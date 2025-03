Anzeige

Spielplan

Torjäger

Im Mittelpunkt stehen natürlich auch einzelne Spieler, allen voran Florian Wirtz. Der Bayer-Star wird mittlerweile ganz offen von Münchner Seite heftig umworben. Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge bezeichnete ihn unlängst als "besten deutschen Spieler". Nicht zuletzt deshalb werden die Augen ganz speziell auf Wirtz gerichtet sein, aber ebenso auf dessen Widersacher Jamal Musiala - nur eines der besonderen Duelle im Champions-League-Achtelfinale. ran zeigt die weiteren Schlüsselduelle vor dem Hinspiel am Mittwochabend.

Jamal Musiala vs. Florian Wirtz Dass die Bayern Florian Wirtz verpflichten wollen, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Die Münchner Vereinsgranden Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge werben seit Wochen öffentlich um den 21-Jährigen, für Rummenigge ist Wirtz sogar "der beste Spieler Deutschlands", noch vor Bayern-Juwel Jamal Musiala. Am Mittwoch stehen sich die beiden Ausnahmekönner aber noch im direkten Duell gegenüber, als Spielmacher sind sie für die kreativen Momente ihrer jeweiligen Mannschaft verantwortlich. Wirtz zeigt sich in dieser Saison etwas effektiver als sein Kumpel, kommt in der Liga bereits auf 21 Scorerpunkte - bei Musiala, der seinen Vertrag in München zuletzt bis 2030 verlängerte, sind es "nur" 15. Beide sind in der Lage, das Duell mit einem genialen Moment zu entscheiden, dennoch spricht die aktuelle Verfassung und auch die Statistik leicht für Wirtz, zumal Musiala gerade zuletzt nur selten geniale Momente einstreuen konnte. Bewertung: Vorteil Leverkusen - 0:1

Dayot Upamecano vs. Jonathan Tah Jonathan Tah (29) ist der unverzichtbare Leader in der Leverkusener Defensive, mit 69 Prozent gewonnener Duelle ist er der zweikampfstärkste Spieler in dieser Bundesliga-Saison. Einen klaren Abwehrboss gibt es bei den Münchnern hingegen nicht; Dayot Upamecano (26) wächst aber immer mehr in diese Rolle hinein. Der Franzose ist der Dauerbrenner in Kompanys Defensive, wurde zuletzt aber geschont. "Er gibt mir und uns Stabilität. Das ist ganz wichtig für unsere Mannschaft", sagte Bayern-Keeper Manuel Neuer über "Upa", der in der Vergangenheit nicht zuletzt wegen Inkonstanz und grober Fehler noch häufig in der Kritik stand und mittlerweile aber als Stabilisator gilt. Dennoch geht der Punkt an Tah, der einfach schon deutlich länger auf hohem und vor allem konstanten Niveau spielt. Bewertung: Vorteil Leverkusen - 0:2

Joshua Kimmich vs. Granit Xhaka Granit Xhaka (32) ordnet das Spiel der Leverkusener und gibt den Rhythmus vor, gleiches gilt auf Münchner Seite für Joshua Kimmich (30). In ihrem unbändigen Siegeswillen und ihrer Mentalität unterscheiden sich die beiden Anführer kaum. Xhaka und Kimmich sind im zentralen Mittelfeld für ihre Mannschaften unverzichtbar, stehen quasi immer auf dem Platz, glänzen durch Laufleistung und Ballsicherheit - und werden sich immer wieder auch in aufreibenden Zweikampfduellen treffen. Wenn Kimmich denn nach seiner Sehnenreizung rechtzeitig fit wird, geht der Punkt an die Bayern. Zumal gerade Xhaka jemand ist, der sich allzu oft auf Provokationen des Gegners einlässt, sich an Rudelbildungen beteiligt oder diese sogar durch unüberlegte Aktionen auslöst und so bisweilen den Fokus verliert. Bewertung: Vorteil FC Bayern - 1:2

Harry Kane vs. Patrik Schick Ihre Torquoten sind beeindruckend. Seine 16 Treffer in dieser Bundesliga-Saison erzielte Patrik Schick (29) allesamt in seinen vergangenen 14 Spielen, bei Bayerns Harry Kane (31) stehen in 22 Spielen 21 Treffer zu Buche. Dass der Engländer seit mittlerweile vier Pflichtspielen auf einen Treffer wartet, dürfte bei Leverkusen kaum für Entspannung sorgen. Kane zeigt sich vor allem bei Elfmetern eiskalt, steht aktuell bei 29 verwandelten in Folge - und gestaltet zudem das Offensivspiel des Rekordmeisters immer wieder aktiv mit. Das gilt für Schick weniger, der vor allem im Strafraum seine Stärken hat. Nicht zuletzt wegen der Rolle als verkappter Spielgestalter geht der Punkt doch recht klar an den FC Bayern - die unmittelbaren Scorerzahlen sprechen zudem ohnehin deutlich für den Münchner Starstürmer. Bewertung: Vorteil FC Bayern - 2:2

