Beim Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Union Saint-Gilloise bleiben Teile der Allianz Arena leer. Grund sind UEFA-Sanktionen nach Pyrotechnik-Vorfällen in der Südkurve.

Beim Champions-League-Heimspiel des FC Bayern München gegen Union Saint-Gilloise am 21. Januar werden zahlreiche Plätze in der Allianz Arena leer bleiben.

Grund dafür sind erneute Pyrotechnik-Vorfälle in der Südkurve, die nun konkrete Konsequenzen nach sich ziehen. Nach dem Heimspiel gegen Sporting Lissabon Anfang Dezember hatte die Disziplinarkommission der UEFA den deutschen Rekordmeister bereits sanktioniert.

Die Strafe: eine Geldbuße in Höhe von 50.000 Euro sowie die Sperrung der Blöcke 111 bis 114 im Unterrang der Südkurve für das nächste Heimspiel in einem UEFA-Klubwettbewerb.

Diese Maßnahme war zunächst zur Bewährung ausgesetzt worden, wurde nach weiteren Vorfällen jetzt aber vollzogen. Für das Spiel gegen Saint-Gilloise bleibt der gesamte Unterrang der Südkurve daher also geschlossen.