- Anzeige -
- Anzeige -
7. Spieltag der Champions League

FC Bayern München vs. Union Saint-Gilloise heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

  • Aktualisiert: 21.01.2026
  • 08:36 Uhr
  • ran.de

Am 7. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern München und Union Saint-Gilloise. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Für den FC Bayern München geht es in der Champions League in den Schlussspurt in der Ligaphase, die nun für jedes der 36 Teams nur noch zwei Partien umfasst.

Im vorletzten Spiel bekommt es der deutsche Rekordmeister mit dem aktuellen belgischen Meister Union Saint-Gilloise zu tun.

Die Vorzeichen vor der Begegnung in der Allianz-Arena sind klar: Die Münchner gehen mit bislang 15 Punkten in der Ligaphase der Champions League als klarer Favorit in das Duell.

- Anzeige -
- Anzeige -
imago images 1045803939

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Highlights des Champions-League-Spieltages

Immer mittwochs in CL-Wochen um 23 Uhr im ZDF-Stream via Joyn kostenfrei gucken

- Anzeige -

Zumal das Team von Coach Vincent Kompany in der heimischen Arena in der laufenden Saison der Königsklasse eine makellose Bilanz hat. Alle drei Partien konnte der FCB gewinnen, schlug Chelsea mit 3:1, Brügge mit 4:0 und zuletzt Anfang Dezember 2025 auch Sporting Lissabon mit 3:1.

Etwas anders sieht die Lage bei Saint-Gilloise aus. Die Belgier konnten bislang sechs Punkte sammeln und kämpfen damit um das Erreichen der K.o.-Phase. Dafür braucht der amtierende Meister dringend Punkte.

Mut könnte machen, dass Saint-Gilloise bisher alle Punkte in der Königsklasse auswärts einfuhr. Es gab Siege bei der PSV Eindhoven 3:1 und bei Galatasaray Istanbul (1:0). Andererseits setzte es teils auch heftige Niederlage wie das 0:4 zuhause gegen Newcastle und auch ein 0:4 im eigenen Stadion gegen Inter Mailand.

- Anzeige -

FC Bayern vs. Union Saint-Gilloise heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

FC Bayern München vs. Union Saint-Gilloise heute live: Läuft das Topspiel der Champions League im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Union Saint-Gilloise wird nicht im Free-TV übertragen.

Bayern München - Saint-Gilloise heute live: Wer zeigt das Champions-League-Spiel im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen, ist dort jedoch ausschließlich in der Konferenz zu sehen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.

- Anzeige -

Champions League heute live: Wo kann ich FC Bayern gegen Saint-Gilloise im Livestream sehen?

DAZN überträgt die Partie zudem exklusiv im Livestream. Um diesen abzurufen, ist ebenfalls ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

- Anzeige -

Bayern München gegen Saint-Gilloise: Wo finde ich heute einen Liveticker zur Champions League?

Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

- Anzeige -

FC Bayern München vs. Union Saint-Gilloise heute live: Alle Infos zum Spiel in der Champions League

  • Begegnung: FC Bayern vs. Union Saint-Gilloise
  • Datum und Uhrzeit: 21. Januar 2026, 21 Uhr
  • Trainer: Vincent Kompany (Bayern), David Hubert (Saint-Gilloise)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de, ran-App
- Anzeige -
Champions League
17.09.2025
21:00
Bayern München
FC Bayern
Bayern München
3:1
3
2
1
1
Beendet
Chelsea FC
Chelsea
Chelsea FC
30.09.2025
21:00
Pafos FC
Pafos FC
Pafos FC
1:5
1
1
5
4
Beendet
Bayern München
FC Bayern
Bayern München
22.10.2025
21:00
Bayern München
FC Bayern
Bayern München
4:0
4
3
0
0
Beendet
FC Brügge
FC Brügge
FC Brügge
04.11.2025
21:00
Paris Saint-Germain
Paris SG
Paris Saint-Germain
1:2
1
0
2
2
Beendet
Bayern München
FC Bayern
Bayern München
26.11.2025
21:00
Arsenal FC
Arsenal
Arsenal FC
3:1
3
1
1
1
Beendet
Bayern München
FC Bayern
Bayern München
09.12.2025
18:45
Bayern München
FC Bayern
Bayern München
3:1
3
0
1
0
Beendet
Sporting CP
Sporting CP
Sporting CP
21.01.2026
21:00
Bayern München
FC Bayern
Bayern München
-:-
0
0
Union Saint-Gilloise
St. Gilloise
Union Saint-Gilloise
28.01.2026
21:00
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
-:-
0
0
Bayern München
FC Bayern
Bayern München

FC Bayern München: Wohin mit Jamal Musiala? Erst Trauma, jetzt Luxusproblem für Kompany

News und Videos zur Champions League
UEFA Champions League Matchday 7 of 8 Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund Daniel Svensson of Borussia Dortmund is sent off after var overturn during the UEFA Champions league Matchday 7 of 8 Tott...
News

Fünf Fünfer: Die BVB-Noten gegen Tottenham

  • 21.01.2026
  • 08:53 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 heute live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 21.01.2026
  • 08:37 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights heute im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 21.01.2026
  • 08:37 Uhr
Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7
News

Kommentar: BVB, das ist nicht Champions-League-würdig!

  • 21.01.2026
  • 08:36 Uhr
imago images 1071491440
News

Weltmeister-Trio schimpft über Rote Karte gegen BVB

  • 21.01.2026
  • 08:35 Uhr
Überragendes Duo: Vinicius Júnior (l.) und Kylian Mbappé
News

City und PSG patzen überraschend

  • 21.01.2026
  • 08:23 Uhr
Umkämpftes Duell in Piräus
News

BVB verliert in Unterzahl - Bayer bangt um K.o.-Phase

  • 21.01.2026
  • 08:20 Uhr
Vinicius (l.) feiert mit Kylian Mbappé
News

Vinicius versöhnt sich mit Fans: "So liebt euch das Bernabéu"

  • 21.01.2026
  • 07:44 Uhr
Paul Wanner im Trikot der PSV Eindhoven
News

"Kein alltägliches Spiel": Wanner freut sich auf Bayern-Duell

  • 21.01.2026
  • 07:31 Uhr
Bayer Leverkusen schlittert in die Krise
News

"Schippe drauf legen": Bayer sucht nach dem Turnaround

  • 21.01.2026
  • 06:31 Uhr