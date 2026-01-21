- Anzeige -

Champions League: Erst Gelb, dann Rote Karte Im Zweikampf mit Spurs-Spieler Wilson Odobert trifft Svensson mit ausgestrecktem Bein und offener Sohle den Gegner am Schienbein. Kommentar: BVB, das ist nicht CL-würdig! Liest sich rotwürdig. Der ehemalige Top-Schiedsrichter Wolfgang Stark dazu bei "Pime Video": "Im ersten Moment hat es relativ harmlos ausgesehen. Aber wenn man die Zeitlupe sieht: das Trefferbild, langes gestrecktes Bein. Es sieht übel aus. Ich denke, nach den Bildern wird der Schiedsrichter wahrscheinlich seine Entscheidung drehen und von Gelb auf Rot entscheiden." Und so war es. Die mehrfachen und verlangsamten Wiederholungen durch den Videoschiedsrichter vervollständigten den Eindruck. Schiedsrichter Glenn Nyberg korrigierte seine Gelbe Karte auf den Platzverweis.

