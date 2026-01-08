- Anzeige -
uefa champions league

Champions League - FC Bayern vs. Saint-Gilloise: Darum wird die Allianz Arena heute nicht voll sein

  • Aktualisiert: 21.01.2026
  • 09:30 Uhr
  • ran.de

Beim Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Union Saint-Gilloise bleiben Teile der Allianz Arena leer. Grund sind UEFA-Sanktionen nach Pyrotechnik-Vorfällen in der Südkurve.

Beim Champions-League-Heimspiel des FC Bayern München gegen Union Saint-Gilloise am 21. Januar werden zahlreiche Plätze in der Allianz Arena leer bleiben.

Grund dafür sind erneute Pyrotechnik-Vorfälle in der Südkurve, die nun konkrete Konsequenzen nach sich ziehen. Nach dem Heimspiel gegen Sporting Lissabon Anfang Dezember hatte die Disziplinarkommission der UEFA den deutschen Rekordmeister bereits sanktioniert.

Die Strafe: eine Geldbuße in Höhe von 50.000 Euro sowie die Sperrung der Blöcke 111 bis 114 im Unterrang der Südkurve für das nächste Heimspiel in einem UEFA-Klubwettbewerb.

Diese Maßnahme war zunächst zur Bewährung ausgesetzt worden, wurde nach weiteren Vorfällen jetzt aber vollzogen. Für das Spiel gegen Saint-Gilloise bleibt der gesamte Unterrang der Südkurve daher also geschlossen.

FC Bayern storniert alle Karten der Südkurve

Der FC Bayern begründet diesen Schritt mit organisatorischen und technischen Herausforderungen bei der Ticketabwicklung. Im Unterrang der Südkurve gibt es keine blockweise Ticketvergabe, vielmehr sind alle 9.336 Karten der Blöcke 109 bis 117 gleichwertig.

Eine gezielte Stornierung ausschließlich der rund 4.800 Tickets für die gesperrten Blöcke 111 bis 114 ist laut Klub technisch nicht möglich. Aus diesem Grund hat sich der FC Bayern dazu entschieden, zunächst alle Tickets für die Südkurve zu stornieren.

