Borussia Dortmund vs. Tottenham Hotspur: TV-Experten schimpfen über Rote Karte
- Veröffentlicht: 21.01.2026
- 08:35 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Mats Hummels, Christoph Kramer und Benedikt Höwedes kritisieren den Platzverweis gegen Borussia Dortmund in der Champions League-Partie gegen Tottenham Hotspur scharf.
Am 7. Spieltag der Champions League setzte es für Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur eine Niederlage.
Bei der 0:2-Pleite ging bereits die erste Halbzeit komplett schief. Die Top-8 und damit das vorzeitige Erreichen des Achtelfinales sind nur noch mit Schützenhilfe erreichbar.
Ein rundum bitterer Abend. Doch die TV-Experten bei Prime Video zeigen Unverständnis über eine wichtige Szene im Spiel.
Die Rote Karte gegen Verteidiger Daniel Svensson war ein Schlüsselmoment und wurde noch heftig diskutiert.
Champions League: Erst Gelb, dann Rote Karte
Im Zweikampf mit Spurs-Spieler Wilson Odobert trifft Svensson mit ausgestrecktem Bein und offener Sohle den Gegner am Schienbein.
Liest sich rotwürdig.
Der ehemalige Top-Schiedsrichter Wolfgang Stark dazu bei "Pime Video": "Im ersten Moment hat es relativ harmlos ausgesehen. Aber wenn man die Zeitlupe sieht: das Trefferbild, langes gestrecktes Bein. Es sieht übel aus. Ich denke, nach den Bildern wird der Schiedsrichter wahrscheinlich seine Entscheidung drehen und von Gelb auf Rot entscheiden."
Und so war es. Die mehrfachen und verlangsamten Wiederholungen durch den Videoschiedsrichter vervollständigten den Eindruck. Schiedsrichter Glenn Nyberg korrigierte seine Gelbe Karte auf den Platzverweis.
Champions League: Weltmeister-Trio kritisiert Platzverweis
TV-Experte Benedikt Höwedes hält dagegen: "Die Pille musst du erstmal schlucken. Kampf um den Ball, er berührt ja sogar noch den Ball. Das Bittere: Das Bein war gestreckt einfach sehr weit oben. Ich finde es eine harte Rote Karte."
Ex-BVB-Verteidiger Mats Hummels sagt es noch deutlicher: "Für mich ist es keine Rote Karte. Das ist eine klassische Standbild-Rote-Karte, die wir hier kriegen, die in der Entstehung aber keine Rote Karte rechtfertigt."
Christoph Kramer komplettiert das Weltmeister-Expertentrio und sieht "die Erfindung der Super-Slow-Mo" als Kern des Problems. "Damit sieht alles so krass aus. Das ist es nicht!"
Hummels weiter: "Das ist für mich kein Platzverweis-würdiges Foul. Es ist keine Dynamik drin, keine Verletzungsgefahr, die dadurch ausgelöst wird. Ich verstehe nicht ganz, warum das nach VAR von Gelb auf Rot hochkorrigiert wird. Außer eben: Standbild."