champions League als klarer Favorit in das Duell.

Zumal das Team von Coach Vincent Kompany in der heimischen Arena in der laufenden Saison der Königsklasse eine makellose Bilanz hat. Alle drei Partien konnte der FCB gewinnen, schlug Chelsea mit 3:1, Brügge mit 4:0 und zuletzt Anfang Dezember 2025 auch Sporting Lissabon mit 3:1. Etwas anders sieht die Lage bei Saint-Gilloise aus. Die Belgier konnten bislang sechs Punkte sammeln und kämpfen damit um das Erreichen der K.o.-Phase. Dafür braucht der amtierende Meister dringend Punkte. Mut könnte machen, dass Saint-Gilloise bisher alle Punkte in der Königsklasse auswärts einfuhr. Es gab Siege bei der PSV Eindhoven 3:1 und bei Galatasaray Istanbul (1:0). Andererseits setzte es teils auch heftige Niederlage wie das 0:4 zuhause gegen Newcastle und auch ein 0:4 im eigenen Stadion gegen Inter Mailand.

FC Bayern vs. Union Saint-Gilloise heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt? Spiel: FC Bayern vs. Union Saint-Gilloise

Wettbewerb: Champions League; 7. Spieltag

Datum: 21. Januar 2026

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Austragungsort: Allianz-Arena (München)

Externer Inhalt

FC Bayern München vs. Union Saint-Gilloise heute live: Läuft das Topspiel der Champions League im Free-TV? Nein. Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Union Saint-Gilloise wird nicht im Free-TV übertragen.

Bayern München - Saint-Gilloise heute live: Wer zeigt das Champions-League-Spiel im Pay-TV? Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen, ist dort jedoch ausschließlich in der Konferenz zu sehen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.

Champions League heute live: Wo kann ich FC Bayern gegen Saint-Gilloise im Livestream sehen? DAZN überträgt die Partie zudem exklusiv im Livestream. Um diesen abzurufen, ist ebenfalls ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Bayern München gegen Saint-Gilloise: Wo finde ich heute einen Liveticker zur Champions League? Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

FC Bayern München vs. Union Saint-Gilloise heute live: Alle Infos zum Spiel in der Champions League Begegnung: FC Bayern vs. Union Saint-Gilloise

Datum und Uhrzeit: 21. Januar 2026, 21 Uhr

Trainer: Vincent Kompany (Bayern), David Hubert (Saint-Gilloise)

Free-TV: -

Pay-TV: DAZN

Livestream: DAZN

Liveticker: ran.de , ran-App

